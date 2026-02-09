Αυστραλία: Χιλιάδες άνθρωποι «ξεχύθηκαν» στους δρόμους και διαδήλωσαν κατά της επίσκεψης του Ισραηλινού προέδρου Χέρτζογκ

Σε πολλές πόλεις της Αυστραλίας, χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους σήμερα (9/2/2026) για να διαμαρτυρηθούν για την επίσκεψη του Ισραηλινού προέδρου Ισαάκ Χέρτζογκ στη χώρα, στο πλαίσιο της οποίας θα επισκεφτεί πολλές πόλεις με στόχο να εκφράσει την αλληλεγγύη του στην εβραϊκή κοινότητα της χώρας, μετά την επίθεση που σημειώθηκε τον Δεκέμβριο στην παραλία Μπόνταϊ.

Η επίσκεψη του προέδρου του Ισραήλ πραγματοποιείται έπειτα από πρόσκληση του Αυστραλού πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι μετά την επίθεση της 14ης Δεκεμβρίου που κόστισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους, τη χειρότερη επίθεση που έχει σημειωθεί στην Αυστραλία εδώ και δεκαετίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο η επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού δεν φαίνεται να βρήκε σύμφωνους πολλούς κατοίκους της χώρας και έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις από ανθρώπους που τον θεωρούν συνεργό στους θανάτους αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας.

Διαδηλώσεις κατά του προέδρου και του Ισραήλ και υπέρ της Παλαιστίνης πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα, ενώ στο Σίδνεϊ χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε πλατεία στην κεντρική, επιχειρηματική συνοικία της πόλης, όπου εκφωνήθηκαν ομιλίες και ακούστηκαν συνθήματα υπέρ των Παλαιστινίων.

«Η σφαγή στο Μπόνταϊ ήταν φρικτή αλλά η αυστραλιανή ηγεσία δεν έχει αναγνωρίσει τον Παλαιστινιακό λαό και τους κατοίκους της Γάζας», κατήγγειλε ο Τζάκσον Έλιοτ, ένας 30χρονος διαδηλωτής από το Σίδνεϊ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Tens of thousands are marching across Australia against Israel’s president.



“We do not accept his presence in this land. We do not accept the ongoing genocide and we call for sanctions on Israel and the arrest of Israel’s president.” pic.twitter.com/a9dc4r7yJ0 — The Resonance (@Partisan_12) February 9, 2026

«Ο Χέρτζογκ απέφυγε όλες τις ερωτήσεις αναφορικά με την κατοχή και δηλώνει ότι αυτή η επίσκεψη αφορά τις σχέσεις Αυστραλίας- Ισραήλ, όμως είναι συνένοχος» στα όσα συμβαίνουν στη Γάζα, πρόσθεσε ο ίδιος.

Στο Σίδνεϊ είχαν αναπτυχθεί μεγάλες δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ ένα ελικόπτερο πραγματοποιούσε πτήσεις πάνω από το σημείο της διαδήλωσης, το οποίο επέβλεπαν και έφιπποι αστυνομικοί.

Brings tears…this is so emotional



At 6pm on the dot,

Cities across Australia became one voice.



From the river to the sea, Palestine will be free pic.twitter.com/CRHPpelB3d — Earth Hippy (@hippyygoat) February 9, 2026

Η αστυνομία έκανε χρήση σπρέι πιπεριού και δακρυγόνων στην προσπάθειά της να απωθήσει τους διαδηλωτές που προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό και να συνεχίσουν την πορεία τους, ενώ κάποιοι διαδηλωτές συνελήφθησαν αφού συγκρούστηκαν με την αστυνομία.

Νωρίτερα, η αστυνομία είχε καλέσει τους διαδηλωτές να συγκεντρωθούν σε κεντρικό πάρκο της πόλης για λόγους δημόσιας ασφάλειας, αλλά οι διοργανωτές των κινητοποιήσεων έχουν δηλώσει ότι σχεδιάζουν να συγκεντρωθούν στο ιστορικό Δημαρχείο του Σίδνεϊ.

Στο μεταξύ δικαστήριο του Σίδνεϊ απέρριψε την προσφυγή της οργάνωσης Palestine Action Group, η οποία οργάνωσε τη συγκέντρωση και είχε ζητήσει να αρθούν οι περιορισμοί που της επιβλήθηκαν.

Ο Χέρτζογκ τίμησε τους νεκρούς

Από την άλλη χιλιάδες μέλη της εβραϊκής κοινότητας, κυβερνητικοί αξιωματούχοι και μέλη κομμάτων της αντιπολίτευσης υποδέχθηκαν τον Χέρτζογκ σε τελετή προς τιμή των θυμάτων της επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ.

«Όλοι θυμόμαστε τα μποϊκοτάζ, τις απειλές, τους συναδέλφους που έστρεφαν την πλάτη τους στους εβραίους φίλους τους (…) αυτά ήταν το πρελούδιο του Μπόνταϊ», δήλωσε ο Χέρτζογκ απευθυνόμενος σε μεγάλο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο Διεθνές Συνεδριακό κέντρο του Σίδνεϊ.

Ο Ισραηλινός πρόεδρος ξεκίνησε την επίσκεψή του νωρίτερα σήμερα από την παραλία Μπόνταϊ όπου κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη των νεκρών της επίθεσης. Στη συνέχεια συναντήθηκε με επιζώντες και τις οικογένειες των θυμάτων.

«Αυτή ήταν μια επίθεση εναντίον όλων των Αυστραλών. Επιτέθηκαν στις αξίες τις οποίες οι δημοκρατίες μας θεωρούν θεμελιώδεις: στην ιερότητα της ανθρώπινης ζωής, στην ανεξιθρησκία, την ανεκτικότητα, την αξιοπρέπεια και τον σεβασμό», τόνισε ο Χέρτζογκ σε δηλώσεις του από τον τόπο της επίθεσης.

Βέβαια οι διαδηλωτές έχουν ξεχυθεί στους δρόμους φωνάζοντας συνθήματα κατά του και ζητώντας την σύλληψή του.

Australians are demanding the arrest of the Israeli president who arrived in the country today.



They tried to erase Palestine, but the world has become Palestine.



Thank you Australia. It’s free Palestine until Palestine is free. pic.twitter.com/g55MCtTDLM — Mohamad Safa (@mhdksafa) February 9, 2026

Σε ανακοίνωσή του ο αναπληρωτής επικεφαλής του Εκτελεστικού Συμβουλίου Αυστραλών Εβραίων (ECAJ), ο Άλεξ Ρίβτσιν, εκτίμησε ότι η επίσκεψη Χέρτζογκ θα «ανυψώσει το ηθικό μιας κοινότητας που πονά».

Το Εβραϊκό Συμβούλιο της Αυστραλίας, που επικρίνει έντονα την ισραηλινή κυβέρνηση, δημοσίευσε ανοικτή επιστολή σήμερα την οποία έχουν υπογράψει περισσότεροι από 1.000 Εβραίοι Αυστραλοί ακαδημαϊκοί και άλλες προσωπικότητες, με την οποία ζητούν από τον Αλμπανέζι να ακυρώσει την πρόσκληση προς τον Χέρτζογκ.