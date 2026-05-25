Αυστρία: Αεροπλάνο διέλυσε αλεξίπτωτο αθλήτριας στον αέρα, ενώ έκανε παρά πέντε – Δείτε βίντεο

Σκηνές βγαλμένες από θρίλερ εκτυλίχθηκαν στην Αυστρία, όταν αεροπλάνο διέλυσε αλεξίπτωτο αθλήτριας ενώ έκανε παρά πέντε στην πόλη Τσελ αμ Ζι. Η άκρως επικίνδυνη και σοκαριστική περιπέτειά της καταγράφηκε σε βίντεο από κάμερα που έφερε στην στολή της και έχει κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου.

Στα πλάνα φαίνεται η 44χρονη αθλήτρια, Σαμπρίνα, να κάνει παρά πέντε σε βουνό της Αυστρίας, το περασμένο Σάββατο (23.06.2026). Ενώ απολαμβάνει την θέα, ξαφνικά βλέπει το αεροπλάνο να της κόβει στον αέρα το αλεξίπτωτο.

Αν και προσπαθεί να κρατήσει την ψυχραιμία της, ακούγεται να ουρλιάζει και να κινείται νευρικά. Ενώ χάνει ύψος προσπαθεί να ανοίξει το αλεξίπτωτο έκτακτης ανάγκης αλλά δεν τα καταφέρνει εύκολα.

Προσπαθεί με αγωνιώδη τρόπο να ξεμπλέξει τα σχοινιά και μετά από λίγα δευτερόλεπτα το καταφέρνει. Ανοίγει το εφεδρικό αλεξίπτωτο με αποτέλεσμα να κόψει την τρελή κατηφορική πορεία της.

WILD FOOTAGE! A small plane slammed into a woman’s paraglider canopy mid-air in Austria!



She untangled herself, deployed a reserve chute, and landed safely.



She said: “I still can’t believe I’m sitting here typing this.”



Το βίντεο των σχεδόν 3 λεπτών τελειώνει όταν η Σαμπρίνα προσγειώνεται στο έδαφος, προφανώς φοβισμένη.

Τοπικά μέσα αναφέρουν πως ελικόπτερο της αστυνομίας έσπευσε στο σημείο για να παραλάβει την αθλήτρια.

«Πραγματικά δεν μπορώ ακόμα να πιστέψω ότι κάθομαι εδώ και το γράφω αυτό -και ότι, εκτός από μερικούς άσχημους μώλωπες και κάποιες, δεν συνέβη απολύτως τίποτα», έγραψε συγκλονισμένη στο Instagram της.