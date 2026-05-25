Βρετανία: Παρεμβολές στο GPS του αεροσκάφους που μετέφερε τον υπουργό Άμυνας, Τζον Χίλι, κοντά στα ρωσικά σύνορα

Συναγερμός σήμανε σε αεροσκάφος της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας που μετέφερε τον υπουργό άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι, αφού αυτό έγινε στόχος παρεμβολών στο gps του, ενώ βρισκόταν κοντά στα ρωσικά σύνορα, πριν λίγες μέρες.

Ο Τζον Χίλι επέστρεφε στη Βρετανία την Πέμπτη (21/5/2026), μετά από επίσκεψη σε Βρετανούς στρατιώτες στην Εσθονία, όταν συνέβη το περιστατικό στο αεροσκάφος, όπως ανέφερε πρώτα η εφημερίδα «Times», λέει το BBC.

Η Ρωσία είναι αυτή που θεωρείται υπεύθυνη για την επίθεση, με αποτέλεσμα οι πιλότοι να αναγκαστούν να χρησιμοποιήσουν διαφορετικό σύστημα πλοήγησης, καθώς το GPS του αεροσκάφους ήταν εκτός λειτουργίας κατά τη διάρκεια της τρίωρης πτήσης.

Το περιστατικό έλαβε χώρα μια μέρα αφότου έγινε γνωστό ότι δύο ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη είχαν «επανειλημμένα και επικίνδυνα» αναχαιτίσει ένα κατασκοπευτικό αεροσκάφος της RAF πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα τον περασμένο μήνα.

Δεν είναι γνωστό αν ο Τζον Χίλι ήταν σκόπιμα στόχος, αλλά η εφημερίδα ανέφερε ότι η πορεία της πτήσης ήταν ορατή σε ιστότοπους παρακολούθησης αεροσκαφών.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Εσθονία, ο Χίλι μίλησε σε μέλη των ενόπλων δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου που συμμετείχαν σε στρατιωτική άσκηση του ΝΑΤΟ κοντά στα ρωσικά σύνορα.

Σε ξεχωριστό περιστατικό τον περασμένο μήνα, ένα ρωσικό μαχητικό Su-35 πλησίασε ένα αεροσκάφος επιτήρησης Rivet Joint, φτάνοντας αρκετά κοντά ώστε να ενεργοποιήσει τα συστήματα έκτακτης ανάγκης του, απενεργοποιώντας τον αυτόματο πιλότο του.

Επίσης, ένα μαχητικό Su-27 πραγματοποίησε έξι περάσματα μπροστά από το αεροσκάφος της RAF, πλησιάζοντας έως και έξι μέτρα (19 πόδια) από την μύτη του.

Ο Χίλι είχε επαινέσει τον «εξαιρετικό επαγγελματισμό» του πληρώματος της RAF κατά τη διάρκεια των «απαράδεκτων» ρωσικών πτήσεων, τις οποίες το Υπουργείο Άμυνας χαρακτήρισε ως την πιο επικίνδυνη ρωσική ενέργεια από το 2022, όταν ένας «ατίθασος» πιλότος πυροβόλησε έναν πύραυλο εναντίον ενός Rivet Joint πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα.

Ακόμα, το 2024, ένα αεροσκάφος της RAF που μετέφερε τον τότε Υπουργό Άμυνας Γκραντ Σαπς υπέστη παρεμβολή στο σήμα GPS του ενώ πετούσε κοντά σε ρωσικό έδαφος.