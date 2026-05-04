Βραζιλία: Μονοκινητήριο αεροσκάφος συνετρίβη σε πολυκατοικία στο Μπέλο Οριζόντε – Νεκροί ο δύο πιλότοι

Πανικός στη Βραζιλία με ένα μονοκινητήριο αεροσκάφος να καρφώνεται σε πολυκατοικία αφήνοντας πίσω του νεκρούς και τραυματίες.

Το μονοκινητήριο αεροσκάφος συνετρίβη σήμερα Δευτέρα 04.05.2026 σε κτίριο στο Μπέλο Οριζόντε της Βραζιλίας, με αποτέλεσμα να πεθάνουν οι δύο πιλότοι, ενώ οι τρεις επιβάτες διακομίστηκαν σοβαρά τραυματισμένοι σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, κανείς ένοικος της πολυκατοικίας δεν τραυματίστηκε, ενώ δεν υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης τμήματος του κτιρίου.

Το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε, όταν το μικρό αεροσκάφος συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Pampulha Airport.

Tragic plane crash in Belo Horizonte, Brazil!



Small aircraft hit a residential building after takeoff from Pampulha Airport.



Pilot & co-pilot killed, 3 injured.#PlaneCrash #BeloHorizonte #Brazil pic.twitter.com/ljFyHhEDwK — The Last Best Hope of Earth (@TheLastHopeUSA) May 4, 2026

Helicóptero da Globo registra colisão de um avião contra um prédio em Belo Horizonte.



Aeronave de pequeno porte decolou do Aeroporto da Pampulha e bateu entre o terceiro e o quarto andar de um edifício no bairro Silveira.https://t.co/k7b6QlzdRe pic.twitter.com/4NjtuQo7Xr — Brasil Paralelo (@brasilparalelo) May 4, 2026

Σε βίντεο που μεταδίδουν βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης φαίνεται η στιγμή που το Embraer EMB-721C χάνει ύψος και συντρίβεται σε πολυκατοικία στη συνοικία Σιλβέιρα του Μπέλο Οριζόντε.

Avião de pequeno porte cai na região Nordeste de Belo Horizonte.

O flagrante exclusivo da equipe do Globocop mostra o momento em que o avião atinge um prédio. pic.twitter.com/7XTDIBfUut — Gustavo Bruno (@10GustavoBruno) May 4, 2026

Um avião monomotor colidiu com um prédio residencial em Belo Horizonte, na tarde desta segunda-feira (4).



A aeronave havia decolado do Aeroporto da Pampulha às 12h16 e o piloto comunicou à torre de controle que enfrentava dificuldades logo após a decolagem.



Segundo o Corpo… pic.twitter.com/5gGSBHMZ9g — Ronaldo Didini (@RonaldoDidini) May 4, 2026

Το δίκτυο TV Globo μετέδωσε βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο καταγράφεται η στιγμή που το Embraer EMB-721C χάνει ύψος, αποφεύγει με δυσκολία πολυώροφα κτίρια στην πυκνοκατοικημένη συνοικία Σιλβέιρα, ακολούθως όμως συντρίβεται σε μια πολυκατοικία.

Αξιωματούχος της πυροσβεστικής διευκρίνισε στον ιστότοπο G1 πως το αεροσκάφος συνετρίβη στο κλιμακοστάσιο και όχι σε διαμέρισμα της πολυκατοικίας. Εικόνες που δημοσιοποίησε η πυροσβεστική υπηρεσία δείχνουν κλιμακοφόρα οχήματα να απομακρύνουν ενοίκους από τα διαμερίσματα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του G1, ο πιλότος του Embraer ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου στο αεροδρόμιο της Παμπούλια, από όπου είχε απογειωθεί το αεροσκάφος, πως αντιμετώπιζε μηχανική βλάβη.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρχές.