Βραζιλία: Μονοκινητήριο αεροσκάφος συνετρίβη σε πολυκατοικία στο Μπέλο Οριζόντε – Νεκροί ο δύο πιλότοι

Ο πιλότος ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου πως αντιμετώπιζε μηχανική βλάβη
Πανικός στη Βραζιλία με ένα μονοκινητήριο αεροσκάφος να καρφώνεται σε πολυκατοικία αφήνοντας πίσω του νεκρούς και τραυματίες.

Το μονοκινητήριο αεροσκάφος συνετρίβη σήμερα Δευτέρα 04.05.2026 σε κτίριο στο Μπέλο Οριζόντε της Βραζιλίας, με αποτέλεσμα να πεθάνουν οι δύο πιλότοι, ενώ οι τρεις επιβάτες διακομίστηκαν σοβαρά τραυματισμένοι σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, κανείς ένοικος της πολυκατοικίας δεν τραυματίστηκε, ενώ δεν υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης τμήματος του κτιρίου.

Το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε, όταν το μικρό αεροσκάφος συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Pampulha Airport.

 

Σε βίντεο που μεταδίδουν βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης φαίνεται η στιγμή που το Embraer EMB-721C χάνει ύψος και συντρίβεται σε πολυκατοικία στη συνοικία Σιλβέιρα του Μπέλο Οριζόντε.

 

Το δίκτυο TV Globo μετέδωσε βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο καταγράφεται η στιγμή που το Embraer EMB-721C χάνει ύψος, αποφεύγει με δυσκολία πολυώροφα κτίρια στην πυκνοκατοικημένη συνοικία Σιλβέιρα, ακολούθως όμως συντρίβεται σε μια πολυκατοικία.

Αξιωματούχος της πυροσβεστικής διευκρίνισε στον ιστότοπο G1 πως το αεροσκάφος συνετρίβη στο κλιμακοστάσιο και όχι σε διαμέρισμα της πολυκατοικίας. Εικόνες που δημοσιοποίησε η πυροσβεστική υπηρεσία δείχνουν κλιμακοφόρα οχήματα να απομακρύνουν ενοίκους από τα διαμερίσματα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του G1, ο πιλότος του Embraer ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου στο αεροδρόμιο της Παμπούλια, από όπου είχε απογειωθεί το αεροσκάφος, πως αντιμετώπιζε μηχανική βλάβη.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρχές.

