Τραμπ: Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν χτυπηθούν αμερικανικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε και πάλι το Ιράν να μην επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News: «Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν αμερικανικά πλοία δεχθούν επίθεση στα Στενά του Ορμούζ» στο πλαίσιο του «Project Freedom».

Στο μεταξύ αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν έξι μικρά ιρανικά σκάφη, ενώ αναχαίτισαν drones και πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της αμερικανικής στρατιωτικής διοίκησης που είναι αρμόδια για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Από την πλευρά του, ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος διέψευσε ότι πολεμικά πλοία των ΗΠΑ βύθισαν ιρανικά σκάφη.

Ο ναύαρχος Κούπερ απηύθυνε επίσης αυστηρή σύσταση προς τα ιρανικά στρατεύματα να μείνουν μακριά από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ που ξεκινούν την επιχείρηση «Ελευθερία» για την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, σημείωσε πως ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών παραμένει σε ισχύ και υπερβαίνει κάθε προσδοκία.

Στο μεταξύ ο Λευκός Οίκος έβαλε μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ ντυμένο ιππότη, να κρατά στο ένα χέρι μία σημαία των ΗΠΑ και στην άλλη πλευρά να έχει σε έναν σάκο τον Baby Γιόντα από το Star Wars.

Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι στοχοποίησε πλοία χωρών που δεν εμπλέκονται άμεσα στη σύγκρουση, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Project Freedom», κάνοντας ειδική αναφορά σε νοτιοκορεατικό φορτηγό πλοίο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν επτά μικρά σκάφη, τα λεγόμενα «fast boats» του Ιράν.

Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν έχουν καταγραφεί ζημιές σε πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ, με εξαίρεση το περιστατικό με το νοτιοκορεατικό πλοίο.

Ο Τραμπ κάλεσε επίσης τη Νότια Κορέα να συμμετάσχει στην επιχείρηση, ενώ ανακοίνωσε ότι ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων Νταν Κέιν θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου την Τρίτη το πρωί.

Τρεις τραυματίες από το χτύπημα στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Φουτζάιρα

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από μια επίθεση που στοχοθέτησε σήμερα τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Φουτζάιρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έγινε σήμερα γνωστό από το γραφείο ΜΜΕ της τοπικής κυβέρνησης.

«Τρεις Ινδοί υπήκοοι υπέστησαν μέτριας σοβαρότητας τραύματα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο προκειμένου να λάβουν τις απαραίτητες φροντίδες», διευκρίνισε αυτή η πηγή σε ένα μήνυμα που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Φωτιά ξέσπασε στην πετρελαϊκή αυτή ζώνη σήμερα, έπειτα από μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, με προέλευση το Ιράν, είπαν οι αρχές, την ώρα που σε ένα ξεχωριστό επεισόδιο ο στρατός των ΗΑΕ αναχαίτισε τρεις ιρανικούς πυραύλους πάνω από τα χωρικά ύδατα, ενώ ένας τέταρτος συνετρίβη στη θάλασσα.

Το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν εξέδωσε έναν χάρτη που, όπως λέει, δείχνει την επέκταση των περιοχών που τελούν υπό ιρανικό έλεγχο κοντά στα Στενά του Ορμούζ, συμπεριλαμβάνοντας τα λιμάνια Φουτζάιρα και Χορφακάν όπως και τις ακτές του εμιράτου Ουμ αλ Κουάιν, μετέδωσαν ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων.

Οι επιθέσεις με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έβαλαν τέλος σε μια περίοδο σχετικής ηρεμίας στα ΗΑΕ από τότε που εφαρμόστηκε η εκεχειρία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, την 8η Απριλίου.

Στο μεταξύ, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία επισημαίνει πως διατηρεί το «πλήρες και νόμιμο» δικαίωμά του να απαντήσει στις ιρανικές επιθέσεις. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι ιρανικές επιθέσεις σηματοδοτούν μια σοβαρή κλιμάκωση και συνιστούν άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας.

Λίγο νωρίτερα, ιρανικά κρατικά ΜΜΕ, επικαλούμενα ανώτερο αξιωματικό του στρατού, διαβεβαίωναν πως το Ιράν δεν έχει κανένα σχέδιο να στοχοθετήσει τα ΗΑΕ.