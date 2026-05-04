Το τερμάτισε ο Λευκός Οίκος: Η ανάρτηση αλά Star Wars με τον Τραμπ με πανοπλία να κουβαλάει τον Γιόντα

Από τα σχόλια στα social media, φαίνεται ότι δεν άρεσε και πολύ η ανάρτηση αυτή
Οι αναρτήσεις του Λευκού Οίκου, εδώ και καιρό, από τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, προβληματίζουν αρκετά.

Ο Λευκός Οίκος, οριακά ωε τρολ των social media, έχει αναρτήσει εικόνες με τον Ντόναλντ Τραμπ, σε διάφορες εκδοχές, πιθανώς θέλοντας να περάσει ένα μήνυμα ηρωισμού με έναν αρκετά «γκριντζ» τρόπο θα έλεγε κανείς.

Στη νέα ανάρτηση που έκανε ο επίσημος λογαριασμός, δείχνει τον Ντόναλντ Τραμπ, ντυμένο ιππότη, να κρατά στο ένα χέρι μία σημαία των ΗΠΑ και στην άλλη πλευρά να έχει σε έναν σάκο τον Baby Γιόντα από το Star Wars.

Ο αμερικανός πρόεδρος, επέλεξε να ντυθεί Mandalorian έχοντας πλάι του τον Baby Yoda, με μία διπλή αναφορά τόσο στη δημοφιλή σειρά όσο και στην επερχόμενη ταινία «The Mandalorian and Grogu», με το κοινό πάντως να μην καλοβλέπει την εικόνα αυτή, σχολιάζοντας κυρίως το «πώς φαίνεται ότι δεν έχει ιδέα από Star Wars».

 

Στη λεζάντα που συνόδευε τη φωτογραφία που είχε φτιαχτεί με ΑΙ, αναφέρει παραφράζοντας τη γνωστή εισαγωγή της ταινίας: «Σε έναν γαλαξία που απαιτεί δύναμη, η Αμερική στέκεται έτοιμη. Αυτός είναι ο δρόμος. May the 4th be with you (Είθε η 4η να είναι μαζί σου)».

Η ανάρτηση αυτή γίνεται ενώ το Ιράν ξεκινά έναν νέο κύκλο επιθέσεων με την Τεχεράνη να λέει ότι επιτέθηκε σε αμερικανικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ και τις ΗΠΑ να το διαψεύδουν.

Το Ιράν το απόγευμα της Δευτέρας 04.05.2026, επιτέθηκε εκ νέου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετά από περίπου έναν μήνα «ησυχίας» προκαλώντας και πάλι τον πανικό στη Μέση Ανατολή.

