Ισραηλινός στρατιώτης έβαλε τσιγάρο στο στόμα αγάλματος της Παναγίας στον Λίβανο – «Για να γελάσουμε λίγο»

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στον Λίβανο φωτογραφία που δείχνει Ισραηλινό στρατιώτη να καπνίζει δίπλα σε άγαλμα της Παναγίας σε χωριό του νότιου Λιβάνου, έχοντας μάλιστα τοποθετήσει τσιγάρο στο στόμα του αγάλματος της Παναγίας – σε μια υπόθεση που έρχεται να προστεθεί σε σειρά περιστατικών με πρωταγωνιστές μέλη των IDF στην περιοχή.

Στη φωτογραφία, η οποία – σύμφωνα με το CNN – έχει εντοπιστεί στο χριστιανικό χωριό Ντέμπελ του νοτίου Λιβάνου, στρατιώτης με στολή των IDF εμφανίζεται να κρατά αναμμένο τσιγάρο στο στόμα αγάλματος της Παναγίας, δίνοντας την εντύπωση ότι το άγαλμα «καπνίζει».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Israeli soldier photographed placing cigarette into statue of Virgin Mary in southern Lebanonhttps://t.co/mos5ODoLBY — Haaretz.com (@haaretzcom) May 6, 2026

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι εξετάζει την αυθεντικότητα και τις συνθήκες της εικόνας, σημειώνοντας πως η φωτογραφία τραβήχτηκε «πριν από αρκετές εβδομάδες». Ο ίδιος ο στρατιώτης δήλωσε «ειλικρινά, αδελφέ μου, ήταν απλώς για να γελάσουμε λίγο».

FLASH INFO



« Honnêtement, mon frère, c’était juste pour rire! »



Le soldat israélien qui a mis une cigarette dans une statue de la Vierge Marie, offensant des millions de chrétiens, affirme que c’était « juste pour rire ». https://t.co/2cfRQU9NwT pic.twitter.com/TJUKSZ4CjK — Focus (@FocusinfosFr) May 6, 2026

Το νέο συμβάν έρχεται μετά από σειρά καταγγελιών για παραβιάσεις και φθορές σε χριστιανικά χωριά της περιοχής, όπου σύμφωνα με κατοίκους και τοπικά μέσα ενημέρωσης έχουν καταστραφεί αγάλματα του Χριστού, σταυροί και εκκλησίες, ενώ έχουν σημειωθεί και καταστροφές κατοικιών χωρίς προφανή λόγο.

Ιδιαίτερη ένταση είχε προκαλέσει πρόσφατα βίντεο στο οποίο Ισραηλινός στρατιώτης εμφανιζόταν να καταστρέφει άγαλμα του Χριστού που βρισκόταν στην πλατεία της πόλης Αϊ Εμπέλ στον νότιο Λίβανο.

Μετά τις αντιδράσεις που ακολούθησαν, το Ισραήλ είχε ανακοινώσει τον διορισμό ειδικού πρέσβη με αποστολή την επικοινωνία με τον χριστιανικό κόσμο, σε μια προσπάθεια περιορισμού της διεθνούς κριτικής, ενώ είχε τοποθετηθεί σχετικά ακόμα και ο πρόεδρος της χώρας, Μπενιαμίν Νετανιάχου.