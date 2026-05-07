Politico: Το «εγώ» του Τραμπ είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για μια συμφωνία με το Ιράν

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να επιθυμεί διακαώς τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν όμως ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη διαπραγμάτευση απειλεί να τινάξει τις συνομιλίες στον αέρα.

«Το μεγαλύτερο αγκάθι για μια συμφωνία με το Ιράν ίσως είναι το εγώ του Τραμπ» είναι το βασικό συμπέρασμα τελευταίας ανάλυσης του Politico στην οποία Αμερικανοί και Άραβες αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχία ότι η επιθετική ρητορική και οι δημόσιες προσβολές του Τραμπ προς την Τεχεράνη μπορεί να υπονομεύσουν τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου και να περιπλέξουν περαιτέρω τις διαπραγματεύσεις.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, το βασικό πρόβλημα στις συνομιλίες δεν αφορά μόνο το περιεχόμενο μιας πιθανής συμφωνίας, αλλά το κατά πόσο ο Τραμπ είναι διατεθειμένος να επιτρέψει στην ιρανική ηγεσία να διατηρήσει ένα στοιχειώδες πολιτικό κύρος. Διπλωμάτες και αναλυτές εκτιμούν ότι η Τεχεράνη δύσκολα θα αποδεχθεί μια συμφωνία αν παρουσιαστεί δημόσια ως πλήρως ηττημένη.

Σύμφωνα με την ανάλυση, αρκετοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αντιμετωπίζει τη διαπραγμάτευση περισσότερο ως προσωπική νίκη παρά ως μια ισορροπημένη διπλωματική λύση. Ένας ανώτερος αξιωματούχος χώρας του Κόλπου, που μίλησε ανώνυμα στο Politico, υποστήριξε ότι ο Τραμπ «θέλει απεγνωσμένα να τελειώσει αυτή η σύγκρουση», αλλά δεν φαίνεται να αντιλαμβάνεται ότι και η ιρανική πλευρά χρειάζεται έναν τρόπο να «σώσει τα προσχήματα».

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι η έννοια της αξιοπρέπειας και της δημόσιας εικόνας έχει ιδιαίτερη σημασία στην ιρανική πολιτική κουλτούρα. Για αυτόν τον λόγο, οι συνεχείς δημόσιες επιθέσεις του Τραμπ θεωρείται ότι μπορεί να λειτουργήσουν αντίστροφα, ενισχύοντας τη σκληρή στάση της Τεχεράνης αντί να την πιέσουν σε υποχωρήσεις.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει Ιρανούς αξιωματούχους «τρελούς» και «ψυχικά άρρωστους», ενώ έχει απειλήσει ακόμη και με την καταστροφή του «ολόκληρου πολιτισμού» του Ιράν. Παράλληλα, επιμένει ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη επικρατήσει στη σύγκρουση.

Οι διαπραγματεύσεις και το κλίμα δυσπιστίας

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την ανάλυση, συνεχίζονται παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις για ένα πιθανό πλαίσιο συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιο εκτεταμένες συνομιλίες το επόμενο διάστημα.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσε ότι οι επαφές συνεχίζονται, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για προσπάθεια διαμόρφωσης ενός προσωρινού οδικού χάρτη. Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, απαντά επίσης με επιθετική ρητορική και ειρωνικές αναφορές προς τον Αμερικανό πρόεδρο, σε μια περίοδο όπου το κλίμα ανάμεσα στις δύο πλευρές παραμένει εξαιρετικά φορτισμένο.

Στην ανάλυσή του, το Politico υπενθυμίζει ότι η δυσπιστία του Ιράν απέναντι στον Τραμπ παραμένει έντονη από την πρώτη του θητεία, κυρίως μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συμφωνία για τα πυρηνικά του 2015 που είχε επιτευχθεί επί προεδρίας Ομπάμα.

Αναλυτές εκτιμούν ότι το Ιράν αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην αξιοπρέπεια και στην εικόνα ισχύος του καθεστώτος, κάτι που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη οποιαδήποτε συμφωνία θα μπορούσε να παρουσιαστεί ως «άνευ όρων παράδοση».

«Η αντίληψη ότι το Ιράν θα λυγίσει πλήρως είναι λανθασμένη και δεν πρόκειται να συμβεί, όσο μεγάλη κι αν είναι η πίεση», ανέφερε ο πρώην αξιωματούχος εθνικής ασφάλειας Νέιτ Σουάνσον.

Παρά τις δημόσιες συγκρούσεις, αρκετοί διπλωμάτες πιστεύουν ότι η ουσιαστική διαπραγμάτευση διεξάγεται μέσω παρασκηνιακών διαύλων επικοινωνίας και όχι μέσω των δημόσιων δηλώσεων. «Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν ο τόνος του Τραμπ επηρεάζει τις εξελίξεις -φυσικά και τις επηρεάζει. Το ζήτημα είναι αν υπάρχει παρασκηνιακή διπλωματία που να αντισταθμίζει αυτή τη ρητορική», σημείωσε Άραβας διπλωμάτης.