Τρόμος και πανικός επικράτησαν το απόγευμα (ώρα ΗΠΑ) της Τρίτης (03.04.2018) στα κεντρικά του YouTube στο Σαν Μπρούνο της Καλιφόρνια. Δεν άργησε να αποκαλυφθεί πως μια γυναίκα είχε εισβάλει στο κτίριο, οπλισμένη με ένα πιστόλι 9 χιλιοστών. Πρόλαβε να τραυματίσει τρεις υπαλλήλους πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό της και αυτοκτονήσει.

Τα στοιχεία της δεν άργησαν πολύ να αποκαλυφθούν. Δράστης της επίθεσης είναι η 39χρονη Ναζίμ Άγκνταμ, με καταγωγή από το Ιράν, κάτοικος Καλιφόρνιας. Μια γυναίκα που είχε κανάλι στο YouTube και τελευταία κατηγορούσε την εταιρία πως λογοκρίνει τα video της και δεν την πλήρωνε όπως θεωρούσε πως έπρεπε. Αρχικά υπήρξε η πληροφορία πως κίνητρο της επίθεσης ήταν κάποια οικογενειακή διαφορά καθώς υπήρχε η αίσθηση πως η δράστης είχε πυροβολήσει τον σύντροφό της.

Αλλά αργότερα η αστυνομία κατέληξε πως η αιτία για την επίθεση ήταν διαφορετική. Δεν άργησαν οι αρχές να βρουν ένα video που είχε ανεβάσει τον περασμένο μήνα. Σε αυτό κατηγορούσε το YouTube πως λογόκρινε τα video της και δεν την αποζημίωνε όπως, θεωρούσε πως, της άξιζε.

Μάλιστα, σε site που φέρεται να ανήκε στην 39χρονη υπάρχει το εξής μήνυμα: «Προσέξτε! Η δικτατορία υπάρχει σε όλες τις χώρες με διαφορετικές τακτικές. Ενδιαφέρονται μόνο για τα προσωπικά τους κέρδη και θα κάνουν τα πάντα για να πετύχουν τους στόχους τους».

Τα ίχνη της Ναζίμ Άγκνταμ είχαν χαθεί εδώ και μέρες είπε ο πατέρας της. Και όταν οι αστυνομικοί την εντόπισαν, εκείνος τους είχε προειδοποιήσει πως ήταν εξοργισμένη με το YouTube. Δεν μπορούσε να σκεφτεί, όμως, ότι θα έφτανε στο σημείο να εισβάλει στα κεντρικά της εταιρίας με ένα πιστόλι και να αρχίσει να πυροβολεί τους εργαζόμενους.

Η Άγκνταμ, σε video που είχε ανεβάσει τον Ιανουάριο 2017, αυτοχαρακτηριζόταν Ιρανή ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων και vegan bodybuilder. Είχε έντονη παρουσία στα social media και πολλά κανάλια στο YouTube.

Στο video του ’17 κατήγγειλε λογοκρισία. Έλεγε επίσης ότι το κανάλι της στο YouTube, το οποίο είχε πάνω από 5.000 εγγεγραμμένους χρήστες, έπαιρνε πολλά views αλλά αυτά μειώθηκαν όταν η εταιρία άρχισε να «φιλτράρει» τα όσα ανέβαζε. Ειδικά, αναφερόταν σε ένα video όπου έκανε ασκήσεις για κοιλιακούς και το YouTube έβαλε περιορισμούς ηλικίας.

Τα κανάλια που διατηρούσε στο YouTube κατέβηκαν μετά την επίθεση. Όχι όμως και το site της nasimesabz.com. Εκεί είχε ανεβάσει φωτογραφίες της, video, καταγγελίες πως επιχειρηματίας στην Καλιφόρνια είχε προσπαθήσει να τη σκοτώσει αλλά κι ένα μίνι – μανιφέστο, όπου μάλιστα έκανε και αναφορά στον Αδόλφο Χίτλερ!

«Προσέξτε! Δικτατορίες υπάρχουν σε όλες τις χώρες αλλά με διαφορετικές τακτικές. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το προσωπικό τους σύντομο κέρδος και θα κάνουν τα πάντα για να φτάσουν τους στόχους τους, κοροϊδεύοντας απλούς ανθρώπους, κρύβοντας την αλήθεια, παραποιώντας την επιστήμη, βάζοντας σε κίνδυνο την δημόσια πνευματική και σωματική υγεία, κακοποιώντας ζώα, μολύνοντας το περιβάλλον, καταστρέφοντας οικογενειακές αξίες, προμοτάροντας τον υλισμό και τον σεξουαλικό εκφυλισμό στο όνομα της ελευθερίας και μετατρέποντας τους ανθρώπους σε ρομπότ! «Κάνε το ψέμα μεγάλο, απλό, λέγε το συνέχεια και στο τέλος θα το πιστέψουν», Αδόλφος Χίτλερ. Δεν υπάρχει ελευθερία του λόγου στον πραγματικό κόσμο και θα σας συντρίψουν αν πείτε την αλήθεια που δεν υποστηρίζεται από το σύστημα. Video στοχοποιημένων χρηστών φιλτράρονται και υποβιβάζονται ώστε ο κόσμος να μην μπορεί να τα δει. Δεν υπάρχουν ίσες ευκαιρίες στο YouTube ή σε οποιοδήποτε άλλο site, το κανάλι σας θα αναπτυχθεί αν το θέλουν!». Αυτό ήταν το μανιφέστο της.

Στο ίδιο site είχε ανεβάσει και screenshots από το YouTube για να στηρίξει τις κατηγορίες της…

Τρόμος επικράτησε στα κεντρικά του YouTube όταν η 39χρονη, φορώντας γυαλιά και ένα μαντήλι μπήκε στο κτίριο και άρχισε να πυροβολεί. Προκλήθηκε πανικός όταν όλοι κατάλαβαν τι ακριβώς συνέβαινε κατά τη διάρκεια της εκκένωσης των γραφείων της εταιρίας.

Η Άγκνταμ τελικά έστρεψε το όπλο στον ίδιο της την εαυτό επιβεβαίωσε η αστυνομία.

Η αστυνομία άρχισε να ενημερώνεται για τις πρώτες κλήσεις στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 911 στις 12:46 τοπική ώρα (22:46 ώρα Ελλάδας).Το ένα από τα τρία θύματα, ένας άνδρας 36 ετών, βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Τα άλλα δύο θύματα είναι δύο γυναίκες, μια 32χρονη σε σοβαρή κατάσταση και μια 27χρονη που δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Οι αρχές δεν έχουν δώσει τα στοιχεία των θυμάτων στη δημοσιότητα.

Ο Zach Vorhies, ανώτερος μηχανικός λογισμικού, είπε ότι ακούστηκε ο συναγερμός και οι υπάλληλοι άρχισαν να εγκαταλείπουν το κτίριο. Η εκκένωση γινόταν ήρεμα. Μέχρι που κάποιος φώναξε πως υπάρχει ένοπλος. Και επικράτησε πανικός. Καθώς έφευγε, ο Vorhies είπε πως είδε την 38χρονη στην αυλή και φώναζε: «Ελάτε σε εμένα ή ελάτε για εμένα».

«Πάγωσα» είπε. Και περιέγραψε πως είδε ένα από τα θύματα να έχει τραύμα από πυροβολισμό στο στομάχι.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ο οποίος, όπως πάντα, έκανε ανάρτηση στο twitter…

«Μόλις ενημερώθηκα για τους πυροβολισμούς στα κεντρικά του YouTube στην Καλιφόρνια. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι σε όσους εμπλέκονται. Ευχαριστώ στους εξαιρετικούς αστυνομικούς και τους διασώστες που βρίσκονται στο σημείο», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

