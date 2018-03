Αυτή είναι η Τουρκία του Ερντογάν – Στο εδώλιο σήμερα 17 δημοσιογράφοι της Τζουμχουριέτ – Δημόσια διαπόμπευση για δικηγόρους

Η Τουρκία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ζει τις πιο μαύρες μέρες της. Η δημοκρατία είναι λέξη άγνωστη και οι συλλήψεις πλέον είναι καθημερινό φαινόμενο. Κραυγαλέα παραδείγματα είναι η σημερινή δίκη 17 συνεργατών της εφημερίδας Τζουμχουριέτ, αλλά και το γεγονός ότι ο Πρόεδρος και ο διευθυντής της εφημερίδας είναι στην φυλακή εδώ και 500 ημέρες!

Την ίδια ώρα, ο Ερντογάν ζητεί από τον λαό του μέσα από τις γεννήσεις να τον βοηθήσουν να κατακτήσει τον κόσμο! Ένα παραλήρημα χωρίς όρια. Την Ημέρα της Γυναίκας ζήτησε από τις γυναίκες της χώρας του να κάνουν τουλάχιστον 3 παιδιά έτσι ώστε να τον βοηθήσουν στο έργο του. Το οποίο είναι η κατάκτηση του κόσμου.

"The West will scramble to find a hiding-holeif we increase our young population" says #Erdogan who asked at least 3 children for each family in a speech delivered to celebrate Women's Day #IWD2018.

The west is in decline, we need to gain more strength, he claims. pic.twitter.com/SZG5KaZnj3

