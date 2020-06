Την μπάλα φαίνεται να έχει χάσει ο Ντόναλντ Τραμπ καθώς κάνει το ένα ατόπημα μετά το άλλο.

Μετά το retweet ενός βίντεο που αναγκάστηκε να κατεβάσει και στο οποίο φαίνονται υποστηρικτές του να φωνάζουν ρατσιστικά συνθήματα, τώρα έκανε και ένα δεύτερο το οποίο δείχνει ένα ζευγάρι να έχει βγει από το σπίτι του και να έχει προτεταμένα όπλα εναντίον διαδηλωτών οι οποίοι έκαναν πορεία στο δημαρχείο του Σεν Λούις ζητώντας την παραίτηση της δημάρχου.

A couple pointed guns at protesters in St. Louis as a group marched toward the mayor's home to demand her resignation. https://t.co/5EqDd43QCd pic.twitter.com/KWNaif77ch