Αυτό είναι το πιο ακριβοπληρωμένο μοντέλο στον κόσμο!

Μπορεί να μην είναι το μέλος της οικογένειας Καρντάσιαν – Τζένερ με τις μεγαλύτερες αποδοχές, αλλά είναι το πιο ακριβοπληρωμένο μοντέλο στον κόσμο.

Ο λόγος για την Κένταλ Τζένερ, το 23χρονο μοντέλο που συμμετέχει στο ριάλιτι «Keeping Up with the Kardashians», και σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Forbes, κέρδισε 22,5 εκατομμύρια δολάρια τους 12 μήνες που προηγήθηκαν έως τον Ιούνιο του 2018.

Η Κένταλ Τζένερ κατέκτησε την κορυφή στη λίστα ως υψηλότερα αμειβόμενο μοντέλο αφήνοντας πίσω την Κάρλι Κλος, η οποία κέρδισε το ίδιο χρονικό διάστημα 13 εκατομμύρια δολ.

Τα κέρδη της Κένταλ Τζένερ που προέρχονται από εμφανίσεις σε επιδείξεις μόδας και συνεργασίες, φωτογραφίσεις σε εξώφυλλα περιοδικών και συμβόλαια που έχει υπογράψει με γνωστές μάρκες όπως οι Estée Lauder, Adidas, Longchamp και Calvin Klein είναι λίγο πιο αυξημένα σε σύγκριση με πέρσι που ήταν 20 εκ. δολ.

Ωστόσο η μικρότερη αδερφή της και επίσης -μεταξύ άλλων- μοντέλο, Κάιλι Τζένερ είδε τα έσοδα της να αυξάνονται κατά 166,5 εκατ. την ίδια περίοδο χάρη στη σειρά καλλυντικών Kylie Cosmetics.

Όλα τα μαζί τα μοντέλα της λίστας των υψηλότερα αμειβομένων του δωδεκάμηνου Ιούνιος 2017-Ιούνιος 2018 εισέπραξαν 113 εκατ. δολ. (ελαφρώς αυξημένο ποσό σε σύγκριση με το 2017 που ήταν 109,5 εκατ. δολ.)

Η λίστα με τα υψηλότερα αμειβόμενα μοντέλα του 2018

1 Κένταλ Τζένερ (22.5 εκατ. δολ.)

2. Κάρλι Κλος (13 εκατ. δολ.)

3. Κρίσι Τάιγκεν (11.5 εκατ. δολ.)

3. Ρόζι Χάντινγκτον Γουάιτλι (11.5 εκατ. δολ.)

4. Ζιζέλ Μπούντχεν (10 εκατ. δολ.)

5. Κάρα Ντελεβίν (10 εκατ. δολ.)

7. Τζίτζι Χαντίντ (9,5 εκατ. δολ.)

8. Μπέλα Χαντίντ (8,5 εκατ. δολ.)

9. Τζόαν Σμολς (8,5 εκατ. δολ.)

10. Ντάουτσεν Κρους (8 εκατ. δολ.)