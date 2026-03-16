Αυτοί είναι οι 6 Αμερικανοί στρατιωτικοί που σκοτώθηκαν από την πτώση του αεροσκάφους στο Ιράκ

Οι έξι Αμερικανοί, μέλη της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, που σκοτώθηκαν όταν ένα αεροσκάφος συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ την Πέμπτη (12/3/2026), θα μείνουν πάντα στις μνήμες των Αμερικανών με πολλούς να μιλάνε για τους ήρωες πολέμου και να αποτίνουν φόρους τιμής σε εκείνους και τις ενέργειες που έκαναν για να προστατέψουν την πατρίδα τους.

Οι αεροπόροι των ΗΠΑ που σκοτώθηκαν στο Ιράκ είναι ο 33χρονος Ταγματάρχης John A. Klinner από το Auburn της Αλαμπάμα, η 31χρονη λοχίας Ariana G. Savino από το Covington της Ουάσινγκτον, η 34χρονη λοχίας Ashley B. Pruitt από το Bardstown του Κεντάκι, ο 38χρονος λοχίας Seth R. Koval από το Mooresville της Ιντιάνα, ο 30χρονος λοχίας Curtis J. Angst από το Wilmington του Οχάιο και ο 28χρονος λοχίας Tyler H. Simmons από το Columbus του Οχάιο.

Οι Klinner, Savino και Pruitt τοποθετήθηκαν στην 6η Πτέρυγα Αεροπορικού Ανεφοδιασμού στην αεροπορική βάση MacDill στην Τάμπα της Φλόριντα. Και οι τρεις υπηρέτησαν στην 99η Μοίρα Αεροπορικού Ανεφοδιασμού, μια γεωγραφικά διαχωρισμένη μονάδα με έδρα τη Βάση της Εθνοφρουράς Sumpter Smith στο Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα.

«Δεν ήταν μόνο εξαιρετικοί αεροπόροι. Ήταν γείτονές μας – οι συμπολίτες μας από την Αλαμπάμα. Είθε η υπηρεσία τους και των οικογενειών τους να μην ξεχαστεί ποτέ», δήλωσε η κυβερνήτης της Αλαμπάμα, Κέι Άιβι, στο X.

Οι Koval, Angst and Simmons τοποθετήθηκαν στην 121η Πτέρυγα Αεροπορικού Ανεφοδιασμού στην Αεροπορική Βάση Εθνοφρουράς Ρίκενμπακερ στο Κολόμπους.

Ο κυβερνήτης του Οχάιο, Μάικ ΝτεΓουάιν, δήλωσε ότι θρηνεί όλους τους αεροπόρους, όπως και την υπόλοιπη πολιτεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ήταν επίλεκτα μέλη της Εθνοφρουράς της Πολεμικής Αεροπορίας του Οχάιο.

Εκπαιδεύτηκαν να «μεταφέρουν καύσιμα από το ένα αεροπλάνο στο άλλο εν πτήσει και το έργο τους ήταν κρίσιμο σε αποστολές μεγάλων αποστάσεων για την υπεράσπιση του έθνους μας. Κάθε αποστολή που αναλάμβαναν περιλάμβανε κινδύνους που ήταν πρόθυμοι να αναλάβουν και το θάρρος να βάλουν τη ζωή των άλλων πάνω από τη δική τους. Υπηρέτησαν με τιμή», έγραψε ο DeWine στο X.

Ταγματάρχης John ‘Alex’ Klinner

Ο Κλίνερ ήταν «κάτι περισσότερο από ένας απλός στρατιωτικός», αφήνοντας πίσω τη σύζυγό του, Λίμπι Κλίνερ, και τα μικρά παιδιά τους – ένα δίδυμα 2 ετών και ένα 7 μηνών, σύμφωνα με μια σελίδα GoFundMe που οργανώθηκε για να συγκεντρώσει χρήματα για την υποστήριξη της οικογένειάς του μετά τον θάνατό του.

«Ήταν ένας αφοσιωμένος σύζυγος, ένας στοργικός πατέρας και το είδος του ανθρώπου που θα παρενέβαινε αθόρυβα για να βοηθήσει όποιον το χρειαζόταν. Ενσάρκωσε τι σημαίνει να είσαι ηγέτης που υπηρετεί», λέει ο έρανος.

Ο Κλίνερ υπηρέτησε ως ταγματάρχης στην Πολεμική Αεροπορία για οκτώ χρόνια και πρόσφατα αναπτύχθηκε για να υποστηρίξει την Επιχείρηση Epic Fury, σύμφωνα με τη σελίδα GoFundMe.

«Αν ο θάνατός του σημαίνει κάτι – αν κάποιος από τους δικούς τους θανάτους σημαίνει κάτι – τότε σας παρακαλώ, μην αλλάζετε το βλέμμα», έγραψε η θεία του, Τζιν Μαρί Ντίλον, σε μια ανάρτηση στο Facebook . «Το όνομά του ήταν Ταγματάρχης Άλεξ Κλίνερ και είχε σημασία».

Ο Κλίνερ ήταν επικεφαλής τυποποίησης και αξιολόγησης της 99ης Μοίρας Αεροπορικού Ανεφοδιασμού, επιβλέποντας την εκπαίδευση και την πτητική επάρκεια για περισσότερα από 30 μέλη πληρώματος ως πιλότος αξιολογητή, σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία. Αναπτύχθηκε πολλές φορές κατά τη διάρκεια της καριέρας του, μεταξύ άλλων για την υποστήριξη επιχειρήσεων στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Απόφοιτος του Πανεπιστημίου Auburn, ο Klinner διορίστηκε μέσω του προγράμματος ROTC της Πολεμικής Αεροπορίας το 2017.

Το πανεπιστήμιο ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι θρηνεί τον θάνατό του. «Η δέσμευσή του να υπηρετεί το έθνος μας αντανακλά το θάρρος, τον χαρακτήρα και την αίσθηση του καθήκοντος που επιδεικνύουν όσοι επιλέγουν μια ζωή προσφοράς», ανέφερε το πανεπιστήμιο, εκφράζοντας παράλληλα τα «βαθιά του συλλυπητήρια» στην οικογένειά του.

Λοχαγός Ariana G. Savino

Η Σαβίνο ήταν ένας «σπουδαίος άνθρωπος, ένας μελλοντικός ανώτερος ηγέτης, ένας μέντορας για τους νέους της Λατινικής Αμερικής και νυν σούπερ σταρ της Πολεμικής Αεροπορίας» που πέθανε «κάνοντας αυτό που αγαπούσε», δήλωσε ο φίλος της Ερνέστο Νισπερός σε μια ανάρτηση στο Facebook.

Η Σαβίνο ήταν η μέντοράς του και μια «πηγή θετικής ενέργειας», είπε. «Ήταν ένας από εκείνους τους ανθρώπους που φώτιζαν κάθε δωμάτιο που έμπαινε. Αυτό το χαμόγελό της δεν ήταν απλώς μεταδοτικό, ήταν αφοπλιστικό. Έφερνε ενέργεια, σθένος και μια αδίστακτη δέσμευση να κάνει όλους γύρω της καλύτερους», πρόσθεσε η Νισπερός.

Ο Σαβίνο διετέλεσε επικεφαλής τρεχουσών επιχειρήσεων για την 99η Μοίρα Αεροπορικού Ανεφοδιασμού, επιβλέποντας το καθημερινό πρόγραμμα πτήσεων της μονάδας και συντονίζοντας την εκπαίδευση και τις αποστολές της, σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία.

Ανέλαβε καθήκοντα το 2017 μέσω του προγράμματος ROTC της Πολεμικής Αεροπορίας στο Πανεπιστήμιο Central Washington και αρχικά υπηρέτησε ως αξιωματικός συστημάτων μάχης προτού ολοκληρώσει την εκπαίδευση πιλότων το 2025 και αποκτήσει τα προσόντα της ως πιλότος KC‑135. Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, αναπτύχθηκε στη Μέση Ανατολή.

Η γερουσιαστής Πάτι Μάρεϊ από την Ουάσινγκτον δήλωσε ότι ήταν «συντετριμμένη» από τον θάνατο της Σαβίνο και «βαθιά ευγνώμων για το θάρρος και τη θυσία της στην υπηρεσία της χώρας μας».

Γυναίκες όπως ο Σαβίνο αντιπροσωπεύουν «το απόλυτο καλύτερο της πολιτείας και της χώρας μας», προσθέτοντας ότι το έθνος πρέπει να τις τιμήσει «όχι μόνο με λόγια αλλά και στηρίζοντας τις οικογένειες που αφήνουν πίσω».

Τεχνικός Λοχίας Tyler H. Simmons

Ο Simmons είχε ένα «χαμόγελο ενός εκατομμυρίου δολαρίων» που η οικογένειά του ήξερε ότι θα τον πήγαινε σε μέρη, συμπεριλαμβανομένης της δουλειάς των ονείρων του, δήλωσε η ξαδέρφη του, Tracy Peaks, στο WBNS, συνεργάτη του CNN .

Ο Simmons έπαιζε ποδόσφαιρο και αποφοίτησε από το Λύκειο Eastmoor Academy το 2015 και στη συνέχεια εργάστηκε στον τομέα της ασφάλειας πριν γίνει χειριστής στρατιωτικών όπλων, ανέφερε η έκθεση του WBNS.

Οι γονείς του θυμούνταν την ακριβή στιγμή που ένστολοι αστυνομικοί ήρθαν στην πόρτα τους για να τους ενημερώσουν ότι ο γιος τους είχε πεθάνει, δήλωσε η μητέρα του, Cheryl Simmons, στο WBNS μέσα από δάκρυα στα μάτια.

Ο Τάιλερ ήταν το μοναχοπαίδι τους και η μητέρα του κάποτε ήλπιζε ότι θα επέλεγε διαφορετικό μονοπάτι από τον στρατό, σύμφωνα με το WBNS. Αλλά το πάθος του για την αεροπορία και την υπηρεσία της πατρίδας του ήταν σαφές, είπε η μητέρα του.

Ο δήμαρχος του Κολόμπους, Άντριου Γκίνθερ, εξέφρασε τα «βαθιά του συλλυπητήρια» στην οικογένεια του Σίμονς, μετά τον «θανατηφόρο θάνατο του σε πρόσφατο ατύχημα στο Ιράκ». «Τιμούμε τη μνήμη του ως αληθινού ήρωα που υπηρέτησε τη χώρα μας με θάρρος και αφοσίωση», δήλωσε ο Γκίνθερ.

Τεχνικός Λοχίας Ashley B. Pruitt

Η Προυίτ υπηρέτησε ως εκπαιδευτής χειριστής βραχίονα και βοηθός αρχηγός πτήσης επιχειρήσεων στην 99η Μοίρα Αεροπορικού Ανεφοδιασμού, όπου επέβλεπε την εκπαίδευση και την ετοιμότητα και έδωσε οδηγίες σε συναδέλφους χειριστές βραχίονα στους ακριβείς μηχανισμούς του ανεφοδιασμού στον αέρα, σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία.

Από το Κεντάκι, εισήλθε στην Πολεμική Αεροπορία το 2017 και ανέβηκε σταθερά στις τάξεις του στρατού, κερδίζοντας ηγετικές ευθύνες και αναπτύσσοντας πολλές φορές για την υποστήριξη επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή. Προήχθη σε τεχνικό λοχία τον περασμένο Μάιο.

«Οι προσευχές μου είναι με τις οικογένειες των έξι Αμερικανών στρατιωτικών που σκοτώθηκαν σε αεροπορικό δυστύχημα στο Ιράκ — συμπεριλαμβανομένης της Τεχνικού Λοχία Άσλεϊ Προύιτ από το Μπάρντσταουν του Κεντάκι», δήλωσε ο κυβερνήτης του Κεντάκι Άντι Μπεσίρ στο X. «Είναι ήρωες που θυσίασαν τα πάντα υπηρετώντας τη χώρα μας και εμείς, ως Αμερικανοί, πρέπει πάντα να τους θυμόμαστε».

Οι Προύιτ, Κλίνερ και Σαβίνο είχαν βάση την αεροπορική βάση ΜακΝτίλ, η οποία δήλωσε ότι είναι «συντετριμμένη» από την απώλειά τους. Ήταν μέλη της 99ης Μοίρας Αεροπορικού Ανεφοδιασμού, ανέφερε η δήλωση του τμήματος .

«Η απώλεια ενός μέλους της οικογένειας της Πολεμικής Αεροπορίας είναι εξαιρετικά οδυνηρή, ειδικά για εκείνους που το γνωρίζουν ως γιο, κόρη, αδελφό, αδελφή, σύζυγο, μαμά ή μπαμπά», δήλωσε ο Συνταγματάρχης της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, Εντ Σζεπάνικ, διοικητής της 6ης Πτέρυγας Ανεφοδιασμού Αέρα.

«Οι κοινότητές μας βιώνουν βαθιά αυτή την απώλεια και η ομάδα MacDill θα διασφαλίσει ότι οι θυσίες και η προσφορά τους στο έθνος μας δεν θα ξεχαστούν ποτέ».

Λοχαγός Seth R. Koval

Ο Κόβαλ υπηρέτησε στην Πολεμική Αεροπορία για 19 χρόνια, αρχικά κατατασσόμενος ως μηχανικός στην Εθνοφρουρά του Οχάιο . Ήταν υπεύθυνος για την εκπαίδευση πιλότων σε «παγκόσμιες αεροπορικές επιχειρήσεις ανεφοδιασμού καυσίμων, αεροϊατρικές, εμπορευματικές και επιβατικές», ανέφερε η δήλωση.

Η οικογένεια του Κόβαλ είπε ότι «ο κόσμος τους διαλύθηκε» από την ξαφνική απώλεια του συζύγου και πατέρα που ονειρευόταν από παιδί να γίνει πιλότος. Ο Κόβαλ, είπαν, φορούσε τη στολή με σκοπό.

«Ο σύζυγός μου ήταν πολλά πράγματα – στοργικός, γενναιόδωρος, καλόκαρδος, έξυπνος, αφοσιωμένος, διορθωτής των πάντων, πραγματικός άνθρωπος της υπαίθρου και ανιδιοτελής», έγραψε η σύζυγός του, Χέδερ Νικόλ, στο Facebook . «Πάντα έβαζε τους άλλους πάνω από τον εαυτό του – μέχρι το τέλος. Θα τον βλέπω στο χαμόγελο του γιου μας και θα τον κουβαλάω μαζί μου σε κάθε στιγμή».

Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Purdue στην Ιντιάνα το 2011, αποκτώντας πτυχίο στις αεροπορικές επιχειρήσεις πριν μετατεθεί στην Εθνοφρουρά της Αεροπορίας του Οχάιο το 2017, ανέφερε ο φρουρός.

Τα βραβεία και οι παρασημοφορήσεις του περιλάμβαναν το Μετάλλιο Αξίας Υπηρεσίας, το Μετάλλιο Αεροπορίας και το Μετάλλιο Επιτεύγματος στην Αεροπορία και το Διαστημικό, δήλωσε ο φρουρός.

Λοχαγός Curtis J. Angst

Ο Ανγκστ απέκτησε το πτυχίο του στην αεροδιαστημική μηχανική από το Πανεπιστήμιο του Σινσινάτι, ανέφερε η Εθνοφρουρά του Οχάιο. Κατατάχθηκε στην Εθνοφρουρά του Οχάιο τον Μάιο του 2015 ως τεχνικός συντήρησης οχημάτων, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Απέκτησε την προπτυχιακή του εκπαίδευση ως πιλότος το 2022 πριν αποκτήσει την αρχική του πιστοποίηση ως πιλότος το 2024, δήλωσε ο φρουρός.

Ήταν υπεύθυνος για «παγκόσμιες επιχειρήσεις αεροπορικού ανεφοδιασμού, αεροϊατρικής, φορτίου και επιβατών», δήλωσε ο φρουρός. Η Angst είχε αναπτυχθεί προηγουμένως το 2015 για να υποστηρίξει την Επιχείρηση Spartan Shield, ανέφερε ο φρουρός.

Τα βραβεία και οι παρασημοφορήσεις του Angst περιλάμβαναν το Μετάλλιο Έπαινου για την Αεροπορία και το Διάστημα, το Μετάλλιο Υπηρεσίας Εθνικής Άμυνας και το Βραβείο Αξίωσης Μονάδας, σύμφωνα με τον φρουρό.

Το Πεντάγωνο αναγνώρισε τους αεροπόρους το Σάββατο, καθώς η συντριβή παραμένει υπό διερεύνηση.

Οι θάνατοι των μελών του πληρώματος ανεβάζουν τον αριθμό των Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε σχέση με τον πόλεμο με το Ιράν σε 13.

Τα μέλη του πληρώματος επέβαιναν σε ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού KC-135 Stratotanker της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ όταν αυτό συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ, δήλωσε ο αμερικανικός στρατός, προσθέτοντας ότι το περιστατικό «δεν οφειλόταν σε εχθρικά ή φίλια πυρά».