Συνολικά τρία πρόσωπα – ο ένας 17χρονος – κατηγορούνται για την “πειρατεία” σε λογαριασμούς διασημοτήτων στο Twitter, ανακοίνωσε το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σε βάρος των τριών απαγγέλθηκαν κατηγορίες στις ΗΠΑ για τη μεγάλη “πειρατεία” στα μέσα Ιουλίου σε λογαριασμούς celebrities. Ανάμεσά τους οι, Μασκ, Γκέιτς, Μπέζος, Ομπάμα, Καρντάσιαν και ο σύζυγός της, ο Κάνιε Γουέστ.

Δείτε το σχετικό tweet του FBI:

Three Individuals Charged for Alleged Roles in Twitter Hack https://t.co/jcyTRnkC57 pic.twitter.com/ImGEkhZ2sV