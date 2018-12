BBC για Brexit: Η Μέι ματαιώνει την ψηφοφορία στη Βουλή!

Από ανατροπή σε ανατροπή η αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λίγες ώρες μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία το Λονδίνο μπορεί να «ακυρώσει» το Brexit, το BBC μετέδωσε ότι η Τερέζα Μέι έχει αποφασίσει να ματαιώσει την προγραμματισμένη για την Τρίτη ψηφοφορία στη Βουλή!

Το βρετανικό κοινοβούλιο θα κληθεί να ψηφίσει υπέρ ή κατά της συμφωνίας στην οποία κατέληξαν η κυβέρνηση Μέι και η Κομισιόν για το Brexit. Σύμφωνα όμως με πληροφορίες που μετέδωσε η πολιτική συντάκτης του BBC, η Μέι δεν θα προχωρήσει στην ψηφοφορία, την οποία κατά πολλούς επρόκειτο να χάσει!

«Δύο πηγές από το υπουργικό συμβούλιο μου είπαν ότι η ψηφοφορία αποσύρεται – δεν έχει, επαναλαμβάνω δεν έχει, ακόμα επιβεβαιωθεί επισήμως», ανέφερε η Λόρα Κούενσμπεργκ σε ανάρτησή της στο Twitter.

Two cabinet sources tell me vote being pulled – not, repeat not, yet officially confirmed

