Κόσμος

Bild: 26χρονος Έλληνας ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου ελεγκτή τρένου στη Γερμανία

Όταν ο 36χρονος ζήτησε από τον επιβάτη να κατέβει από το τρένο, εκείνος άρχισε να τον χτυπά επανειλημμένα στο κεφάλι και ο άνδρας κατέρρευσε μέσα στο βαγόνι
Ράγες τρένου
Ράγες τρένου /ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ / EUROKINISSI / φωτογραφία αρχείου

Ένας 36χρονος ελεγκτής εισιτηρίων στη Γερμανία ο οποίος νοσηλευόταν από το βράδυ της Δευτέρας (02.02.2026) μετά από άγριο ξυλοδαρμό σε τρένο, υπέκυψε στα τραύματά του. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο ύποπτος είναι 26χρονος Έλληνας υπήκοος χωρίς μόνιμη κατοικία στη Γερμανία.

Σύμφωνα με την Bild, η επίθεση σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά την αναχώρηση του τρένου από τον σταθμό του Λάντστουλ στη Γερμανία. Ο 36χρονος υπάλληλος, ονόματι Serkan C. έκανε έλεγχο εισιτηρίων. Ο 26χρονος, ο οποίος ταξίδευε με τρία άλλα άτομα, δεν είχε εισιτήριο με αποτέλεσμα να του ζητηθεί να κατέβει από το τρένο.

Στο σημείο εκείνο, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η εφημερίδα Bild, ξέσπασε καβγάς.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο νεαρός έσπρωξε τον ελεγκτή και τον απείλησε με γροθιά. Όταν ο 36χρονος ζήτησε από τον επιβάτη να κατέβει από το τρένο, εκείνος άρχισε να τον χτυπά επανειλημμένα στο κεφάλι και ο άνδρας κατέρρευσε μέσα στο βαγόνι.

Η αστυνομία έφτασε περίπου δέκα λεπτά αργότερα και ξεκίνησε αμέσως προσπάθειες ανάνηψης. Λίγο μετά έφτασε και γιατρός επειγόντων περιστατικών. Ο δράστης συνελήφθη επιτόπου.

Η εισαγγελία ανακοίνωσε ότι ο 36χρονος ελεγκτής κατέληξε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (04.02.2026). Η νεκροψία έχει προγραμματιστεί για σήμερα.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο ύποπτος είναι 26χρονος Έλληνας υπήκοος χωρίς μόνιμη κατοικία στη Γερμανία. Σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, καθώς θεωρείται βασικός ύποπτος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
265
129
123
117
65
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Νέα γυναικοκτονία συγκλονίζει την Ιταλία - 28χρονος σκότωσε την 22χρονη αδελφή του επειδή έβαζε δυνατά την μουσική
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο Τζουζέπε Μουζέλα δολοφόνησε την αδελφή του επειδή, όπως φέρεται να είπε ο ίδιος στους ανακριτές, άκουγε δυνατά μουσική και δεν τον άφηνε να κοιμηθεί
Η Ιλένια Μουζέλα που δολοφονήθηκε από τον αδελφό της
Το καθεστώς του Ιράν ανακοίνωσε ότι επιτρέπει πλέον στις γυναίκες να οδηγούν δίκυκλα
Η ανακοίνωση έρχεται έπειτα από ένα κύμα διαδηλώσεων στο Ιράν, οι οποίες ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου ως διαμαρτυρία για το αυξημένο κόστος ζωής προτού εξαπλωθούν και περιλάβουν πολιτικά αιτήματα
Γυναίκες στο Ιράν
Newsit logo
Newsit logo