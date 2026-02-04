Bild: 26χρονος Έλληνας ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου ελεγκτή τρένου στη Γερμανία

Ένας 36χρονος ελεγκτής εισιτηρίων στη Γερμανία ο οποίος νοσηλευόταν από το βράδυ της Δευτέρας (02.02.2026) μετά από άγριο ξυλοδαρμό σε τρένο, υπέκυψε στα τραύματά του. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο ύποπτος είναι 26χρονος Έλληνας υπήκοος χωρίς μόνιμη κατοικία στη Γερμανία.

Σύμφωνα με την Bild, η επίθεση σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά την αναχώρηση του τρένου από τον σταθμό του Λάντστουλ στη Γερμανία. Ο 36χρονος υπάλληλος, ονόματι Serkan C. έκανε έλεγχο εισιτηρίων. Ο 26χρονος, ο οποίος ταξίδευε με τρία άλλα άτομα, δεν είχε εισιτήριο με αποτέλεσμα να του ζητηθεί να κατέβει από το τρένο.

Στο σημείο εκείνο, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η εφημερίδα Bild, ξέσπασε καβγάς.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο νεαρός έσπρωξε τον ελεγκτή και τον απείλησε με γροθιά. Όταν ο 36χρονος ζήτησε από τον επιβάτη να κατέβει από το τρένο, εκείνος άρχισε να τον χτυπά επανειλημμένα στο κεφάλι και ο άνδρας κατέρρευσε μέσα στο βαγόνι.

Η αστυνομία έφτασε περίπου δέκα λεπτά αργότερα και ξεκίνησε αμέσως προσπάθειες ανάνηψης. Λίγο μετά έφτασε και γιατρός επειγόντων περιστατικών. Ο δράστης συνελήφθη επιτόπου.

Η εισαγγελία ανακοίνωσε ότι ο 36χρονος ελεγκτής κατέληξε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (04.02.2026). Η νεκροψία έχει προγραμματιστεί για σήμερα.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο ύποπτος είναι 26χρονος Έλληνας υπήκοος χωρίς μόνιμη κατοικία στη Γερμανία. Σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, καθώς θεωρείται βασικός ύποπτος.