Bloomberg: Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν νέo γύρο κυρώσεων κατά της Ρωσίας αν ο Πούτιν απορρίψει συμφωνία για την Ουκρανία

Οι ΗΠΑ εξετάζουν επιλογές όπως τη στοχοποίηση δεξαμενοπλοίων που μεταφέρουν το πετρέλαιο της Μόσχας - «Τυχόν κυρώσεις θα βλάψουν τις προσπάθειες να διορθωθούν οι σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας», απαντά η ρωσική προεδρία
Δεξαμενόπλοιο
Φωτογραφία αρχείου REUTERS/Yoruk Isik

Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν νέο γύρο κυρώσεων για τη Ρωσία ώστε να αυξήσουν την πίεση στην περίπτωση που ο Βλαντιμίρ Πούτιν απορρίψει μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, μεταδίδει σήμερα (17.12.2025) το Bloomberg.

Επικαλούμενο ανθρώπους που έχουν γνώση του θέματος, το Bloomberg αναφέρει πως οι ΗΠΑ εξετάζουν όλα τα σενάρια για να επιβάλλουν νέες κυρώσεις στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας, στοχοποιώντας πλοία που ανήκουν στον λεγόμενο ρωσικό σκιώδη στόλο δεξαμενοπλοίων που χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν το πετρέλαιο της Μόσχας αλλά και οικονομικούς παράγοντες που διευκολύνουν τις συναλλαγές.

Τα νέα μέτρα μπορεί να ανακοινωθούν ακόμη και αυτή την εβδομάδα, αναφέρει το ίδιο μέσο.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, συζήτησε το μέτρο όταν συναντήθηκε με ομάδα Ευρωπαίων πρεσβευτών νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Από την πλευρά της, η ρωσική προεδρία απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το δημοσίευμα δήλωσε ότι δεν το έχει δει, αλλά τυχόν κυρώσεις θα βλάψουν τις προσπάθειες να διορθωθούν οι σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας.

