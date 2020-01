Boeing, Ιράν: «Ανοίγουν» τα μαύρα κουτιά! “Καιγόταν 60 με 70 λεπτά το αεροπλάνο”

Τα “μαύρα” κουτιά του Boeing της Ukraine Airlines International, που συνετρίβη την περασμένη Τετάρτη έξω από την Τεχεράνη παρασύροντας στο θάνατο και τους 176 επιβαίνοντες, αναμένεται να ανοίξουν σήμερα, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, IRNA.

Εκείνο που κανείς δεν ξέρει, είναι το ποιος θα εξετάσει τα δεδομένα των “μαύρων” κουτιών. Βάζοντας νερό στο κρασί του, το Ιράν κάλεσε τις ΗΠΑ, την Ουκρανία, τον Καναδά και την Boeing να συμμετάσχουν στις έρευνες. Συμμετοχή θα έχει και η Γαλλία, μέσω της υπηρεσίας ερευνών και αναλύσεων για θέματα ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας της Γαλλίας (BEA).

Την ώρα που ΗΠΑ, Καναδάς και Βρετανία εμφανίζονται βέβαιοι πως το Boeing καταρρίφθηκε, κατά λάθος, από πύραυλο που εκτόξευσε το Ιράν, η Τεχεράνη επιμένει ότι η συντριβή με τους 176 νεκρούς είναι ένα τραγικό δυστύχημα.

“Ένα πράγμα είναι βέβαιο: αυτό το αεροπλάνο δεν επλήγη από πύραυλο”, δήλωσε ο πρόεδρος της υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Ιράν, Αλί Αμπεντζαντέχ, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από την Τεχεράνη. “Οι πληροφορίες (που περιέχονται) στα μαύρα κουτιά (του αεροσκάφους) είναι κρίσιμης σημασίας” για την έρευνα και “οποιαδήποτε δήλωση γίνεται προτού εξαχθούν τα δεδομένα αυτά δεν αποτελεί επίσημη άποψη”, πρόσθεσε.

Σχολιάζοντας όχι μόνο το σοκαριστικό video που έδωσαν στη δημοσιότητα New York Times και CNN και φέρεται να έχει καταγράψει τη στιγμή που το Boeing δέχεται το πλήγμα από πύραυλο, ο Ιρανός αξιωματούχος πως “έχουμε δει κάποια βίντεο. Επιβεβαιώνουμε ότι το αεροπλάνο καιγόταν επί 60 ή 70 λεπτά, όμως το να πει κανείς ότι επλήγη από κάτι δεν είναι σωστό από επιστημονική άποψη”.

Αργά το βράδυ της Πέμπτης (09.012020) και ενώ η παγκόσμια κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις, οι New York Times και το CNN δημοσιοποίησαν video που, όπως εκτιμάται, δείχνει ιρανικό πύραυλο να χτυπά ένα αεροπλάνο στον ουρανό της Παράντ στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με τους New York Times πρόκειται για το σημείο, στο οποίο το ουκρανικό Boeing με τους 176 επιβαίνοντες σταμάτησε να μεταδίδει το σήμα του, πριν συντριβεί. Στο βίντεο φαίνεται μια μικρή έκρηξη όταν ο πύραυλος χτυπάει το αεροπλάνο, το οποίο ωστόσο δεν εξερράγη. Συνέχισε να πετάει για μερικά λεπτά και έκανε στροφή προς το αεροδρόμιο, σύμφωνα πάντα με τους Times της Νέας Υόρκης.

Το αεροπλάνο πέταξε πάνω από το αεροδρόμιο, τυλιγμένο στις φλόγες, πριν εκραγεί και συντριβεί στο έδαφος, σκοτώνοντας ακαριαία και τους 176 επιβαίνοντες…

Νωρίτερα, ένα άλλο video ντοκουμένο είχε σοκάρει τους πάντες. Κάμερα ασφαλείας φέρεται να έχει καταγράψει, από άλλη γωνία, τη στιγμή της συντριβής του Boeing. Η ώρα στο video είναι 06:19, λίγα λεπτά μετά την απογείωση του αεροπλάνου με προορισμό το Κίεβο. Η κάμερα ασφαλείας φαίνεται να είναι πολύ κοντά στο σημείου όπου συνετρίβη το Boeing, αφού ξαφνικά δημιουργείται μια δυνατή λάμψη και φλεγόμενα κομμάτια πετιούνται παντού!

