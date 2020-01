Boeing, Ιράν: Νέα σενάρια στο θρίλερ της συντριβής! Τι έδειξαν οι δορυφόροι

Ένα πρωτοφανές θρίλερ σε πλήρη εξέλιξη. 176 νεκροί που «ζητούν» δικαίωση. Ήταν τελικά ιρανικός πύραυλος η αιτία της συντριβής του Boeing 737-800 της Ukraine International Airlines; Το Ιράν το αρνείται πεισματικά και βάζοντας… νερό στο κρασί του, καλεί τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ουκρανία και την Boeing να εξετάσουν τα μαύρα κουτιά.

Τα σενάρια για τις συνθήκες της αεροπορικής τραγωδίας με τους 176 νεκρούς στο Ιράν δεν σταματούν. Το νεότερο αναφέρει πως το Ιράν, λανθασμένα, πίστεψε ότι το Boeing που είχε απογειωθεί από την Τεχεράνη για το Κίεβο ήταν αμερικανικό βομβαρδιστικό και γι’ αυτό εκτοξεύτηκαν εναντίον του, δυο ρωσικής κατασκευής πύραυλοι. Αυτό αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail, επικαλούμενη δυο αναφορές.

Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει από χθες ότι μετά την εξέταση δορυφορικών δεδομένων, η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει συμπεράνει πως το Boeing καταρρίφθηκε με δύο αντιαεροπορικούς πυραύλους, ότι το είχαν «κλειδώσει» ραντάρ της ιρανικής αντιαεροπορικής άμυνας και ότι οι πύραυλοι πιθανόν εκτοξεύθηκαν κατά λάθος.

Το θερμικό αποτύπωμα του Boeing όπως το κατέγραψαν αμερικανικοί δορυφόροι δείχνει πως το αεροπλάνο φλεγόταν πριν συντριβεί, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

Το νέο σενάριο για τη συντριβή του Boeing στο Ιράν βλέπει το φως της δημοσιότητας λίγες ώρες μετά το δημοσίευμα του Newsweek, σύμφωνα με το οποίο το Ιράν κατέρριψε κατά λάθος το αεροπλάνο των ουκρανικών αερογραμμών και μόλις μερικές ώρες μετά το video ντοκουμέντο που δημοσιοποίησαν οι New York Times και το CNN και το οποίο φέρεται να έχει καταγράψει τη στιγμή που ο ιρανικός πύραυλος χτυπά και ρίχνει το αεροπλάνο, παρασύροντας στο θάνατο όλους τους επιβάτες του.

«Η ουκρανική πτήση που συνετρίβη έξω από την Τεχεράνη, την πρωτεύουσα του Ιράν, χτυπήθηκε από ένα αντιαεροπορικό πυραυλικό σύστημα», ανέφερε το Newsweek, επικαλούμενο αξιωματούχο του Πενταγώνου και αξιωματούχο των Ιρανικών μυστικών υπηρεσιών.

Το αεροσκάφος πιστεύεται, πια, πως χτυπήθηκε από ένα ρωσικής κατασκευής Tor-M1. Πρόκειται για αντιαεροπορικό πυραυλικό σύστημα, γνωστό στο NATO ως Gauntlet, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους που μίλησαν στο Newsweek. Η εκτίμηση του Πενταγώνου είναι πως το περιστατικό έγινε κατά λάθος.

Αργά το βράδυ της Πέμπτης (09.012020) και ενώ η παγκόσμια κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις, οι New York Times και το CNN δημοσιοποίησαν video που, όπως εκτιμάται, δείχνει ιρανικό πύραυλο να χτυπά ένα αεροπλάνο στον ουρανό της Παράντ στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με τους New York Times πρόκειται για το σημείο, στο οποίο το ουκρανικό Boeing με τους 176 επιβαίνοντες σταμάτησε να μεταδίδει το σήμα του, πριν συντριβεί. Στο βίντεο φαίνεται μια μικρή έκρηξη όταν ο πύραυλος χτυπάει το αεροπλάνο, το οποίο ωστόσο δεν εξερράγη. Συνέχισε να πετάει για μερικά λεπτά και έκανε στροφή προς το αεροδρόμιο, σύμφωνα πάντα με τους Times της Νέας Υόρκης.

Το αεροπλάνο πέταξε πάνω από το αεροδρόμιο, τυλιγμένο στις φλόγες, πριν εκραγεί και συντριβεί στο έδαφος, σκοτώνοντας ακαριαία και τους 176 επιβαίνοντες…

Δείτε το σοκαριστικό video

Νωρίτερα, ένα άλλο video ντοκουμένο είχε σοκάρει τους πάντες. Κάμερα ασφαλείας φέρεται να έχει καταγράψει, από άλλη γωνία, τη στιγμή της συντριβής του Boeing. Η ώρα στο video είναι 06:19, λίγα λεπτά μετά την απογείωση του αεροπλάνου με προορισμό το Κίεβο. Η κάμερα ασφαλείας φαίνεται να είναι πολύ κοντά στο σημείου όπου συνετρίβη το Boeing, αφού ξαφνικά δημιουργείται μια δυνατή λάμψη και φλεγόμενα κομμάτια πετιούνται παντού!

