Το Ιράν βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ και προκαλεί τον Τραμπ: «Δεν θα κατακτηθούν με tweets και αεροπλανοφόρα»

Ειρωνική ήταν η απάντηση του Ιράν στα όσα δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που εξέφρασε την πρόθεσή του να διεκδικήσει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, απάντησε μέσω X, υποστηρίζοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν μπορεί να ελεγχθούν «ούτε με ένα tweet ούτε με αεροπλανοφόρα».

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«Τα Στενά του Ορμούζ δεν μπορούν να κατακτηθούν ούτε με ένα tweet ούτε με αεροπλανοφόρα, ούτε με την έκδοση διαταγής ούτε με προεκλογική ομιλία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιρανός αξιωματούχος.

Ο Γκαριμπαμπάντι τόνισε ακόμη ότι το Ιράν «δεν εκφοβίζεται από απειλές ούτε από επιδείξεις δύναμης», υπογραμμίζοντας ότι το Στενό «ήταν, είναι και θα συνεχίσει να είναι ιρανικό».

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, πρόσθεσε ότι η λειτουργία της θαλάσσιας οδού θα εξαρτάται από τις αποφάσεις της Τεχεράνης.

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«Το στενό θα κλείνει και θα ανοίγει μόνο κατόπιν εντολών του Ιράν», δήλωσε, ενώ κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για «παραληρητικές δηλώσεις» και υποστήριξε ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει να επιβάλλει τον αποκλεισμό έως ότου, όπως είπε, οι αντίπαλοί της «αποδεχθούν την πραγματικότητα της ήττας τους».

Οι ιρανικές αρχές προειδοποίησαν παράλληλα ότι οποιαδήποτε εξωτερική προσπάθεια επιβολής ελέγχου στην περιοχή θα αντιμετωπιστεί δυναμικά.

"The Strait of Hormuz cannot be seized by tweet, nor by aircraft carrier, nor by issuing an order, nor by an election speech", said Kazem Gharibabadi, Iran's deputy foreign minister for legal and international affairs, responding to Donald Trump's [@POTUS] recent remark. pic.twitter.com/HcJXC8HYXN — TVP World (@TVPWorld_com) August 15, 2026

Το Στενό του Ορμούζ, που βρίσκεται ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν, αποτελεί κρίσιμο πέρασμα για το διεθνές εμπόριο ενέργειας και εδώ και δεκαετίες βρίσκεται στο επίκεντρο των εντάσεων μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.

Την ίδια ώρα, το Ιράν και το Ομάν βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για την πιθανή κοινή διαχείριση του στενού, καθώς και για τη δημιουργία εναλλακτικής θαλάσσιας διαδρομής.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, δήλωσε ότι οι συνομιλίες ενδέχεται να ολοκληρωθούν σύντομα, διευκρινίζοντας ότι είναι ανεξάρτητες από τον διάλογο με τις ΗΠΑ. Όπως ανέφερε, χώρες όπως το Κατάρ και το Πακιστάν λειτουργούν ως δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Οι δηλώσεις της Τεχεράνης ήρθαν μετά την τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, όπου υποστήριξε ότι σύντομα θα κηρύξει το Στενό του Ορμούζ αμερικανικό έδαφος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέδεσε την πρόθεσή του με την έκβαση της στρατιωτικής σύγκρουσης στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν υφίσταται «πολύ σκληρή ήττα» και ότι κανένα πλοίο δεν μπορεί να διέλθει από το στενό χωρίς την αμερικανική έγκριση.

Παράλληλα, η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή ενισχύεται. Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, που βρίσκεται στην περιοχή από το 2025, αναμένεται να αντικατασταθεί από το USS George Washington.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, υπερασπίστηκε τη διάρκεια των επιχειρήσεων, ενώ υποβάθμισε τις αναφορές για προβλήματα στο πλήρωμα. Η αντιπαράθεση γύρω από το Στενό του Ορμούζ εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρές ανησυχίες για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τις ενεργειακές αγορές.

Με τις στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή να παραμένουν σε υψηλή επιφυλακή και τις διπλωματικές επαφές να συνεχίζονται, οι επόμενες εβδομάδες αναμένεται να είναι κρίσιμες για την πορεία της σύγκρουσης και την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.