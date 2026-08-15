Ο Ντόναλντ Τραμπ τρώει μόνο fast food στο προεδρικό αεροπλάνο και ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ αποκαλύπτει τον λόγο

Ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, μίλησε για τις διατροφικές συνήθειες του Ντόναλντ Τραμπ και την ιδιαίτερη προτίμησή του στα McDonald’s, αποκαλύπτοντας τι συναντά κανείς όταν ταξιδεύει μαζί του με το προεδρικό αεροσκάφος.

Μιλώντας στο podcast «Net Positive», ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το αεροπλάνο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι συχνά γεμάτο με κουτιά από τη γνωστή αλυσίδα fast food.

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«Όταν μπαίνεις στο αεροπλάνο του, είναι γεμάτο κουτιά από McDonald’s», είπε.

Παρά την ιδιότητά του ως υπουργού Υγείας, ο Κένεντι ξεκαθάρισε ότι δεν επιχειρεί να κάνει «κήρυγμα» στον Τραμπ για τις διατροφικές του επιλογές.

Όπως εξήγησε, η διατροφή του προέδρου δεν περιορίζεται στο fast food.

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Και τις περισσότερες φορές, περιλαμβάνει ποιοτικά γεύματα.

Γιατί προτιμά το fast food

Ο Κένεντι αποκάλυψε ότι η επιλογή του Τραμπ να τρώει σε μεγάλες αλυσίδες όταν βρίσκεται εκτός έδρας συνδέεται κυρίως με τον φόβο του για τροφική δηλητηρίαση.

«Τις περισσότερες φορές τρώει πραγματικά καλό φαγητό, αλλά όταν ταξιδεύει προτιμά να τρώει από μεγάλες αλυσίδες, επειδή φοβάται την τροφική δηλητηρίαση», ανέφερε.

Όταν ο Τραμπ βρίσκεται στον Λευκό Οίκο ή στην κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο, σύμφωνα με τον Κένεντι, οι διατροφικές του επιλογές είναι διαφορετικές.«Εκεί υπάρχει το καλύτερο φαγητό.

Όλα είναι φρέσκα προϊόντα και πολλά προέρχονται από την περιοχή», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι ο πρόεδρος τις περισσότερες φορές τρώει καλής ποιότητας φαγητό.

Έτσι, παρά τη γνωστή αδυναμία του στα McDonald’s, η καθημερινή διατροφή του Τραμπ φαίνεται πως είναι πιο διαφοροποιημένη από όσο μπορεί να υποδηλώνει η εικόνα με τα κουτιά fast food στο προεδρικό αεροσκάφος.