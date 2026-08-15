Η Ουκρανία ετοιμάζει νέους βαλλιστικούς πυραύλους που φέρνουν πονοκέφαλο στη Ρωσία – Θα μπορούν να φτάσουν μέχρι τη Μόσχα

Η Ουκρανία βρίσκεται κοντά στην απόκτηση δικών της βαλλιστικών πυραύλων, σε μια περίοδο που ο πόλεμος με τη Ρωσία συνεχίζεται και οι επιθέσεις προκαλούν προβληματισμό στην παγκόσμια κοινότητα.

Σύμφωνα με το Politico, η αμυντική εταιρεία Fire Point της Ουκρανίας, αναπτύσσει τους FP-7 και FP-9, με τον δεύτερο να έχει σχεδιαζόμενη εμβέλεια που θα μπορούσε θεωρητικά να φέρει ακόμη και τη Μόσχα εντός ακτίνας δράσης και προκαλεί ανησυχία στη Ρωσία.

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Ο FP-7 είναι ένας τακτικός βαλλιστικός πύραυλος μικρού βεληνεκούς, ο οποίος βρίσκεται ήδη στη διαδικασία πιστοποίησης. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο POLITICO η διευθύνουσα σύμβουλος και τεχνική διευθύντρια της Fire Point, Ιρίνα Τέρεχ, έχει εμβέλεια περίπου 200 χιλιομέτρων και μπορεί να μεταφέρει πολεμική κεφαλή βάρους 150 κιλών.

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«Ο FP-7 βρίσκεται ήδη σε διαδικασία πιστοποίησης. Αυτό απαιτεί έναν συγκεκριμένο αριθμό δοκιμαστικών εκτοξεύσεων σε πραγματικές συνθήκες μάχης», ανέφερε η Τέρεχ. «Θα πραγματοποιήσουμε αυτές τις εκτοξεύσεις, θα αποδείξουμε την αποτελεσματικότητά του σε πραγματική μάχη εναντίον του εχθρού μας και στη συνέχεια θα είναι έτοιμος για συμβάσεις».

Εφόσον η διαδικασία προχωρήσει σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εταιρείας, ο FP-7 θα μπορούσε να είναι έτοιμος μέσα στο φθινόπωρο.

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Ο FP-9 και η εμβέλεια έως 855 χιλιόμετρα

Ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες σχεδιάζεται να έχει ο FP-9. Σύμφωνα με το Politico, ο πύραυλος αναπτύσσεται ώστε να μπορεί να μεταφέρει πολεμική κεφαλή 800 κιλών και να έχει εμβέλεια έως 855 χιλιόμετρα. Με αυτά τα χαρακτηριστικά, η Μόσχα θα μπορούσε θεωρητικά να βρίσκεται μέσα στο βεληνεκές του, ανάλογα με το σημείο εκτόξευσης.

Ο FP-7 και το ευρωπαϊκό σύστημα Freyja

Ο FP-7 συνδέεται παράλληλα με το Freyja, ένα κοινό ευρωπαϊκό σχέδιο αντιβαλλιστικής άμυνας. Η Fire Point αναμένεται να αναλάβει την παραγωγή πυραύλων και εκτοξευτών, ενώ εταίροι της Ουκρανίας θα συνεισφέρουν άλλα συστήματα και ραντάρ επιτήρησης και εντοπισμού.

Η μετατροπή, ωστόσο, ενός πυραύλου εδάφους-εδάφους σε αναχαιτιστή δεν είναι απλή υπόθεση.

«Η αεροδυναμική μορφή και οι αρχές παραγωγής είναι παρόμοιες, αλλά οι λειτουργίες είναι διαφορετικές. Ο ένας πρέπει να πετάξει από το σημείο Α στο Β και να πλήξει τον στόχο, ενώ ο άλλος έχει πολύ πιο σύνθετη αποστολή: να εντοπίσει και να αναχαιτίσει τον στόχο».

Το Freyja σχεδιάζεται σε δύο εκδόσεις. Η πρώτη θα λειτουργεί με λογική αντίστοιχη των PAC-2 των Patriot, ενώ η δεύτερη θα βασίζεται στην πιο προηγμένη τεχνολογία hit-to-kill των PAC-3.

«Δεν έχουμε την πολυτέλεια να περάσουμε δεκαετίες για να εφεύρουμε τους δικούς μας hit-to-kill αναχαιτιστές. Γι’ αυτό αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σταδιακά», τόνισε η Τέρεχ.

Ukraine’s Patriot interceptors are running critically low, leaving Kyiv unable to intercept recent Russian ballistic missile attacks.



With Russia increasing missile production ahead of winter and US and allied stocks depleted, Ukraine fears its air defences—and its recent… pic.twitter.com/DoOOjZLUTJ — Clash Report (@clashreport) August 15, 2026

Η μάχη για όπλα μεγαλύτερου βεληνεκούς

Την ίδια στιγμή, η Ουκρανία επιδιώκει να ενισχύσει συνολικά τις δυνατότητες για πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς. Χρησιμοποιεί ήδη drones FP-1, με εμβέλεια έως 2.300 χιλιόμετρα, και FP-2, με εμβέλεια 700 χιλιομέτρων. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του POLITICO, η Fire Point έχει αναπτύξει επίσης τον πύραυλο cruise FP-5 Flamingo, με πολεμική κεφαλή ενός τόνου και εμβέλεια έως 3.000 χιλιόμετρα.

Παράλληλα, το Κίεβο προσπαθεί να εξασφαλίσει αμερικανική άδεια για την παραγωγή PAC-3, με την Τέρεχ να χαρακτηρίζει τις κεφαλές καθοδήγησης των πυραύλων το «κρίσιμο και πιο δύσκολο στην παραγωγή εξάρτημα».

Η Ρωσία θέλει να βάλει «φρένο» στην παραγωγή

Η ανάπτυξη αυτών των συστημάτων έχει προκαλέσει έντονη πίεση στην ουκρανική αμυντική βιομηχανία. Σύμφωνα με τον υποδιοικητή της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, υποστράτηγο Βαντίμ Σκιμπίτσκι, η Ρωσία πραγματοποιεί αναγνωριστικές επιχειρήσεις με στόχο ουκρανικές εγκαταστάσεις.

«Προσπαθούν να μας εμποδίσουν να περάσουμε στη μαζική παραγωγή αυτών των όπλων», δήλωσε.

Από την πλευρά της, η Ιρίνα Τέρεχ περιέγραψε την πίεση κάτω από την οποία πραγματοποιείται η ανάπτυξη των νέων πυραύλων: «Κανείς, εκτός από τους εταίρους μας, δεν θέλει η Ουκρανία να διαθέτει δικούς της βαλλιστικούς πυραύλους. Γι’ αυτό εργαζόμαστε υπό τόσο τεράστια πίεση».

Εάν ο σχεδιασμός προχωρήσει όπως αναμένει η Fire Point, η Ουκρανία θα κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την απόκτηση εγχώριας βαλλιστικής ικανότητας, μειώνοντας παράλληλα μέρος της εξάρτησής της από οπλικά συστήματα που προμηθεύεται από τους δυτικούς συμμάχους της.