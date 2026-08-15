Η Ουκρανία ετοιμάζει νέους βαλλιστικούς πυραύλους που φέρνουν πονοκέφαλο στη Ρωσία – Θα μπορούν να φτάσουν μέχρι τη Μόσχα

Η Ουκρανία βρίσκεται κοντά στην απόκτηση δικών της βαλλιστικών πυραύλων, σε μια περίοδο που ο πόλεμος με τη Ρωσία συνεχίζεται και οι επιθέσεις προκαλούν προβληματισμό στην παγκόσμια κοινότητα.
Σύμφωνα με το Politico, η αμυντική εταιρεία Fire Point της Ουκρανίας, αναπτύσσει τους FP-7 και FP-9, με τον δεύτερο να έχει σχεδιαζόμενη εμβέλεια που θα μπορούσε θεωρητικά να φέρει ακόμη και τη Μόσχα εντός ακτίνας δράσης και προκαλεί ανησυχία στη Ρωσία.
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Ο FP-7 είναι ένας τακτικός βαλλιστικός πύραυλος μικρού βεληνεκούς, ο οποίος βρίσκεται ήδη στη διαδικασία πιστοποίησης. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο POLITICO η διευθύνουσα σύμβουλος και τεχνική διευθύντρια της Fire Point, Ιρίνα Τέρεχ, έχει εμβέλεια περίπου 200 χιλιομέτρων και μπορεί να μεταφέρει πολεμική κεφαλή βάρους 150 κιλών.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) August 15, 2026
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«Ο FP-7 βρίσκεται ήδη σε διαδικασία πιστοποίησης. Αυτό απαιτεί έναν συγκεκριμένο αριθμό δοκιμαστικών εκτοξεύσεων σε πραγματικές συνθήκες μάχης», ανέφερε η Τέρεχ. «Θα πραγματοποιήσουμε αυτές τις εκτοξεύσεις, θα αποδείξουμε την αποτελεσματικότητά του σε πραγματική μάχη εναντίον του εχθρού μας και στη συνέχεια θα είναι έτοιμος για συμβάσεις».
Εφόσον η διαδικασία προχωρήσει σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εταιρείας, ο FP-7 θα μπορούσε να είναι έτοιμος μέσα στο φθινόπωρο.
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Ο FP-9 και η εμβέλεια έως 855 χιλιόμετρα
Ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες σχεδιάζεται να έχει ο FP-9. Σύμφωνα με το Politico, ο πύραυλος αναπτύσσεται ώστε να μπορεί να μεταφέρει πολεμική κεφαλή 800 κιλών και να έχει εμβέλεια έως 855 χιλιόμετρα. Με αυτά τα χαρακτηριστικά, η Μόσχα θα μπορούσε θεωρητικά να βρίσκεται μέσα στο βεληνεκές του, ανάλογα με το σημείο εκτόξευσης.
Ο FP-7 και το ευρωπαϊκό σύστημα Freyja
Ο FP-7 συνδέεται παράλληλα με το Freyja, ένα κοινό ευρωπαϊκό σχέδιο αντιβαλλιστικής άμυνας. Η Fire Point αναμένεται να αναλάβει την παραγωγή πυραύλων και εκτοξευτών, ενώ εταίροι της Ουκρανίας θα συνεισφέρουν άλλα συστήματα και ραντάρ επιτήρησης και εντοπισμού.
Η μετατροπή, ωστόσο, ενός πυραύλου εδάφους-εδάφους σε αναχαιτιστή δεν είναι απλή υπόθεση.
«Η αεροδυναμική μορφή και οι αρχές παραγωγής είναι παρόμοιες, αλλά οι λειτουργίες είναι διαφορετικές. Ο ένας πρέπει να πετάξει από το σημείο Α στο Β και να πλήξει τον στόχο, ενώ ο άλλος έχει πολύ πιο σύνθετη αποστολή: να εντοπίσει και να αναχαιτίσει τον στόχο».
Το Freyja σχεδιάζεται σε δύο εκδόσεις. Η πρώτη θα λειτουργεί με λογική αντίστοιχη των PAC-2 των Patriot, ενώ η δεύτερη θα βασίζεται στην πιο προηγμένη τεχνολογία hit-to-kill των PAC-3.
«Δεν έχουμε την πολυτέλεια να περάσουμε δεκαετίες για να εφεύρουμε τους δικούς μας hit-to-kill αναχαιτιστές. Γι’ αυτό αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σταδιακά», τόνισε η Τέρεχ.
Ukraine’s Patriot interceptors are running critically low, leaving Kyiv unable to intercept recent Russian ballistic missile attacks.— Clash Report (@clashreport) August 15, 2026
With Russia increasing missile production ahead of winter and US and allied stocks depleted, Ukraine fears its air defences—and its recent… pic.twitter.com/DoOOjZLUTJ
Η μάχη για όπλα μεγαλύτερου βεληνεκούς
Την ίδια στιγμή, η Ουκρανία επιδιώκει να ενισχύσει συνολικά τις δυνατότητες για πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς. Χρησιμοποιεί ήδη drones FP-1, με εμβέλεια έως 2.300 χιλιόμετρα, και FP-2, με εμβέλεια 700 χιλιομέτρων. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του POLITICO, η Fire Point έχει αναπτύξει επίσης τον πύραυλο cruise FP-5 Flamingo, με πολεμική κεφαλή ενός τόνου και εμβέλεια έως 3.000 χιλιόμετρα.
Παράλληλα, το Κίεβο προσπαθεί να εξασφαλίσει αμερικανική άδεια για την παραγωγή PAC-3, με την Τέρεχ να χαρακτηρίζει τις κεφαλές καθοδήγησης των πυραύλων το «κρίσιμο και πιο δύσκολο στην παραγωγή εξάρτημα».
Η Ρωσία θέλει να βάλει «φρένο» στην παραγωγή
Η ανάπτυξη αυτών των συστημάτων έχει προκαλέσει έντονη πίεση στην ουκρανική αμυντική βιομηχανία. Σύμφωνα με τον υποδιοικητή της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, υποστράτηγο Βαντίμ Σκιμπίτσκι, η Ρωσία πραγματοποιεί αναγνωριστικές επιχειρήσεις με στόχο ουκρανικές εγκαταστάσεις.
«Προσπαθούν να μας εμποδίσουν να περάσουμε στη μαζική παραγωγή αυτών των όπλων», δήλωσε.
Από την πλευρά της, η Ιρίνα Τέρεχ περιέγραψε την πίεση κάτω από την οποία πραγματοποιείται η ανάπτυξη των νέων πυραύλων: «Κανείς, εκτός από τους εταίρους μας, δεν θέλει η Ουκρανία να διαθέτει δικούς της βαλλιστικούς πυραύλους. Γι’ αυτό εργαζόμαστε υπό τόσο τεράστια πίεση».
Εάν ο σχεδιασμός προχωρήσει όπως αναμένει η Fire Point, η Ουκρανία θα κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την απόκτηση εγχώριας βαλλιστικής ικανότητας, μειώνοντας παράλληλα μέρος της εξάρτησής της από οπλικά συστήματα που προμηθεύεται από τους δυτικούς συμμάχους της.