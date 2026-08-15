Κόσμος

Σεισμός στην Κολομβία: Πέθανε η 32χρονη που είχε ανασυρθεί ζωντανή μέσα από ερείπια μετά από 36 ώρες

Η γυναίκα, μητέρα ενός παιδιού 12 χρόνων, έγινε ελπίδα μέσα από τα συντρίμμια
Η διάσωση της 32χρονης
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Μπορεί η διάσωση της 32χρονης Ντανιέλα Λάργκο, να έφερε πανηγυρισμούς και αισιοδοξία, καθώς βρέθηκε ζωντανή στα ερείπια 36 ώρες μετά από τον μεγάλο σεισμό στην Κολομβία, όμως, ο θρίαμβος δεν κράτησε πολύ.

Η γυναίκα που πέρασε σχεδόν 36 ώρες εγκλωβισμένη κάτω από ερείπια κτιρίου που κατέρρευσε από τον σεισμό στην πόλη Περέιρα της Κολομβίας πριν ανασυρθεί ζωντανή την Τρίτη 11.08.2026, σε μια διάσωση – σύμβολο ελπίδας για τους κατοίκους της πληγείσας χώρας – πέθανε το βράδυ της Παρασκευής 14.08.2026 σε νοσοκομείο, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η Ντανιέλα Λάργκο, 32 ετών, ανασύρθηκε από συντρίμμια με φορείο στην Περέιρα εν μέσω κραυγών χαράς και χειροκροτημάτων, μια εικόνα που συγκίνησε την πληγωμένη χώρα, που εξακολουθεί να αναζητά τουλάχιστον 320 αγνοούμενους, σύμφωνα με στοιχεία της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών.

Ο σεισμός μεγέθους 7,4 Ρίχτερ, ο ισχυρότερος αυτού του αιώνα στην Κολομβία, που σημειώθηκε λίγο μετά τις 7:30 το πρωί της περασμένης Δευτέρας (τοπική ώρα, 15:30 στην Ελλάδα), έχει αφήσει τουλάχιστον 294 νεκρούς και σχεδόν 4.000 τραυματίες, σύμφωνα με τον τελευταίο προσωρινό απολογισμό των αρχών.

Η Περέιρα, μαζί με το Κάλι, είναι μια από τις πόλεις που έχουν πληγεί περισσότερο.

Στις πιο πληγείσες περιοχές, διασώστες χρησιμοποιούν βαριά μηχανήματα για να απομακρύνουν κομμάτια από στέγες και τοίχους, έξι ημέρες μετά τον σεισμό.

Κάποιοι αγκαλιάζουν ανθρώπους για να απαλύνουν τον πόνο της τραγωδίας, ενώ άλλοι οργανώνουν εράνους για πληγέντες που έχουν συγκεντρωθεί σε καταφύγια.

«Μακάρι όλο αυτό να τελείωνε γρήγορα», είπε Σάντρα Μιλένα Πέρεθ, μητέρα της Ντανιέλα Λάργκο, σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η Ντανιέλα αφήνει πίσω έναν 12χρονο γιο.

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