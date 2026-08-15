Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια – Πολλοί τραυματίες, ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες

Πολλά άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής αλλά δεν φαίνεται να βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή τους
Virginia State University
Virginia State University / Reuters
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα του Σαββάτου (15/8/2026) στο Πανεπιστήμιο της Πολιτείας της Βιρτζίνια, στις ΗΠΑ, μετά από πυροβολισμούς από αδιευκρίνιστο ακόμα αριθμό δραστών, από τους οποίους υπήρξαν αρκετοί τραυματίες.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στις εγκαταστάσεις Quad Annexes του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια, με τις αρχές να επιβάλλουν αποκλεισμό στην πανεπιστημιούπολη, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν σπεύσει στο σημείο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του πανεπιστημίου, πολλά άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής. Μέχρι στιγμής, οι τραυματισμοί τους δεν φαίνεται να είναι απειλητικοί για τη ζωή τους.

Η αστυνομία της πανεπιστημιούπολης και η αστυνομία της κομητείας Τσέστερφιλντ έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση, ενώ οι αστυνομικοί παραμένουν στο σημείο.

Οι αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής δώσει περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα ή τα κίνητρα των υπόπτων, ενώ παραμένει σε εξέλιξη η επιχείρηση για τον εντοπισμό τους.

Το πανεπιστήμιο κάλεσε τους φοιτητές και το προσωπικό να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών όσο συνεχίζεται η αστυνομική επιχείρηση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
136
98
73
71
60
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Η παραπληροφόρηση ήταν υπερβολικά μεγάλη για τον Τζέισον», λέει η οικογένεια του καθηγητή του Κέιμπριτζ που βρέθηκε νεκρός μετά το σκάνδαλο
Το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ είχε ανακοινώσει ότι ξεκινά επίσημη έρευνα σχετικά με τα ακαδημαϊκά προσόντα και ορισμένες τιμητικές ακαδημαϊκές θέσεις που εμφανίζονταν στο βιογραφικό του Άρντεϊ
Τζέισον Άρντεϊ
Newsit logo
Newsit logo