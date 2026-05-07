Η θρυλική Μπόνι Τάιλερ σε τεχνητό κώμα μετά από επείγουσα χειρουργική επέμβαση

Η Ουαλή τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ νοσηλεύεται στην Πορτογαλία, αφού υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση, σύμφωνα με πληροφορίες από την ομάδα της και επίσημες δηλώσεις.

Η 74χρονη καλλιτέχνιδα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στο Φάρο, όπου διαθέτει κατοικία, για επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο. Οι εκπρόσωποι της τραγουδίστριας επιβεβαίωσαν ότι η επέμβαση ήταν επιτυχής και ότι τώρα αναρρώνει στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το News.Az, το οποίο επικαλείται το Music-News.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η είδηση κοινοποιήθηκε μέσω επίσημης δήλωσης, στην οποία αναφερόταν ότι είχε εισαχθεί για επείγουσα ιατρική περίθαλψη. Προστέθηκε ότι η εγχείρηση πήγε καλά και ότι τώρα αναρρώνει, ενώ οι θαυμαστές, οι φίλοι και η οικογένειά της αναμένεται να ανησυχούν και να της εύχονται πλήρη ανάρρωση.

Η Tyler, γνωστή κυρίως για παγκόσμιες επιτυχίες όπως το «Total Eclipse of the Heart», ζει κατά διαστήματα στην Πορτογαλία εδώ και χρόνια. Είναι επίσης γνωστή για άλλα τραγούδια, όπως τα «Holding Out for a Hero» και «It’s a Heartache», τα οποία συνέβαλαν στην εδραίωση της διεθνούς επιτυχίας της για αρκετές δεκαετίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τραγουδίστρια βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση μετά την επέμβαση, αν και παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση καθώς συνεχίζει να αναρρώνει. Το προσεχές πρόγραμμά της δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα λόγω της κατάστασης της υγείας της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις 6 Μαΐου, εκπρόσωπος της τραγουδίστριας δήλωσε: «Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε ότι η Μπόνι εισήχθη σε νοσοκομείο στο Φάρο της Πορτογαλίας, όπου διαθέτει κατοικία, για επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο». «Η εγχείρηση πήγε καλά και τώρα αναρρώνει. Γνωρίζουμε ότι όλη η οικογένειά της, οι φίλοι και οι θαυμαστές της θα ανησυχούν για αυτή την είδηση και θα της εύχονται πλήρη και γρήγορη ανάρρωση».

Ωστόσο, το πορτογαλικό μέσο ενημέρωσης «Correio da Manha» ανέφερε πρόσφατα ότι η Μπόνι έχει μεταφερθεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα: «Η Μπόνι Τάιλερ βρίσκεται σε τεχνητό κώμα, μετά από αρκετές ημέρες νοσηλείας στο Νοσοκομείο του Φάρο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο έντερο».

Όπως είναι γνωστό, η Μπόνι είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο στις 30 Απριλίου. Οι εκπρόσωποί της δεν έχουν δώσει καμία πληροφορία σχετικά με την κατάσταση της υγείας της μετά την αρχική τους δήλωση.

Έχει προγραμματισμένες εμφανίσεις στο SummerLUST Music Festival της Μάλτας στις 22 Μαΐου και σε άλλες ημερομηνίες σε Γερμανία, Ουγγαρία, Τσεχία, Σκωτία και Τουρκία.