Brexit: «Είμαι ακόμα συγκρατημένα αισιόδοξος» λέει ο Τζόνσον! video

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δήλωσε σήμερα ότι συνεχίζει να είναι συγκρατημένα αισιόδοξος για μια συμφωνία για το Brexit.

«Διαπραγματευόμαστε επίσης με τους φίλους και εταίρους μας στην ΕΕ για το Brexit και γνωρίζετε ότι είμαι ακόμα συγκρατημένα, συγκρατημένα αισιόδοξος», δήλωσε ο Τζόνσον, σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter.

"Busy week in Downing Street. We're investing in hospital infrastructure, making good progress on recruiting 20,000 new police officers, and continuing to talk to the EU about getting a Brexit deal.” – PM @BorisJohnson pic.twitter.com/lXQK9xza1G

