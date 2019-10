Brexit: Τελεσίγραφο από Τζόνσον! «Δεν υπάρξει παράταση» – Τα βασικά σημεία της συμφωνίας

Τα χαμόγελα για τη συμφωνία για το Brexit που ανακοίνωσαν… περιχαρείς τόσο ο Ζακ Κλοντ Γιούνκερ όσο και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον λίγο πριν ξεκινήσει η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες, αρχίζουν και… παγώνουν. Και ο λευκός καπνός γίνεται… γκρίζος.

Η πρώτη αντίδραση ήρθε από το κόμμα DUP της Βόρειας Ιρλανδίας. Ακολούθησε ο ηγέτης των Εργατικών, Τζέρεμι Κόρμπιν. Όσο για τον Μπόρις Τζόνσον; Διαμηνύει πως η συμφωνία με την Ε.Ε. για το Brexit είναι take it or leave it. Και αυτό θα πει και σ τη Σύνοδο Κορυφής. Είτε Brexit με αυτή τη συμφωνία είτε Brexit χωρίς καμία συμφωνία.

Σύμφωνα με την δημοσιογράφο του BBC, Laura Kuenssberg, πηγές της Ντάουνιγνκ Στριτ ανέφεραν πως ο Μπόρις Τζόνσον θα ζητήσει από τους αρχηγούς των κρατών μελών της Ε.Ε. να δώσουν το πράσινο φως στη συμφωνία και (κυρίως) να αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο παράτασης. Αναμένεται να τους ζητήσει να καταστήσουν σαφές πως υπάρχουν δυο επιλογές: είτε αυτή η συμφωνία είτε καθόλου… συμφωνία αλλά καμία καθυστέρηση.

No 10 source says Johnson will ask leaders to rule out a further delay – he’s expected to ask them to make clear it’s ‘the new deal or no deal but no delays’ he will tell EU leaders

