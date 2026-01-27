Κόσμος

CIA: Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει μόνιμη παρουσία στην Βενεζουέλα μετά την «εξουδετέρωση» του Μαδούρο

Πρόσφατα ο διευθυντής της CIA επικοινώνησε με την πρόεδρο της Βενεζουέλας για να την ενημερώσει ότι «οι ΗΠΑ προσβλέπουν σε μια βελτιωμένη λειτουργική σχέση»
Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, με τον Ντόναλντ Τραμπ παρακολουθούν την στρατιωτική επιχείρηση σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο
Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, με τον Ντόναλντ Τραμπ παρακολουθούν την στρατιωτική επιχείρηση σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο / @realDonaldTrump / Handout via REUTERS / File Photo

Η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα με την κωδική ονομασία «Absolute Resolve» για την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο έχει προκαλέσει σοβαρή πολιτική κρίση στο Καράκας, αφού η νέα πρόεδρος της χώρας δέχεται σοβαρές πιέσεις για να συνεργαστεί με την Ουάσινγκτον και με την CIA.

Με τον Νικολάς Μαδούρο να βρίσκεται σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στις ΗΠΑ, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ κατάφερε να «πατήσει πόδι» στη Βενεζουέλα και υπάρχουν σχέδια ώστε η CIA να ενισχύσει την παρουσία της στην χώρα.

Μάλιστα, πράκτορες και δυνάμεις της CIA θα μπορούσαν να διασφαλίσουν τα αμερικανικά συμφέροντα στη Βενεζουέλα, όπως αναφέρει σημερινό (27.01.2026) δημοσίευμα του CNN, επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα, ενώ το Reuters σημειώνει ότι δεν μπορεί προσώρας να επαληθεύσει το ρεπορτάζ.

Σημειώνεται πως πριν λίγες εβδομάδες, ο διευθυντής της CIA επικοινώνησε με την πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νέλσι Ροδρίγκες με οδηγίες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου «να παραδώσει το μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσβλέπουν σε μια βελτιωμένη λειτουργική σχέση».

«Ο διευθυντής [της CIA] κατέστησε σαφές ότι η Βενεζουέλα δεν μπορεί πλέον να παρέχει υποστήριξη σε διακινητές ναρκωτικών όπως το TDA», είχε δηλώσει τότε Αμερικανός αξιωματούχος, αναφερόμενος στην Tren de Aragua, μια εγκληματική συμμορία.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν τη συνεργασία των υπηρεσιών πληροφοριών, την οικονομική σταθερότητα και την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η Βενεζουέλα δεν θα είναι πλέον «ασφαλές καταφύγιο για αντιπάλους της Αμερικής, ιδιαίτερα για διακινητές ναρκωτικών», είχε αναφέρει σχετικό δημοσίευμα των New York Times.

