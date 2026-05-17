Αυστραλία: Επιβάτης δάγκωσε μέλος του πληρώματος – Ο πιλότος άλλαξε πορεία προς την Ταϊτή

Στον εν λόγω επιβάτη απαγορεύτηκαν τα ταξίδια με όλα τα αεροπλάνα της αυστραλιανής αεροπορικής εταιρείας
Ο επιβάτης που δάγκωσε μέλος του πληρώματος
Εκτροπή πτήσης της αυστραλιανής αεροπορικής εταιρείας Qantas όταν επιβάτης δάγκωσε μέλος του πληρώματος με αποτέλεσμα ο πιλότος να εκτρέψει προς την Ταϊτή την πτήση της που είχε προορισμό τις ΗΠΑ.

Το αεροπλάνο της εταιρείας που εκτελούσε την Παρασκευή (15.05.2026) πτήση από τη Μελβούρνη προς το Ντάλας στις ΗΠΑ αναγκάστηκε να κάνει ενδιάμεση στάση στην Παπίτ στη Γαλλική Πολυνησία, λόγω αυτού του απείθαρχου επιβάτη που επιτέθηκε σε αεροσυνοδό.

Ο άνδρας τέθηκε υπό έλεγχο από άλλους επιβάτες. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων το αυστραλιανό εθνικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ABC, μεταδίδουν σήμερα ότι αυτός δάγκωσε υπάλληλο της Qantas.

Μόλις προσγειώθηκε το αεροπλάνο στην Ταϊτή, οι τοπικές αρχές ανέλαβαν υπό την ευθύνη τους τον εν λόγω επιβάτη.

 
 
 
 
 
Επιπλέον, σε αυτόν απαγορεύτηκαν τα ταξίδια με όλα τα αεροπλάνα της αυστραλιανής αεροπορικής εταιρείας. «Η ασφάλεια των πελατών μας και του πληρώματός μας είναι απόλυτη προτεραιότητά μας, και έχουμε μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές που προκαλούν ταραχή ή είναι απειλητικές στις πτήσεις μας», αντέδρασε σήμερα εκπρόσωπος της Qantas σε δήλωσή του στο AFP.

