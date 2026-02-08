CNN: Ο Επστάιν «καιγόταν» να συναντηθεί με τον Πούτιν – Οι προσπάθειες για «κονέ» με Ρώσους αξιωματούχους

Οι συγκλονιστικές αποκαλύψεις για την δράση του σεξουαλικού εγκληματία Τζέφρι Επστάιν έχουν προκαλέσει σοκ στην διεθνή πολιτική σκηνή και όχι μόνο, λόγω της σχέσεις του με υψηλόβαθμους αξιωματούχους και πρώην ηγέτες, με τους αναλυτές να διπιστώνουν ότι ένας ηγέτης ήταν «διακαής πόθος του» και αυτός δεν ήταν άλλος από τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Παρά το γεγονός ότι στα έγγραφα – που δημοσιοποίησε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης – δεν αποδεικνύεται ότι ο Τζέφρι Επστάιν συναντήθηκε ποτέ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, αυτός που γίνεται ξεκάθαρο είναι ότι ο Αμερικανός χρηματιστής είχε αναπτύξει σχέσεις με επιχειρηματίες στη Ρωσία και μάλιστα με πρόσωπα «κλειδιά».

Εξάλλου, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η Πολωνία ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες ότι θα φτιάξει «ειδική ομάδα« που θα ερευνήσει τις σχέσεις του Τζέφρι Επστάιν με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, κάτι που όμως προκάλεσε την ειρωνική αντίδραση του Κρεμλίνου, με τον εκπρόσωπο της ρωσικής προεδρίας να απαντάει ότι είναι «ανυπόστατοι οι ισχυρισμοί αυτοί».

Το CNN φέρνει με σημερινό (08.02.2026) δημοσίευμα στο φως της δημοσιότητας, τις προσπάθειες του Τζέφρι Επστάιν να εισχωρήσει στους κύκλους του Κρεμλίνου και στην «υψηλή κοινωνία» της Ρωσίας, εκμεταλλευόμενες τις στενές σχέσεις που είχε με πρώην ηγέτες.

Tα «κονέ» για να συναντήσει τον Πούτιν

Στις 9 Μαΐου 2013, σύμφωνα με τα έγγραφα, ο Έπσταϊν έγραψε στον πρώην Ισραηλινό πρωθυπουργό, Εχούντ Μπαράκ, ότι ο τότε Νορβηγός πρωθυπουργός Θορμπγιόρν Γιάγκλαντ «θα συναντήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο Σότσι» στις 20 Μαΐου και ότι ο Γιάγκλαντ ρώτησε αν ο Έπσταϊν θα ήταν διαθέσιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο «για να του εξηγήσει πως μπορεί να προσελκύσει δυτικές επενδύσεις στη Ρωσία».

«Δεν τον συνάντησα ποτέ, ήθελα απλά να το ξέρετε», πρόσθεσε ο Έπσταϊν στο μήνυμά του του προς τον Μπαράκ.

Στη συνέχεια, ο Γιάγκλαντ είπε στον Έπσταϊν στις 14 Μαΐου 2013 ότι σχεδίαζε να διαβιβάσει ένα μήνυμα στον Πούτιν εκ μέρους του ότι ο Αμερικανός χρηματιστής θα μπορούσε να να του φανεί ιδιαίτερα χρήσιμος.

«Έχω έναν φίλο [εννοεί τον Επστάιν] που μπορεί να σας βοηθήσει να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα και στη συνέχεια να σας παρουσιάσει και να τον ρωτήσει αν είναι ενδιαφέρον να συναντηθεί μαζί σας», έγραψε ο Γιάγκλαντ στον Πούτιν κοινοποιώντας το μήνυμα στον Επστάιν.

Τότε ο σεξουαλικός εγκληματίας του απάντησε: «Βρίσκεται [εννοεί τον Πούτιν] σε μια μοναδική θέση για να κάνει κάτι σπουδαίο, όπως έκανε ο Σπούτνικ για τον διαστημικό αγώνα. Μπορείς να του πεις ότι εσύ κι εγώ είμαστε κοντά και ότι συμβουλεύω τον Γκέιτς. Αυτό είναι εμπιστευτικό. Θα χαιρόμουν να τον συναντήσω, αλλά για τουλάχιστον δύο έως τρεις ώρες, όχι λιγότερο».

Στο «κενό» οι προσπάθειες για τετ τετ με τον Ρώσο πρόεδρο

Σe ένα άλλο email προς τον Εχούντ Μπαράκ στις 21 Μαΐου 2013, ο Έπσταϊν ισχυρίστηκε χωρίς να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία ότι αρνήθηκε αίτημα του Πούτιν για συνάντηση κατά τη διάρκεια ενός ρωσικού οικονομικού συνεδρίου στην Αγία Πετρούπολη, επειδή αν ο Ρώσος πρόεδρος ήθελε τετ α τετ μαζί του θα «πρέπει να του αφιερώσει πραγματικό χρόνο και ιδιωτικότητα».

Τον Ιούλιο του 2014, ένα email προς τον Έπσταϊν υποδηλώνει ότι απέτυχε ακόμα μια προσπάθεια να συναντηθεί ο ίδιος με τον Ρώσο πρόεδρο, παρουσία ενός τρίτου κοινού τους γνωστού.

Το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του CNN αναφέρει πως ορισμένες από τις επικοινωνίες του Επστάιν με εξέχουσες προσωπικότητας της Ρωσίας έγιναν πραγματικότητα σε μια κρίσιμη και «θερμή» περίοδο των αμερικανορωσικών σχέσεων, μετά τις προεδρικές εκλογές του 2016 τις οποίες κέρδισε ο Ντόναλντ Τραμπ, με φόντο κατηγορίες για ανάμιξη των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών.

Τον Ιούνιο του 2018, ο Γιάγκλαντ έστειλε email στον Επστάιν λέγοντας ότι ήλπιζε να μείνει στην κατοικία του στο Παρίσι και ότι θα ερχόταν από τη Μόσχα, όπου σχεδίαζε να συναντηθεί με τον Πούτιν, τον Λαβρόφ και τον Ντμίτρι Μεντβέντεφ, τότε πρωθυπουργό της Ρωσίας. «Λυπάμαι που δεν είμαι μαζί σας για να συναντήσω τους Ρώσους», απάντησε ο Έπσταϊν.

Ο απόφοιτος της FSB

Τα έγγραφα υποδηλώνουν ότι ο Επστάιν είχε στενή σχέση με τουλάχιστον έναν Ρώσο που είχε δεσμούς με την FSB – την ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφαλείας της Ρωσίας, δηλαδή τον «διάδοχο» της σοβιετικής KGB.

Σε email προς τον δισεκατομμυριούχο Πίτερ Θιέλ, ο Επστάιν χαρακτήρισε ως «πολύ καλό του φίλο» τον Σεργκέι Μπελιάκοφ, ο οποίος, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, αποφοίτησε από την Ακαδημία της FSB στη Μόσχα το 1999,

Τα έγγραφα δείχνουν ότι ο Έπσταϊν είχε προσφερθεί να τον συστήσει στον Μπελιάκοφ, ο οποίος διηύθυνε τότε το Ίδρυμα Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, υπεύθυνο για την οργάνωση του μεγαλύτερου οικονομικού συνεδρίου της Ρωσίας.

Αφού συμμετείχε στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης (SPIEF) το 2015, ο Μπαράκ, ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, ανέφερε στον Έπσταϊν ότι είχε συναντηθεί με αρκετούς Ρώσους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του Λαβρόφ, της επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Ρωσίας, Ελβίρα Ναμπιουλίνα, και αρκετούς άλλους επικεφαλής ρωσικών τραπεζών.

Σε μια ανταλλαγή μηνυμάτων το 2016, ο Μπελιάκοφ λέει στον Έπσταϊν ότι έχει αναλάβει μια νέα θέση στο Ρωσικό Ταμείο Άμεσων Επενδύσεων (RDIF) και ότι επιδιώκει να προσελκύσει επενδύσεις για ρωσικά έργα.

«Θα κάνω οτιδήποτε [που] είναι χρήσιμο για εσάς», έγραψε ο Έπσταϊν στον Μπελιάκοφ σε ένα άλλο email αργότερα την ίδια εβδομάδα.

Ο Έπσταϊν είχε επίσης στραφεί στον Μπελιάκοφ για βοήθεια τουλάχιστον μία φορά. Σε μια αλληλογραφία του 2015, ο Επστάιν έγραψε στον Μπελιάκοφ ότι μια Ρωσίδα «κοπέλα» από τη Μόσχα προσπαθούσε να εκβιάσει μια «ομάδα ισχυρών» επιχειρηματιών στη Νέα Υόρκη και «είναι κακό για τις επιχειρήσεις όλων των εμπλεκομένων».

Στη συνέχεια, ο Έπσταϊν είπε στον Μπελιάκοφ πότε έφτασε η γυναίκα στη Νέα Υόρκη και σε ποιο ξενοδοχείο έμενε, ρωτώντας, «Τι προτείνεις [να γίνει με την κοπέλα];».

Μάσα Ντρόκοβα Μπούχερ: «Το Φιλί στον Πούτιν»

Μια άλλη επιφανής προσωπικότητα της Ρωσίας, με την οποία είχε σχέσεις ο Επστάιν ήταν η Μάσα Ντρόκοβα Μπούχερ, μια 37χρονη επενδύτρια επιχειρηματικών κεφαλαίων, που ήταν μάλιστα και υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Επστάιν το 2017, βοηθώντας τον μετά την καταδίκη του το 2008 για προσέλκυση ανηλίκου σε πορνεία.

Η Μπούχερ ήταν γνωστή στη Ρωσία ως μέλος της Nashi, μιας γνωστής φιλο-πουτινικής νεολαίας, η οποία απέκτησε κιόλας και τη δική της τηλεοπτική εκπομπή. Επίσης, συμμετείχε σε ένα ντοκιμαντέρ του 2012 για το κίνημα Nashi με τίτλο «Το Φιλί στον Πούτιν», μια αναφορά σε μια διάσημη στιγμή που φίλησε τον Πούτιν στο μάγουλο.

Η Μπούχερ έχει δηλώσει έκτοτε ότι εγκατέλειψε το κίνημα και παραιτήθηκε από τη ρωσική υπηκοότητά της το 2022 μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Αυτή και ο Έπσταϊν φαινόταν να έχουν στενή σχέση. Το 2017, ρώτησε τον Έπσταϊν σε ένα email αν είχε ακούσει κάτι για πιθανές κυρώσεις σε εταιρείες έρευνας και ανάπτυξης (R&D) στη Ρωσία, επειδή τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να επηρεάσουν «μερικούς καλούς φίλους», με τον Επστάιν να απαντάει ότι θα την συστήσει στον δισεκατομμυριούχο φίλο του Πίτερ Θίελ.

Το ταξίδι στη Ρωσία και η βίζα

Σύμφωνα με τα αρχεία καταγραφής πτήσεων που ανέλυσε το CNN, από τα έγγραφα που δημοσιεύθηκαν από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, επιβεβαιώνεται ότι ο Τζέφρι Επστάιν είχε επισκεφτεί την Ρωσία.

Ο ίδιος μαζί με την Γκισλέιν Μάξγουελ ταξίδεψαν στη Ρωσία μεταξύ 22 και 24 Νοεμβρίου 2002, πετώντας από την Κοπεγχάγη στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας με το προσωπικό αεροσκάφος του Επστάιν, όπως αποδεικνύται από σχετικό email του 2018.

Στη συνέχεια, το ζευγάρι πέταξε την ίδια ημέρα για την Αγία Πετρούπολη και αυθημερόν οι δύο τους αναχώρησαν με το ίδιο αεροσκάφος για την Ιρλανδία.

Σημειώνεται επίσης ότι ο Επστάιν υπέβαλε εκ νέου αίτηση για ρωσική βίζα το 2018, ενώ σε άλλο email η ομάδα του ζήτησε να μεταφερθεί η έγκυρη ρωσική βίζα του σε νέο διαβατήριο τον Μάρτιο του 2019, λίγους μήνες πριν από τη σύλληψή του με ομοσπονδιακές κατηγορίες που σχετίζονται με σεξουαλική εμπορία ανηλίκων.