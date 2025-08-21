CNN: «Θανατική ποινή για τους ομήρους η κατάληψη της Γάζας» – Εξαντλημένος θα επιχειρήσει ο ισραηλινός στρατός

Τουλάχιστον επιπλέον 60.000 εφέδρους στρατιώτες θα επιστρατεύσει ο στρατός του Ισραήλ για τη μαζική επίθεση που ετοιμάζει στην πόλη της Γάζας, με εντολή του πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Μεταξύ των στρατιωτικών σχεδίων είναι και η παράταση της θητείας άλλων 20.000 στρατιωτών.

Η κατάληψη και η κατοχή της μεγαλύτερης πόλης στη βόρεια Γάζα, την οποία ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπεντζαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε ως ένα από τα τελευταία προπύργια της Χαμάς, έχουν προκαλέσει αντιδράσεις λόγω φόβων ότι η κλιμακούμενη ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα θα επιδεινωθεί.

Οι ζωές των ομήρων θα βρεθούν σε μεγαλύτερο κίνδυνο, στην περίπτωση μιας εκτεταμένης στρατιωτικής επιχείρησης, αναφέρει το CNN σε ανάλυσή του.

Ο στρατός του Ισραήλ βρίσκεται ήδη στα περίχωρα της πόλης της Γάζας, δήλωσε την Τετάρτη ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), Ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, σε αυτό που χαρακτήρισε ως τα πρώτα βήματα της ευρύτερης επιχείρησης.

Όταν το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ενέκρινε για πρώτη φορά την κατάληψη της Πόλης της Γάζας, Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτίμησαν ότι το σχέδιο θα μπορούσε να διαρκέσει 5 μήνες ή και περισσότερο. Tην Τετάρτη, ο Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό να συντομεύσει το χρονοδιάγραμμα του.

Μετά από σχεδόν 2 χρόνια πολέμου, και χωρίς υπάρχει στον ορίζοντα η πιθανότητα για ειρήνη, ο αρχηγός του στρατού του Ισραήλ προειδοποίησε για το πρόσθετο βάρος που θα επωμιστούν τα στρατεύματα, πολλά από τα οποία έχουν κληθεί πολλές φορές να πολεμήσουν στη Γάζα.

Ο αρχηγός του επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε ότι ο στρατός αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα όπως φθορά και εξάντληση.

Μια νέα έρευνα από τα Εργαστήρια Agam στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ έδειξε ότι περίπου το 40% των στρατιωτών είχαν ελαφρώς ή σημαντικά λιγότερο κίνητρο να υπηρετήσουν, ενώ λίγο περισσότερο από το 13% είχαν μεγαλύτερο κίνητρο.

Οι στρατιωτικοί ηγέτες έχουν ζητήσει από την κυβέρνηση να επιστρατεύσει υπερορθόδοξους άνδρες για να συμπληρώσουν τα στρατεύματα. Αλλά η συντριπτική πλειοψηφία της υπερορθόδοξης κοινότητας αρνήθηκε να υπηρετήσει και, κατόπιν αιτήματός τους, η κυβέρνηση προωθεί μια ευρεία εξαίρεση από την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία. Το γεγονός ότι αυτή η πολιτική συζήτηση λαμβάνει χώρα εν μέσω πολέμου έχει μόνο πυροδοτήσει την οργή πολλών από όσους υπηρετούν.

Αφού το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ενέκρινε τη νέα επιχείρηση, μια μικρή οργάνωση εφέδρων στο Ισραήλ επανέλαβε τις εκκλήσεις προς τους στρατιώτες να αρνηθούν τις στρατιωτικές εντολές να υπηρετήσουν.

Η καταδίκη των ομήρων

Ο Αβσαλόμ Ζοχάρ Σαλ έχει υπηρετήσει περισσότερες από 300 ημέρες στη Γάζα σε 4 διαφορετικές αποστολές. Η τελευταία του αποστολή έληξε μόλις πριν από ένα μήνα και δεν είναι πλέον πρόθυμος να επιστρέψει στην πρώτη γραμμή, ειδικά σε μια επιχείρηση στην πόλη της Γάζας.

Since the renewal of ground operations IDF troops have achieved in Gaza:



Operational control of over ~75% of Gaza, striking Hamas’ capabilities and terrorist infrastructure, degrading its chain of command, and allowing the IDF to expand operations.

Elimination of about… pic.twitter.com/2pH3LqjAcz — Israel Defense Forces (@IDF) August 20, 2025

«Είμαι λίγο σοκαρισμένος που μιλάμε ακόμα για αυτόν τον πόλεμο που υποτίθεται ότι θα τελείωνε πριν από πολύ καιρό», δήλωσε στο CNN.

«Νομίζω ότι αυτή η απόφαση είναι μια θανατική ποινή για τους ομήρους. Η κυβέρνηση μιλούσε συνεχώς για 2 αποστολές σε αυτόν τον πόλεμο: να επιστρέψουν οι όμηροι και να νικήσουν τη Χαμάς. Τώρα είναι σαν να μας λένε ότι υπάρχει μόνο ένας στόχος, ο οποίος πιστεύω ότι δεν είναι εφικτός: να καταστρέψουν τη Χαμάς.

Ο Ντεφρίν, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος, δήλωσε σε συνέντευξη τύπου ότι υπάρχουν «πληροφορίες και πολλές άλλες δυνατότητες» για να προστατεύσουν τις ζωές των ομήρων. Αλλά το μόνο που μπορούσε να υποσχεθεί ήταν ότι «θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να μην βλάψουμε τους ομήρους».

Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου υποσχέθηκε πριν από περισσότερο από ένα χρόνο ότι τα οι μάχες θα είχαν τελειώσει μέχρι τώρα. Τώρα, 18 μήνες αργότερα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ λέει ότι μια νέα επιχείρηση είναι ο ταχύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα.

Αυτή η επιχείρηση στοχεύει επίσης μια πόλη που φιλοξενεί περισσότερους από ένα 1 εκατ. ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους έχουν ήδη εκτοπιστεί από άλλα μέρη της Γάζας.

Πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι στη Γάζα παλεύουν με σοβαρή πείνα, ασθένειες και εκτοπισμούς εν μέσω της πολιορκίας του Ισραήλ.

Τα κρούσματα παιδικού υποσιτισμού έχουν τριπλασιαστεί στη Γάζα σε «λιγότερο από έξι μήνες», σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς οι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις προέτρεψαν το Ισραήλ να άρει τους αυστηρούς περιορισμούς στην εισροή βοήθειας στον θύλακα.

Σχεδόν 1 στα 3 παιδιά υποσιτίζονται στην πόλη της Γάζας, δήλωσε ο Φιλίπ Λαζαρινί, επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA).

Η κυβέρνηση του Νετανιάχου έχει επανειλημμένα αρνηθεί πως οι Παλαιστίνιοι βρίσκονται στα όρια της πείνας.

«Άρματα του Γεδεών» κατά της πόλης της Γάζας

Η επιχείρηση στοχεύει μια πόλη που φιλοξενεί περισσότερους από 700.000 ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους έχουν ήδη εκτοπιστεί από άλλα μέρη της Γάζας, αναφέρει το BBC.

Εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι στην πόλη της Γάζας αναμένεται να λάβουν εντολή να εκκενώσουν την περιοχή και να κατευθυνθούν σε καταφύγια.

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε βίντεο το οποίο δείχνει εικόνες από τις μάχες εναντίον μαχητών που βγήκαν από ένα τούνελ στη νότια περιοχή της Λωρίδας της Γάζας, στο Χαν Γιούνις.

Προσοχή σκληρές εικόνες:

Earlier today, over 15 terrorists fired both gunfire and anti-tank missiles and attempted to infiltrate a fortified IDF position in Khan Yunis. The troops, with IAF support, eliminated 10 armed terrorists in close-quarters combat.



The incident is ongoing and troops continue to… pic.twitter.com/ra1MekBtsV — Israel Defense Forces (@IDF) August 20, 2025

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι σκότωσε 10 μαχητές της Χαμάς την Τετάρτη, ενώ απώθησε μια επίθεση του ένοπλου τμήματος της ισλαμιστικής οργάνωσης, η οποία επίσης ισχυρίστηκε ότι σκότωσε αρκετούς Ισραηλινούς στρατιώτες.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι ένας στρατιώτης τραυματίστηκε σοβαρά και δύο άλλοι ελαφρά κατά τη διάρκεια της επίθεσης.