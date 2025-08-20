Ισραήλ: Ξεκίνησαν τα «πρώτα στάδια» κατάληψης της Πόλης της Γάζας – Πιο «σφιχτό» χρονοδιάγραμμα για την ήττα της Χαμάς ζητάει ο Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου διέταξε να εφαρμοστεί ένα πιο σφιχτό χρονοδιάγραμμα για την κατάληψη των προπυργίων της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και την ήττα της οργάνωσης, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του.

Η ανακοίνωση από το γραφείο του Μπέντζαμιν Ντενιάχου, στην οποία δεν προσδιορίζεται το νέο χρονοδιάγραμμα, έρχεται ενώ ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται για τη σχεδιαζόμενη επιχείρηση κατάληψης της Πόλης της Γάζας.

Λίγο νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ταξίαρχος Έφι Ντέφριν είπε σε δημοσιογράφους ότι το Ισραήλ έχει περάσει στα «πρώτα στάδια» αυτής της επιχείρησης και ήδη ελέγχει τα περίχωρα της πόλης.

Μετά τις συγκρούσεις με τη Χαμάς στο Χαν Γιουνίς, το πρωί της Τετάρτης (20/8/25), ο Ντέφριν σχολίασε: «Θα επιτείνουμε την επίθεση εναντίον της Χαμάς στην Πόλη της Γάζας, ένα προπύργιο διοικητικού και στρατιωτικού τρόμου της τρομοκρατικής οργάνωσης».

Ο Ντέφριν είπε ότι οι στρατιώτες έχουν αρχίσει ήδη να περικυκλώνουν τα περίχωρα της πόλης και η Χαμάς είναι πλέον μια «χτυπημένη και πληγωμένη» ανταρτική δύναμη. «Ξεκινήσαμε τις προκαταρκτικές επιχειρήσεις και τα πρώτα στάδια της επίθεσης στην Πόλη της Γάζας και ήδη οι δυνάμεις των IDF ελέγχουν τα περίχωρα», είπε.

Ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς διέταξε το πρωί την επιστράτευση 60.000 εφέδρων, την ώρα που η ισραηλινή κυβέρνηση μελετά ακόμη τη νέα πρόταση κατάπαυσης του πυρός, έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου. Η επιστράτευση υποδηλώνει ότι το Ισραήλ προχωρά στο σχέδιο κατάληψης του μεγαλύτερου αστικού κέντρου του παλαιστινιακού θύλακα, παρά τις διεθνείς επικρίσεις για τον επικείμενο εκτοπισμό χιλιάδων Παλαιστινίων.

Ωστόσο, ένας στρατιωτικός αξιωματούχος που μίλησε σε δημοσιογράφους, είπε ότι οι έφεδροι δεν θα παρουσιαστούν στις μονάδες τους πριν από τον Σεπτέμβριο, διάστημα που ενδεχομένως να δίνει στους μεσολαβητές κάποιο χρονικό περιθώριο για να συνεχίσουν τις συνομιλίες και να γεφυρώσουν τα χάσματα σε ό,τι αφορά τους όρους μιας εκεχειρίας.