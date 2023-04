Σάλος με τον Δαλάι Λάμα! Ο πνευματικός ηγέτης του Θιβέτ φαίνεται σε βίντεο να φιλά στο στόμα μικρό αγόρι από την Ινδία και να του ζητά να του «ρουφήξει τη γλώσσα». Μετά τις διεθνείς αντιδράσεις, ο επικεφαλής των πιστών του Βουδισμού προχώρησε σε δημόσια συγνώμη.

Το βίντεο με τον Δαλάι Λάμα να δίνει ένα φιλί σε ένα μικρό παιδί από την Ινδία προκάλεσε οργή και διεθνή κατακραυγή. Ο πνευματικός ηγέτης του Θιβέτ φαίνεται, μάλιστα, να ζητά να του «ρουφήξει τη γλώσσα του».

Ο Δαλάι Λάμα διακρίνεται να ηγείται μίας θρησκευτικής τελετής, περιβαλλόμενος από άλλους ανθρώπους. Στη συνέχεια, ένα αγόρι ντυμένο με κίτρινο μπλουζάκι εμφανίζεται να περιμένει στο κάτω μέρος της σκηνής, ενώ μία γυναίκα το καλεί να πλησιάσει.

Όταν το παιδί έρχεται κοντά στον Δαλάι Λάμα, εκείνος του δείχνει το δεξί του μάγουλο για να του δώσει ο μικρός ένα φιλί. Το αγόρι, εμφανώς συγκινημένο, τον φιλάει και τον αγκαλιάζει.

Στη συνέχεια, ο πνευματικός ηγέτης του Θιβέτ έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με το παιδί. Του δείχνει το στόμα του, καλώντας το να του δώσει ένα φιλί, όπως και έγινε…

Αμέσως μετά ο Δαλάι Λάμα καλεί το μικρό αγόρι να «ρουφήξει τη γλώσσα του» και το παιδί το κάνει!

Why is the Dalai Lama fondling this young boy and asking him to “suck his tongue”? pic.twitter.com/cZWHfbgTAd