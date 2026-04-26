Επίθεση στο Χίλτον: Τα social media «αποθεώνουν» τους «ιππότες» που βοήθησαν τις συζύγους τους την ώρα των πυροβολισμών

Όλος ο κόσμος συζητά την επίθεση με πυροβολισμούς στο δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στο Χίλτον της Ουάσιγκτον, με τη συμμετοχή του Ντόναλντ Τραμπ και πολυάριθμων μελών και στελεχών της αμερικανικής κυβέρνησης, όπως ο Τζέι Ντι Βανς.

Τα social media έχουν πιάσει «φωτιά» καθώς το περιστατικό έχει συγκλονίσει τον κόσμο, με στελέχη της κυβέρνησης των ΗΠΑ να λένε ότι η επίθεση του 31χρονου Κόουλ Άλεν, είχε ως στόχο, υψηλόβαθμους αξιωματούχους αλλά και τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζει μια απόπειρα δολοφονίας.

Με την κατάσταση όπως φαίνεται από τα βίντεο που κυκλοφορούν να δείχνουν σκηνές χάους και πανικού, πολλοί σχολίασαν την αντίδραση τόσο του Ντόναλντ Τραμπ, όσο και άλλων υπουργών με πολλούς από αυτούς να λαμβάνουν τα εύσημα καθώς έβαλαν ως προτεραιότητα το να προστατεύσουν τις συζύγους και τις συντρόφους τους.

Πολλοί χρήστες στα social media έσπευσαν να επαινέσουν τον Στίβεν Μίλερ, ο οποίος μόλις αντιλήφθηκε τι συμβαίνει, κινήθηκε άμεσα για να προστατεύσει την έγκυο σύζυγό του και να την οδηγήσει με ασφάλεια έξω από την αίθουσα.

Yes, they do. Even Stephen Miller made sure his wife was protected; they were BOTH escorted out by a Secret Service agent. pic.twitter.com/t4FGGy3hSK — (((anti-antisemite))) “Antizionism”=Jew hate (@Tristanshouts) April 26, 2026

Θετικά σχόλια συγκέντρωσε και η στάση του Πιτ Χέγκσεθ.

Ο υπουργός Άμυνας, παρέμεινε δίπλα στη σύζυγό του, στεκόταν προστατευτικά από πάνω της την ώρα που η ένταση κορυφωνόταν στον χώρο.

Amid the chaos and fear, our incredible Hegseth was on his feet, protecting his wife, eyes searching for the threat.



This is the face of a warrior. pic.twitter.com/feGCSPHDNp — Smithkent William (@SmithkentWkgm) April 26, 2026

Σε μια ακόμη φωτογραφία που κυκλοφορεί στα social media, εμφανίζεται ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, σε εξωτερικό χώρο του Λευκού Οίκου μαζί με τη σύζυγό του. Η εικόνα τράβηξε τα βλέμματα, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν θετικά τη στάση του, καθώς φαίνεται να της δίνει το σακάκι του για να την καλύψει, την ώρα που εκείνη είναι εμφανώς ταραγμένη από όσα είχαν προηγηθεί.

Pete Segseth cubriendo a su esposa tras el sonido de disparos. Marco Rubio cubriendo a su esposa con su saco después de la evaluación.



Mujeres, procuren armar pareja con hombres cuya prioridad sea protegerlas.



Eso, de tajo, descarta a cualquier maricón de izquierda. pic.twitter.com/jeOXubbQRG — Daniel Arango (@darango_htx) April 26, 2026

Την ίδια στιγμή, βίντεο που κυκλοφορούν δείχνουν τον Ντόναλντ Τραμπ τη στιγμή που πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας τον απομακρύνουν από την αίθουσα. Ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να χάνει για λίγο την ισορροπία του και να πέφτει στο έδαφος, πριν σηκωθεί και αποχωρήσει μαζί τους προς την έξοδο.

So many are saying Trump fell.



What really happened was Trump went down to pick up Melania, who was crawling to safety, while the SS was pushing him to be safe!



Trump risked his own life to protect his wife. That’s a real man. Real men protect their wives. pic.twitter.com/lBbOcSkp4a — Jaypatriot (@jayypatriot) April 26, 2026

Μάλιστα, ορισμένοι χρήστες στο X εικάζουν ότι η πτώση του δεν ήταν τυχαία, αλλά ότι προσπάθησε να βοηθήσει και να πάρει μαζί του την Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ, μέσα στην αναστάτωση.

«Η Μελάνια είχε πλήρη επίγνωση, νομίζω, του τι συνέβη. Νομίζω ότι κατάλαβε αμέσως τι συνέβη. Έλεγε: “Αυτό είναι ένας άσχημος θόρυβος’’. Ήταν μια μάλλον τραυματική εμπειρία για εκείνη», είπε αργότερα ο Ντόναλντ Τραμπ.

Δεν έμεινε ασχολίαστο από την αρνητική πλευρά το γεγονός ότι ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ έφυγε άρον άρον από την έρευνα αλλά φάνηκε να μην παίρνει μαζί τη σύζυγό του.

Η χήρα του Τσάρλι Κερκ που δολοφονήθηκε στη Γιούτα, φυγαδεύτηκε από την αίθουσα ενώ είχε ξεσπάσει σε λυγμούς.