Επίθεση στο Χίλτον: Τα social media «αποθεώνουν» τους «ιππότες» που βοήθησαν τις συζύγους τους την ώρα των πυροβολισμών

Οι σκηνές πανικού που καταγράφηκαν έχουν σοκάρει τον κόσμο
Στιγμιότυπο από την επίθεση στο Χίλτον / REUTERS/Bo Erickson

Όλος ο κόσμος συζητά την επίθεση με πυροβολισμούς στο δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στο Χίλτον της Ουάσιγκτον, με τη συμμετοχή του Ντόναλντ Τραμπ και πολυάριθμων μελών και στελεχών της αμερικανικής κυβέρνησης, όπως ο Τζέι Ντι Βανς.

Τα social media έχουν πιάσει «φωτιά» καθώς το περιστατικό έχει συγκλονίσει τον κόσμο, με στελέχη της κυβέρνησης των ΗΠΑ να λένε ότι η επίθεση του 31χρονου Κόουλ Άλεν, είχε ως στόχο, υψηλόβαθμους αξιωματούχους αλλά και τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζει μια απόπειρα δολοφονίας.

Με την κατάσταση όπως φαίνεται από τα βίντεο που κυκλοφορούν να δείχνουν σκηνές χάους και πανικού, πολλοί σχολίασαν την αντίδραση τόσο του Ντόναλντ Τραμπ, όσο και άλλων υπουργών με πολλούς από αυτούς να λαμβάνουν τα εύσημα καθώς έβαλαν ως προτεραιότητα το να προστατεύσουν τις συζύγους και τις συντρόφους τους.

Πολλοί χρήστες στα social media έσπευσαν να επαινέσουν τον Στίβεν Μίλερ, ο οποίος μόλις αντιλήφθηκε τι συμβαίνει, κινήθηκε άμεσα για να προστατεύσει την έγκυο σύζυγό του και να την οδηγήσει με ασφάλεια έξω από την αίθουσα.

 

Θετικά σχόλια συγκέντρωσε και η στάση του Πιτ Χέγκσεθ.

Ο υπουργός Άμυνας, παρέμεινε δίπλα στη σύζυγό του, στεκόταν προστατευτικά από πάνω της την ώρα που η ένταση κορυφωνόταν στον χώρο.

Σε μια ακόμη φωτογραφία που κυκλοφορεί στα social media, εμφανίζεται ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, σε εξωτερικό χώρο του Λευκού Οίκου μαζί με τη σύζυγό του. Η εικόνα τράβηξε τα βλέμματα, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν θετικά τη στάση του, καθώς φαίνεται να της δίνει το σακάκι του για να την καλύψει, την ώρα που εκείνη είναι εμφανώς ταραγμένη από όσα είχαν προηγηθεί.

 

Την ίδια στιγμή, βίντεο που κυκλοφορούν δείχνουν τον Ντόναλντ Τραμπ τη στιγμή που πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας τον απομακρύνουν από την αίθουσα. Ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να χάνει για λίγο την ισορροπία του και να πέφτει στο έδαφος, πριν σηκωθεί και αποχωρήσει μαζί τους προς την έξοδο.

 

Μάλιστα, ορισμένοι χρήστες στο X εικάζουν ότι η πτώση του δεν ήταν τυχαία, αλλά ότι προσπάθησε να βοηθήσει και να πάρει μαζί του την Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ, μέσα στην αναστάτωση.

«Η Μελάνια είχε πλήρη επίγνωση, νομίζω, του τι συνέβη. Νομίζω ότι κατάλαβε αμέσως τι συνέβη. Έλεγε: “Αυτό είναι ένας άσχημος θόρυβος’’. Ήταν μια μάλλον τραυματική εμπειρία για εκείνη», είπε αργότερα ο Ντόναλντ Τραμπ.

Δεν έμεινε ασχολίαστο από την αρνητική πλευρά το γεγονός ότι ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ έφυγε άρον άρον από την έρευνα αλλά φάνηκε να μην παίρνει μαζί τη σύζυγό του.

 

Η χήρα του Τσάρλι Κερκ που δολοφονήθηκε στη Γιούτα, φυγαδεύτηκε από την αίθουσα ενώ είχε ξεσπάσει σε λυγμούς.

