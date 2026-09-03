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Δανία: Ανακάλυψε τυχαία στην αυλή του τον μεγαλύτερο θησαυρό της εποχής των Βίκινγκ – «Η έκπληξη της ζωής μου»

Ο θησαυρός περιλαμβάνει περίπου 700 ασημένια αντικείμενα, μεταξύ των οποίων ασημένιες ράβδους, κοσμήματα, 47 ολόκληρα νομίσματα και θραύσματα νομισμάτων, καθώς και ένα μικρό σφυρί του Θορ
Δανός ανακάλυψε τυχαία στην αυλή του τον μεγαλύτερο θησαυρό της εποχής των Βίκινγκ
Ασημένια αντικείμενα της εποχής των Βίκινγκ, ηλικίας άνω των 1.000 ετών / πηγή φωτογραφίας Χ
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Στη Δανία, ένας ιδιοκτήτης σπιτιού ο οποίος έσκαβε στην πίσω αυλή του ανακάλυψε απροσδόκητα τον μεγαλύτερο θησαυρό αργύρου της Εποχής των Βίκινγκ στη χώρα!

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής μίας βεράντας στην πίσω αυλή του, ένας ιδιοκτήτης σπιτιού στη Δανία βρέθηκε μπροστά σε εκατοντάδες ασημένια αντικείμενα των Βίκινγκ, ανακαλύπτοντας τον θησαυρό της ζωής του.

Σύμφωνα με το livescience.com, οι εργασίες έφεραν στο φως πάνω από 18,5 κιλά ασημιού ηλικίας χιλίων ετών, θαμμένου στο έδαφος. Μία ανάλυση αποκάλυψε ότι το εύρημα αποτελεί το μεγαλύτερο θησαυρό ασημιού της Εποχής των Βίκινγκ (793 έως 1066) στη χώρα, γνωστό στους ερευνητές.

Ο θησαυρός περιλαμβάνει περίπου 700 ασημένια αντικείμενα, μεταξύ των οποίων ασημένιες ράβδους, κοσμήματα, 47 ολόκληρα νομίσματα και θραύσματα νομισμάτων, καθώς και ένα μικρό σφυρί του Θορ, ένα αντικείμενο που συχνά ερμηνευόταν ως σύμβολο προστασίας και ένδειξη ότι ο ιδιοκτήτης του πίστευε στο νορβηγικό πάνθεον των θεών.

Περίπου 320 από αυτά τα αντικείμενα βρίσκονταν μέσα σε ένα πήλινο αγγείο, ενώ τα υπόλοιπα ήταν θαμμένα στο έδαφος κοντά του.

Ο θησαυρός είναι σχεδόν τρεις φορές μεγαλύτερος (!) από τον προηγούμενο μεγαλύτερο θησαυρό αργύρου της Εποχής των Βίκινγκ στη Δανία.

Μία από τις ράβδους αργύρου φέρει χαραγμένες ρούνες, ένα σύστημα γραφής που χρησιμοποιούσαν οι λαοί της Σκανδιναβίας κατά την Εποχή των Βίκινγκ. Η επιγραφή ενδέχεται να αναγράφει τη λέξη «hutu», η οποία μπορεί να αντιπροσωπεύει το όνομα ενός ατόμου ή το σήμα του ιδιοκτήτη.

Ο ανώνυμος πολίτης ανακάλυψε τον θησαυρό, ηλικίας περίπου 1.100 ετών, ενώ κατασκεύαζε μία βεράντα στον δήμο Ρέμπιλντ την περασμένη άνοιξη.

Απροσδόκητα, χτύπησε κάτι που εξέπεμπε έναν παράξενο ήχο. «Θα έπρεπε να ήταν απλώς μερικές ώρες σκληρής κηπουρικής εργασίας για την απομάκρυνση επίμονου χόρτου, πετρών και χαλικιού, προκειμένου να φτιαχτεί μια νέα πλακόστρωτη βεράντα, αλλά αποδείχθηκε η μεγαλύτερη έκπληξη της ζωής μου», ανέφερε στη δήλωσή του.

Σύμφωνα με τη δήλωση, τα νομίσματα περιλαμβάνουν δύο αγγλοσαξονικές ασημένιες πένες που κόπηκαν κατά τη βασιλεία του βασιλιά Εδουάρδου του Πρεσβύτερου (ο οποίος βασίλεψε από το 899 έως το 924). Αυτό υποδηλώνει ότι ο θησαυρός χρονολογείται κάπου στον 10ο αιώνα.

Στο θησαυρό υπάρχουν επίσης ισλαμικά νομίσματα, τα οποία, μαζί με τα αγγλοσαξονικά νομίσματα, αποτελούν απόδειξη ότι η Δανία της Εποχής των Βίκινγκ είχε ισχυρούς δεσμούς με εκτεταμένες περιοχές της Ευρώπης, καθώς και με μακρινές ανατολικές περιοχές.

Ο θησαυρός ρίχνει φως στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι στη Δανία της Εποχής των Βίκινγκ μπορούσαν να αποθηκεύουν, να οργανώνουν και να κρύβουν τον πλούτο τους.

«Όταν αναλύουμε το βάρος των ασημένιων αντικειμένων, ο θησαυρός αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές πρακτικές της Εποχής των Βίκινγκ», δήλωσε ένας ερευνητής. «Ο θησαυρός δεν αποτελείται μόνο από όμορφα αντικείμενα. Τα περισσότερα από αυτά αποτελούν μέρος ενός δομημένου συστήματος αξιών με βάση το βάρος».

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