Κόσμος

Κανάρια Νησιά: Φόβοι για πάνω από 80 νεκρούς μετανάστες σε σκάφος που έμεινε ακυβέρνητο στον Ατλαντικό για 27 ημέρες

44 άτομα έχουν διασωθεί, ενώ 5 σοροί που εντοπίστηκαν στο σκάφος δεν μπορούσαν να ανασυρθούν λόγω των καιρικών συνθηκών
Μετανάστες που διασώθηκαν από το πλοίο στα Κανάρια Νησιά
Photo / REUTERS/Borja Suarez
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μία ακόμη τραγωδία συνέβη όταν ένα σκάφος γεμάτο μετανάστες με προορισμό τα Κανάρια νησιά, βρέθηκε ακυβέρνητο στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Πάνω από 80 μετανάστες, ανάμεσά τους και ένα μωρό, εκφράζονται φόβοι ότι έχασαν τη ζωή τους σε ένα σκάφος που έμεινε ακυβέρνητο στον Ατλαντικό για 27 ημέρες, ενώ προσπαθούσε να φτάσει στα Κανάρια νησιά. Ισπανικές ομάδες διάσωσης εντόπισαν το σκάφος την Τετάρτη, περίπου 65 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά από το Αργκινέγκιν της Γκραν Κανάρια. Πάνω του βρέθηκαν 44 επιζώντες και πέντε νεκροί.

Το σκάφος πιστεύεται ότι είχε ξεκινήσει στις αρχές Αυγούστου από την Γκάμπια της Δυτικής Αφρικής με συνολικά 127 άτομα, με προορισμό τα Κανάρια νησιά. Η ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα Helena Maleno Garzón, ιδρύτρια της ισπανικής οργάνωσης Caminando Fronteras, ανέφερε ότι 83 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους. Ωστόσο, οι ισπανικές αρχές διάσωσης δεν μπόρεσαν να επιβεβαιώσουν πόσοι άνθρωποι βρίσκονταν αρχικά στο σκάφος.

Σύμφωνα με το BBC, οι 44 άνθρωποι που διασώθηκαν είναι άνδρες από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Τρεις από τους επιζώντες μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι υπόλοιποι μεταφέρθηκαν με πλοίο στη Γκραν Κανάρια και αποβιβάστηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Οι διασώστες δεν κατάφεραν να πάρουν από το σκάφος τις σορούς των πέντε ανθρώπων που εντοπίστηκαν, καθώς οι καιρικές συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες. Η Ισπανική Υπηρεσία Θαλάσσιας Διάσωσης ανέφερε: «Μόλις ολοκληρώθηκε η διάσωση, οι δύσκολες καιρικές συνθήκες στην περιοχή, με ανέμους 20 κόμβων και κύματα ύψους 2,5 μέτρων, έκαναν αδύνατη την περισυλλογή των πέντε σορών που βρέθηκαν πάνω στο σκάφος».

Μετανάστες που διασώθηκαν από το πλοίο στα Κανάρια Νησιά
Photo / REUTERS/Borja Suarez

Ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Καναρίων Νήσων, Fernando Clavijo, έγραψε στο X: «Είναι απαράδεκτο να συνεχίζουν να χάνονται ανθρώπινες ζωές. Τα Κανάρια δεν μπορούν να συνηθίσουν ή να δεχτούν ως κάτι φυσιολογικό το γεγονός ότι ο Ατλαντικός συνεχίζει να αποτελεί παγίδα θανάτου».

Η θαλάσσια διαδρομή από τη Δυτική Αφρική προς τα Κανάρια θεωρείται μία από τις πιο επικίνδυνες μεταναστευτικές διαδρομές στον κόσμο. Κάθε χρόνο χιλιάδες άνθρωποι επιχειρούν αυτό το δύσκολο ταξίδι για να φτάσουν σε ισπανικό έδαφος, παρά τους μεγάλους κινδύνους από την άγρια θάλασσα, τα ισχυρά ρεύματα και τις πολύ μεγάλες αποστάσεις.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
217
205
187
106
82
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Σκάνδαλο στην Εσθονία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας για προμήθεια 70 εκατομμυρίων ευρώ σε εταιρεία πυρομαχικών που δεν είχε πουλήσει ούτε ένα
Πολιτικό σεισμό προκάλεσε στην κυβέρνηση της Εσθονίας το σκάνδαλο με τον υπουργό Άμυνας να παραιτείται μετά τις αποκαλύψεις ότι η...
Ο Χάννο Πέβκουρ
Πέθανε στα 92 της η Γκλόρια Στάινεμ, η πρωτοπόρος του φεμινισμού – Η δημοσιογράφος που έγινε «κουνελάκι» του Playboy για ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ
Η δημοσιογράφος και αγωνίστρια των γυναικείων δικαιωμάτων μεγάλωσε σε τροχόσπιτο και δεν οδήγησε ποτέ - Ο καρκίνος και ο γάμος στα 66
Γκλόρια Στάινεμ
Με το βλέμμα στη Ρωσία: Η Φινλανδία κάνει τη μεγαλύτερη άσκηση πολιτικής άμυνας στην Ευρώπη από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο – Δείτε εικόνες
Πάνω από 2.000 άνθρωποι, συμμετέχουν στην άσκηση στην πόλη Κουόπιο, ενώ εκατοντάδες διανυκτερεύουν σε καταφύγια πολιτικής προστασίας
Η Φινλανδία πραγματοποιεί τη μεγαλύτερη άσκηση πολιτικής άμυνας με φόντο τις ρωσικές απειλές με συμμετοχή πολιτών 22
Πέδρο Σάντσεθ: Δεν υπάρχει αδιάσειστο στοιχείο ότι το Μαρόκο σχεδίασε τη μαζική εισροή μεταναστών στη Θέουτα
«Ωστόσο, η μαροκινή χωροφυλακή επέτρεψε τις διελεύσεις για ένα διάστημα 10 ωρών στις 30 Ιουλίου. Οι ισπανικές αρχές προσπαθούν να προσδιορίσουν αν αυτό οφειλόταν σε αδράνεια ή ανικανότητα ανάσχεσης της ροής», είπε ο Ισπανός πρωθυπουργός
Ο Πέδρο Σάντσεθ
Newsit logo
Newsit logo