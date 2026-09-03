Κανάρια Νησιά: Φόβοι για πάνω από 80 νεκρούς μετανάστες σε σκάφος που έμεινε ακυβέρνητο στον Ατλαντικό για 27 ημέρες

Μία ακόμη τραγωδία συνέβη όταν ένα σκάφος γεμάτο μετανάστες με προορισμό τα Κανάρια νησιά, βρέθηκε ακυβέρνητο στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Πάνω από 80 μετανάστες, ανάμεσά τους και ένα μωρό, εκφράζονται φόβοι ότι έχασαν τη ζωή τους σε ένα σκάφος που έμεινε ακυβέρνητο στον Ατλαντικό για 27 ημέρες, ενώ προσπαθούσε να φτάσει στα Κανάρια νησιά. Ισπανικές ομάδες διάσωσης εντόπισαν το σκάφος την Τετάρτη, περίπου 65 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά από το Αργκινέγκιν της Γκραν Κανάρια. Πάνω του βρέθηκαν 44 επιζώντες και πέντε νεκροί.

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Το σκάφος πιστεύεται ότι είχε ξεκινήσει στις αρχές Αυγούστου από την Γκάμπια της Δυτικής Αφρικής με συνολικά 127 άτομα, με προορισμό τα Κανάρια νησιά. Η ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα Helena Maleno Garzón, ιδρύτρια της ισπανικής οργάνωσης Caminando Fronteras, ανέφερε ότι 83 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους. Ωστόσο, οι ισπανικές αρχές διάσωσης δεν μπόρεσαν να επιβεβαιώσουν πόσοι άνθρωποι βρίσκονταν αρχικά στο σκάφος.

🚨 #CANARY ISLANDS MIGRANT #BOATTRAGEDY



A migrant boat spent 27 days drifting in the Atlantic before rescuers found it near Gran Canaria



The boat reportedly left The Gambia with 127 people

— 44 people survived

—5 bodies found on boat

—83 feared dead#migrants #DTXxตี๋ตี๋ป๋อ pic.twitter.com/nVEiqI86B0 — GlobeUpdate (@Globupdate) September 3, 2026

Σύμφωνα με το BBC, οι 44 άνθρωποι που διασώθηκαν είναι άνδρες από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Τρεις από τους επιζώντες μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι υπόλοιποι μεταφέρθηκαν με πλοίο στη Γκραν Κανάρια και αποβιβάστηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Οι διασώστες δεν κατάφεραν να πάρουν από το σκάφος τις σορούς των πέντε ανθρώπων που εντοπίστηκαν, καθώς οι καιρικές συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες. Η Ισπανική Υπηρεσία Θαλάσσιας Διάσωσης ανέφερε: «Μόλις ολοκληρώθηκε η διάσωση, οι δύσκολες καιρικές συνθήκες στην περιοχή, με ανέμους 20 κόμβων και κύματα ύψους 2,5 μέτρων, έκαναν αδύνατη την περισυλλογή των πέντε σορών που βρέθηκαν πάνω στο σκάφος».