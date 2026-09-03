Κόσμος

Αχμέτ Νταβούτογλου: Έρευνα σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού της Τουρκίας για εξύβριση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Πολλές δεκάδες χιλιάδες δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες, πολιτικοί έχουν διωχθεί τα τελευταία χρόνια για «εξύβριση του προέδρου»
Ο Αχμέτ Νταβούτογλου
Ο Αχμέτ Νταβούτογλου / ΑΠΕ-ΜΠΕ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Οι αρχές στην Τουρκία διενεργούν έρευνα για κατά του πρώην πρωθυπουργού και υπουργού Εξωτερικών Αχμέτ Νταβούτογλου για εξύβριση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με την εισαγγελία της Άγκυρας.

Στην ανακοίνωσή της η εισαγγελία δηλώνει ότι ξεκίνησε έρευνα σχετική με δημοσιεύσεις που είχαν αναρτηθεί στα κοινωνικά δίκτυα του Αχμέτ Νταβούτογλου και θωρείται ότι περιέχουν υβριστικές δηλώσεις κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χωρίς άλλες λεπτομέρειες.

Ήταν στη θέση του υπουργού Εξωτερικών (2009-2014), όταν ο σημερινός πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν ασκούσε χρέη πρωθυπουργού, ο Αχμέτ Νταβούτογλου ηγήθηκε της πρώτης κυβέρνησης Ερντογάν μετά την εκλογή του ως προέδρου το 2014.

Πιστός και αφοσιωμένος πολιτικός σύμμαχος, ο Αχμέτ Νταβούτογλου ηγήθηκε για ένα διάστημα του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, το οποίο είχε συνιδρύσει με τον Ερντογάν, πριν θεωρηθεί από τον τούρκο πρόεδρο εν δυνάμει ανταγωνιστής και απομακρυνθεί από την πρωθυπουργία το 2016.

Ο Νταβούτογλου πέρασε στην αντιπολίτευση και το 2019 ίδρυσε το δικό του κόμμα απορρίπτοντας την «προσωπολατρεία» και ζητώντας σεβασμό του κράτους δικαίου, σε έναν φανερό υπαινιγμό κατά του προέδρου Ερντογάν που κατηγορείται για αυταρχική διακυβέρνηση.

Ο Αχμέτ Νταβούτογλου διέλυσε το κόμμα του τον περασμένο μήνα και ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την πολιτική ζωή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
217
201
187
106
79
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Πέδρο Σάντσεθ: Δεν υπάρχει αδιάσειστο στοιχείο ότι το Μαρόκο σχεδίασε τη μαζική εισροή μεταναστών στη Θέουτα
«Ωστόσο, η μαροκινή χωροφυλακή επέτρεψε τις διελεύσεις για ένα διάστημα 10 ωρών στις 30 Ιουλίου. Οι ισπανικές αρχές προσπαθούν να προσδιορίσουν αν αυτό οφειλόταν σε αδράνεια ή ανικανότητα ανάσχεσης της ροής», είπε ο Ισπανός πρωθυπουργός
Ο Πέδρο Σάντσεθ
Η τραγική ιστορία της 32χρονης που μαχαιρώθηκε στην Times Square - Μόλις είχε επιστρέψει στη δουλειά από άδεια μητρότητας
Πρόσφατα είχε βαφτίσει την 5 μηνών κόρη της - Η Έριν Πιατσέντι, αντιπρόεδρος της Bank of America, μαχαιρώθηκε τυχαία από την 49χρονη Πάμελα Σισνέρος, μητέρα τριών παιδιών από το Κουίνς
Η Πιατσέντι με τον σύζυγο και την κόρη τους
Ολόκληρα χωριά στο Νεπάλ πρέπει να χτιστούν από την αρχή, τουλάχιστον 20.000 σπίτια καταστράφηκαν - Στους 1.204 οι νεκροί από τις πλημμύρες
Οι διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο μέσα σε συνθήκες απόλυτης καταστροφής ψάχνοντας κάθε ίχνος ζωής που μπορεί να έχει απομείνει κάτω από τις λάσπες
νεπαλ
Newsit logo
Newsit logo