Αχμέτ Νταβούτογλου: Έρευνα σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού της Τουρκίας για εξύβριση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Οι αρχές στην Τουρκία διενεργούν έρευνα για κατά του πρώην πρωθυπουργού και υπουργού Εξωτερικών Αχμέτ Νταβούτογλου για εξύβριση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με την εισαγγελία της Άγκυρας.

Στην ανακοίνωσή της η εισαγγελία δηλώνει ότι ξεκίνησε έρευνα σχετική με δημοσιεύσεις που είχαν αναρτηθεί στα κοινωνικά δίκτυα του Αχμέτ Νταβούτογλου και θωρείται ότι περιέχουν υβριστικές δηλώσεις κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χωρίς άλλες λεπτομέρειες.

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Ήταν στη θέση του υπουργού Εξωτερικών (2009-2014), όταν ο σημερινός πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν ασκούσε χρέη πρωθυπουργού, ο Αχμέτ Νταβούτογλου ηγήθηκε της πρώτης κυβέρνησης Ερντογάν μετά την εκλογή του ως προέδρου το 2014.

Πιστός και αφοσιωμένος πολιτικός σύμμαχος, ο Αχμέτ Νταβούτογλου ηγήθηκε για ένα διάστημα του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, το οποίο είχε συνιδρύσει με τον Ερντογάν, πριν θεωρηθεί από τον τούρκο πρόεδρο εν δυνάμει ανταγωνιστής και απομακρυνθεί από την πρωθυπουργία το 2016.

Ο Νταβούτογλου πέρασε στην αντιπολίτευση και το 2019 ίδρυσε το δικό του κόμμα απορρίπτοντας την «προσωπολατρεία» και ζητώντας σεβασμό του κράτους δικαίου, σε έναν φανερό υπαινιγμό κατά του προέδρου Ερντογάν που κατηγορείται για αυταρχική διακυβέρνηση.

Ο Αχμέτ Νταβούτογλου διέλυσε το κόμμα του τον περασμένο μήνα και ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την πολιτική ζωή.