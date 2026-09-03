Συναγερμός στο Στρασβούργο: Εξαφανίστηκε μητέρα με τα 4 παιδιά της – Έκκληση της Αστυνομίας

Έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι, προκειμένου να εντοπιστεί μια 30χρονη μητέρα και τα τέσσερα ανήλικα παιδιά της, ηλικίας από 1 έως 8 ετών, τα ίχνη των οποίων έχουν χαθεί από την 1η Σεπτεμβρίου στο Στρασβούργο, απηύθυνε η γαλλική αστυνομία.

Η τελευταία φορά που μητέρα και παιδιά εθεάθησαν ήταν την 1η Σεπτεμβρίου, στις 11:00 το πρωί, στην περιοχή Στρασβούργο-Οτέπιερ, σύμφωνα με τις αρχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η οικογένεια που εξαφανίστηκε στο Στρασβούργο

Η γυναίκα είναι 30 ετών, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια, ύψος 1,68 μ. Την ημέρα της εξαφάνισης φορούσε μαύρο ή καφέ χιτζάμπ.

Une femme de 30 ans et ses quatre enfants mineurs portés disparus à Strasbourg, un appel à témoins lancéhttps://t.co/msO1cowqwn — BFM (@BFMTV) September 3, 2026

Η μητέρα εξαφανίστηκε μαζί με τα τέσσερα παιδιά της, τα οποία είναι 1, 4, 7 και 8 ετών. Η αστυνομία καλεί όποιον έχει οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τους να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρχές.