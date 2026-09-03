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Δεκάδες περαστικοί σηκώνουν αυτοκίνητο για να σώσουν γυναίκα στην Κίνα

Δεκάδες άνθρωποι έσπευσαν να βοηθήσουν και σήκωσαν με τα χέρια τους το όχημα για να απεγκλωβίσουν τη γυναίκα
Δεκάδες περαστικοί σηκώνουν αυτοκίνητο για να σώσουν γυναίκα στην Κίνα
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Μια αυθόρμητη επιχείρηση διάσωσης καταγράφηκε στην πόλη Ταϊγιουάν της Κίνας, όταν μια γυναίκα βρέθηκε εγκλωβισμένη κάτω από αυτοκίνητο μετά από τροχαίο.

Στο σημείο όπου έγινε το τροχαίο έσπευσαν δεκάδες περαστικοί και, χωρίς να περιμένουν οργανωμένη βοήθεια, προσπάθησαν να μετακινήσουν το βαρύ όχημα με τα χέρια τους.

Στο βίντεο που μετέδωσε το CGTN Video, οι άνθρωποι συγκεντρώνονται γύρω από το αυτοκίνητο και συντονίζονται, σηκώνοντάς το ταυτόχρονα από διαφορετικά σημεία. Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουν να δημιουργήσουν τον απαραίτητο χώρο για να απεγκλωβιστεί η γυναίκα.

Η γυναίκα ανασύρθηκε ζωντανή, ενώ οι εικόνες από την προσπάθεια των περαστικών έγιναν γρήγορα viral στα κινεζικά social media.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να στέκονται όχι μόνο στη δραματική στιγμή του ατυχήματος, αλλά κυρίως στην άμεση αντίδραση των ανθρώπων που βρέθηκαν τυχαία στο σημείο.

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