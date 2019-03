Δανία: Ένα μωρό αναστατώνει τη Βουλή – “Εδώ δεν είναι παιδότοπος” είπε το προεδρείο!

H Mέτε Άμπιλντγκααρντ είπε ότι εκείνη ήταν η πρώτη φορά που πήρε μαζί της την μόλις πέντε μηνών κόρη της καθώς ο πατέρας της μικρής δεν μπορούσε να μείνει μαζί της, μεταδίδει το BBC από τη Δανία.

Σύμφωνα με την ίδια, η πρόεδρος της Βουλής και πρώην αρχηγός του δεξιού Λαϊκού Κόμματος Πία Κιέρσγκαρντ της είπε ότι “δεν είναι ευπρόσδεκτη” με το μωρό της.

Η Κιέρσγκαρντ σχολίασε ότι θα πρέπει να δοθούν σαφέστερες οδηγίες για τους βουλευτές με παιδιά.

Σε ανάρτησή της στο Facebook, η Άμπιλντγκααρντ του Συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος απάντησε ότι ήταν παρούσα όταν μια άλλη συνάδελφός της είχε πάρει μαζί στη δουλειά το παιδί της χωρίς να συναντήσει προβλήματα και έτσι δεν έκρινε απαραίτητο να ζητήσει άδεια.

Επισήμανε μάλιστα ότι είχε συμφωνήσει με την γραμματέα της πως, αν το μωρό “έκανε τον παραμικρό θόρυβο”, δεν θα το έπαιρνε μέσα στην αίθουσα του κοινοβουλίου, αλλά καθώς η κόρη της βρισκόταν “σε καλή διάθεση” αποφάσισε να την πάρει μέσα.

Η Κιέρσγκαρντ στη συνέχεια έδωσε ένα σημείωμα σε έναν βοηθό ζητώντας την απομάκρυνση του μωρού από την αίθουσα. “Οι βουλευτές πρέπει να βρίσκονται μέσα στην αίθουσα, όχι μωρά ή παιδιά”, δήλωσε αργότερα η ίδια στο πρακτορείο ειδήσεων Ritzau.

Ο εκπρόσωπός της δήλωσε στην ταμπλόιντ εφημερίδα της Δανίας, την BT, ότι απλώς ακολουθεί τους κανόνες με την ιδιότητα της προέδρου της Βουλής και ότι θεωρούσε πως το μωρό “παρακωλύει τη συνεδρίαση”.

Η Δανία είναι μεταξύ των χωρών με την μεγαλύτερη γονική άδεια στον κόσμο. Οι νέες μητέρες δικαιούνται 18 εβδομάδες άδεια και οι δύο γονείς άλλες 32 εβδομάδες, τις οποίες μπορούν να μοιραστούν μεταξύ τους όπως επιθυμούν.

Σε ανάρτησή της στο Facebook η Άμπιλντγκααρντ έγραψε ότι επέλεξε να επιστρέψει στην εργασία της για να “υπηρετήσει τη Δημοκρατία”.

