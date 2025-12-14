Δανός γενετιστής για τον δότη σπέρματος με την καρκινική μετάλλαξη: «Δεν γνώριζε ότι είναι φορέας»

Στο στόχαστρο βρίσκεται η ιδιωτική Ευρωπαϊκή Τράπεζα Σπέρματος στη Δανία, μία από τις σημαντικότερες στο παγκόσμιο εμπόριο γονιμότητας, η οποία πούλησε το σπέρμα του δότη 7069 με τη γενετική παραλλαγή που μπορεί να συνδεθεί με καρκίνο, σε 67 κλινικές ανά την Ευρώπη.

Ειδικός στα θέματα γενετικής και καθηγητής ανθρωπολογίας στην Κοπεγχάγη, ο Άγιο Βάλμπεργκ, μίλησε στην ΕΡΤ σχετικά με τον Δανό δότη σπέρματος στο οποίο εντοπίστηκε γονίδιο που ενισχύει τον καρκίνο, υποστηρίζοντας ότι η τράπεζα σπέρματος στη Δανία, αλλά και κλινικές σε πολλές χώρες της Ευρώπης παραβιάζουν τους ισχύοντες κανόνες για τον αριθμό των παιδιών που μπορούν να γεννηθούν από έναν και μόνο δότη.

Τουλάχιστον 197 παιδιά γεννήθηκαν από τον συγκεκριμένο δότη σε 14 χώρες –ανάμεσά τους και η Ελλάδα.

Ο καθηγητής Ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ηθικής της Δανίας, Άγιο Βάλμπεργκ, μιλώντας έκανε λόγο για παραβίαση των κανόνων.

«Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πιθανώς περίπου 90 παιδιά που γεννήθηκαν στη Δανία από αυτόν τον δότη και γνωρίζουμε ότι το εθνικό όριο στο Βέλγιο, όπου ξεκίνησε η υπόθεση, έχει ξεπεραστεί, γεγονός που εγείρει πολλά σημαντικά ερωτήματα σχετικά με το ποιος έχει την ευθύνη να διασφαλίσει ότι οι τράπεζες σπέρματος πληρούν τις εθνικές απαιτήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η ΕΕ πρέπει να ορίσει αυστηρά όρια για τους δότες σπέρματος»

Ελλείψει ενός πανευρωπαϊκού ορίου για τον αριθμό παιδιών που μπορούν να γεννηθούν από έναν δότη, η κάθε χώρα βάζει τους δικούς της περιορισμούς, περιπλέκοντας την εξίσωση.

«Η πρόκληση είναι ότι πλέον η δωρεά σπέρματος και η βιομηχανία πώλησης σπέρματος από δότες ξεπερνά τα εθνικά σύνορα. Πολλά εθνικά όρια ξαφνικά επιτρέπουν να αποκτήσετε πολλά παιδιά από έναν μόνο δότη», πρόσθεσε.

Τα Εθνικά Συμβούλια Δεοντολογίας των σκανδιναβικών χωρών έχουν προτείνει από τον Μάρτιο, να τεθεί ένα διεθνές όριο.

Ο καθηγητής σημείωσε ότι «πιστεύουμε ότι η ΕΕ πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία για τον καθορισμό ενός τέτοιου διεθνούς ορίου».

Σε ό,τι αφορά την περίπτωση του Δανού δότη, παρά τους διεξοδικούς, αυστηρούς ελέγχους που ισχύουν στη χώρα, η συγκεκριμένη γενετική πάθηση δύσκολα θα μπορούσε να εντοπιστεί.

«Ο δότης δεν γνώριζε ότι ο ίδιος ήταν φορέας αυτής της γενετικής παραλλαγής», συμπλήρωσε ο κ. Βάλμπεργκ.

Μετά την αποκάλυψη της δημοσιογραφικής έρευνας, οι υγειονομικές αρχές σε Δανία και Βέλγιο διεξάγουν έρευνες για να διαπιστώσουν ποιοι κανόνες και ποιες οδηγίες δεν τηρήθηκαν.