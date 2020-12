Δέκα χρόνια φυλακή «έφαγε» η Ιρανή σταρ του Instagram που θύμιζε «ζόμπι εκδοχή» της Αντζελίνα Τζολί (pics, vid)

Σε δεκαετή φυλάκιση καταδικάστηκε η 19χρονη Sahar Tabar από το Ιράν, η οποία δημοσίευσε στα social media φωτογραφίες της που είχαν παραμορφωθεί σε μεγάλο βαθμό. Η υπόθεση της Fatemeh Khisvand – όπως είναι το πραγματικό της όνομα – ήρθε στην επικαιρότητα μετά τη δημοσίευση κάποιων φωτογραφιών της και στις οποίες απεικονιζόταν ένα πρόσωπο που έμοιαζε με ζόμπι και παρέπεμπε στην ηθοποιό Αντζελίνα Τζολί.

Την είδηση της καταδίκης της, σύμφωνα με τον Gurdian, έκανε γνωστή ο δικηγόρος της 19χρονης σταρ του Instagram. Η Fatemeh Khisvand κατηγορήθηκε για διαφθορά των νέων και προσβολή της δημοκρατίας του Ισλάμ και η καταδίκης έρχεται ένα χρόνο μετά τη σύλληψή της.

Iranian teenager who posted distorted pictures of herself is jailed for 10 years https://t.co/z7zkvKrJ9o

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Sahar Tabar, που στο Instagram έχει φθάσει τους 486.000 ακόλουθους, είχε ζητήσει ακόμα και από την Αντζελίνα Τζολί να βοηθήσει στην αποφυλάκισή της. «Η ισλαμική Δημοκρατία έχει ιστορία βασανισμού των γυναικών. Πρέπει να ενωθούμε ενάντια σε αυτό το απαρτχάιντ των φύλων», είχε δηλώσει η 19χρονη.

A court in #Iran has reportedly handed Sahar Tabar, an Iranian girl who posted distorted images of herself to resemble a zombie-like Angelina Jolie, a 10-year jail sentence, according to one of her lawyers.https://t.co/DQb4YO7Vjq