Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν πολίτες του Κόλπου για χτυπήματα σε κατοικημένες περιοχές – «Απομακρυνθείτε αμέσως»

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν το μεσημέρι της Παρασκευής (24.07.2026) τους πολίτες των κρατών του Κόλπου για νέα χτυπήματα σε κατοικημένες περιοχές όπου φέρονται να βρίσκονται Αμερικανοί στρατιωτικοί, με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή να κλιμακώνεται περαιτέρω.

«Προειδοποιούμε το ευρύ κοινό των χωρών όπου σταθμεύουν Αμερικανοί στρατιώτες να απομακρυνθεί επειγόντως σε ακτίνα τουλάχιστον 500 μέτρων από τους χώρους κάλυψης και τις κρυφές κατοικίες των Αμερικανών στρατιωτικών, ώστε να είναι ασφαλείς» διαμηνύουν οι Φρουροί της Επανάστασης.

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Την ίδια ώρα, κέντρο δεδομένων της Amazon στο Μπαχρέιν, υποστηρίζουν πως κατέστρεψαν οι Φρουροί της Επανάστασης, ως αντίποινο στις αμερικανικές επιθέσεις που εξαπολύουν εδώ και πάνω από 2 συνεχόμενες εβδομάδες οι ΗΠΑ στο Ιράν.

Σε ανακοίνωσή τους υποστηρίζουν ότι το εν λόγω κέντρο δεδομένων της Amazon στο Μπαχρέιν παίζει σημαντικό ρόλο στη περισυλλογή πληροφοριών για τον στρατό των ΗΠΑ.