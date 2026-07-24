Κόλαση φωτιάς στη νοτιοδυτική Γαλλία: Εκκενώνεται με το θέρετρο Καπ Φερέ – Άνθρωποι απομακρύνoνται με βάρκες

Εικόνες χάους στη Γαλλία με τουρίστες σώζονται με βάρκες καθώς ανεξέλεγκτη φωτιά σαρώνει τις «γαλλικά Χάμπτονς»

Περισσότεροι από 400 άνθρωποι έχουν ήδη φτάσει με βάρκες στην προβλήτα της Αρκασόν για να γλιτώσουν από την κόλαση – φωτιάς που μαίνεται έπειτα από εντολή εκκένωσης που εκδόθηκε από τις αρχές του δημοφιλούς αυτού τουριστικού προορισμού της χερσονήσου Καπ Φερέ στη νοτιοδυτική Γαλλία, όπως ενημέρωσε το AFP σήμερα (24.07.2026) το πρωί το δημαρχείο της Αρκασόν.

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Incendies : évacuation totale de la presqu’île du Cap-Ferret, au moins 40 000 personnes ont été évacuées en Gironde et dans les Landes, un chiffre qui va grimper



Le journal d’@AcBottet dans #BonjourLaMatinaleTF1 pic.twitter.com/XPEuaXI073 — TF1Info (@TF1Info) July 24, 2026

Λεωφορεία έχουν παραταχθεί σε τέσσερις προβλήτες και όλοι οι κάτοικοι έχουν κληθεί να εκκενώσουν την περιοχή λόγω της φωτιάς που μαίνεται στη νοτιοδυτική Γαλλία, ανακοίνωσε ο δήμος.

ALERTE – Un monstre. Le mégafeu hors de contrôle en #Gironde prend des proportions phénoménales et a maintenant parcouru près de 5000 hectares depuis hier ! L’incendie a atteint Lège-Cap-Ferret où des maisons sont en flammes, des explosions sont entendues, la mairie et des… pic.twitter.com/DRMpwNlZsM — Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 23, 2026

Η χερσόνησος Καπ Φερέ απειλείται από πυρκαγιά πιθανόν τυχαίας προέλευσης που κατακαίει ένα δάσος βόρεια της λεκάνης του Αρκασόν από την Τετάρτη (22.07.2026) και έχει κάψει 87.000 στρέμματα.

Alors qu’elle se trouvait à Lège-Cap-Ferret pour assurer un duplex dans le 19.45 sur les incendies, notre journaliste Pauline Ben Sassi a assisté à l’explosion d’une bonbonne de gaz. Un sapeur-pompier a été blessé.



Florian Gourdin pic.twitter.com/hX2byKk8AC — M6 Info (@m6info) July 24, 2026



Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, εκτός από έναν πυροσβέστη.