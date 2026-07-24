Παραβίαση εναέριου χώρου στη Ρουμανία: F-16 κατέρριψε drone

Ρουμανικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 κατέρριψε μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) που παραβίασε τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας νωρίς σήμερα το πρωί (24.07.2026), δήλωσε ο Ρουμάνος πρόεδρος Νικουσόρ Νταν, στην πιο πρόσφατη από σειρά εισδύσεων στον εναέριο χώρο της χώρας μέλους του ΝΑΤΟ.

«Σήμερα το πρωί, γύρω στις 11:00, Ρουμάνος πιλότος σε αεροσκάφος F-16 κατέρριψε drone που εισήλθε στον εναέριο χώρο της χώρας μας», έγραψε ο πρόεδρος της Ρουμανίας, Νταν στο X.

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În această dimineață, în jurul orei 11:00, un pilot român de pe un avion F-16 a doborât o dronă care a intrat în spațiul aerian al țării noastre.



Zona era nelocuită, astfel încât pilotul a putut să tragă fără să existe niciun fel de risc. În prezent, echipele instituțiilor cu… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) July 24, 2026

«Η περιοχή ήταν ακατοίκητη, άρα ο πιλότος κατέφερε να το καταρρίψει χωρίς οποιονδήποτε κίνδυνο. Αυτή τη στιγμή, ομάδες των σχετικών υπηρεσιών ερευνούν την περιοχή προκειμένου να βρουν όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με το συμβάν».

Ο Νταν δεν διευκρίνισε την προέλευση του drone.

Το ρουμανικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε πως το drone καταρρίφθηκε κοντά στην πόλη Παντίνα στην κομητεία Μπουζάου στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

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Η Ρουμανία, χώρα μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, που μοιράζεται χερσαία σύνορα 650 χιλιομέτρων με την Ουκρανία, έχει αναφέρει πολλές παραβιάσεις του εναέριου χώρου της από ρωσικά drones αφότου η Μόσχα άρχισε να επιτίθεται σε ουκρανικά λιμάνια στον ποταμό Δούναβη μετά την εισβολή της το 2022.

Στα τέλη Μαΐου, ένα drone συνετρίβη σε πολυκατοικία, τραυματίζοντας δύο ανθρώπους — ήταν η πρώτη φορά που drone έπληξε πυκνοκατοικημένη περιοχή σε χώρα του ΝΑΤΟ και προκάλεσε τραυματισμούς στη διάρκεια του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.