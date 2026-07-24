Φρουροί της Επανάστασης: «Καταστρέψαμε κέντρο δεδομένων της Amazon στο Μπαχρέιν»

Κέντρο δεδομένων της Amazon στο Μπαχρέιν, υποστηρίζουν πως κατέστρεψαν οι Φρουροί της Επανάστασης, ως αντίποινο στις αμερικανικές επιθέσεις που εξαπολύουν εδώ και πάνω από 2 συνεχόμενες εβδομάδες οι ΗΠΑ στο Ιράν.

Σε ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, υποστηρίζεται ότι το εν λόγω κέντρο δεδομένων της Amazon στο Μπαχρέιν παίζει σημαντικό ρόλο στη περισυλλογή πληροφοριών για τον στρατό των ΗΠΑ.

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«Οι ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις στόχευσαν και κατέστρεψαν κτίριο του κέντρου δεδομένων της αμερικανικής εταιρείας Amazon στο Μπαχρέιν, που έχει σημαντικό ρόλο στην περισυλλογή πληροφοριών για τον αμερικανικό στρατό», δήλωσαν συγκεκριμένα σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την ιρανική τηλεόραση.

Ούτε ο όμιλος Amazon, κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου, ούτε οι αρχές του Μπαχρέιν έχουν μέχρι στιγμής σχολιάσει την ανακοίνωση.

Το Ιράν θεωρεί νόμιμο στόχο κάθε εγκατάσταση που τίθεται στην διάθεση του αμερικανικού στρατού για να πλήξει το ιρανικό έδαφος.

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Κατά την διάρκεια των προηγούμενων ιρανικών επιθέσεων κατά του Μπαχρέιν, οι ιρανικές δυνάμεις είχαν αναλάβει την ευθύνη για πλήγμα κατά κέντρου της Amazon, το οποίο δεν επιβεβαιώθηκε.

Νωρίτερα, το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν έβγαλε ανακοινώσεις για την ενεργοποίηση του συστήματος αεράμυνας με σκοπό την αναχαίτιση εχθρικών drones και πυραύλων.

The siren has been sounded , Citizens and residents are urged to remain calm and head to the nearest safe place . — Ministry of Interior (@moi_bahrain) July 24, 2026

Σε κάποιες από τις ανακοινώσεις, έγινε και έκκληση στους κατοίκους να μεταβούν άμεσα και με ασφάλεια σε καταφύγια.