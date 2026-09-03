Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ουκρανία: Μέλη των μυστικών υπηρεσιών αντάλλαξαν πυρά μεταξύ τους – Έξαλλος ο Ζελένσκι, «ξηλώνει» στελέχη ασφαλείας

Ο Ζελένσκι απομάκρυνε τον Όλεγκ Χράμοφ, επικεφαλής της υπηρεσίας SBU, που είναι αρμόδια για την προστασία κρατικών απορρήτων
Μέλη των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών αντάλλαξαν πυρά μεταξύ τους στο Κίεβο
Στιγμιότυπο από το σοβαρό περιστατικό στο Κίεβο ανάμεσα σε άνδρες των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών / πηγή φωτογραφίας Χ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ένοπλη σύγκρουση μεταξύ δύο υπηρεσιών ασφαλείας της Ουκρανίας σημειώθηκε στο Κίεβο, εξοργίζοντας τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Πρόεδρος της χώρας έκανε λόγο για «απολύτως ντροπιαστική κατάσταση».

Οι πυροβολισμοί στο Κίεβο αντηλλάγησαν κατά τη διάρκεια έρευνας που αφορούσε τον Ρώσο αντικαθεστωτικό, Στεπάν Καπλούνοφ, αναδεικνύοντας σοβαρές εντάσεις μεταξύ της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) και της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (HUR), με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ετοιμάζεται να… «πάρει κεφάλια».

Η SBU ανακοίνωσε ότι διερευνούσε σχέδιο της Ρωσίας για τρομοκρατική ενέργεια εναντίον μέλους της ρωσικής αντιπολίτευσης. Πηγή στις ουκρανικές αμυντικές δυνάμεις ανέφερε στην εφημερίδα «Kyiv Independent» ότι στόχος φέρεται να ήταν ο Καπλούνοφ, υποδιοικητής του Ρωσικού Σώματος Εθελοντών (RVC), παραστρατιωτικής μονάδας που μάχεται στο πλευρό της Ουκρανίας και υπάγεται στη HUR.

Σύμφωνα με την ουκρανική Γενική Εισαγγελία, στελέχη της SBU δέχθηκαν ένοπλη επίθεση από μονάδα των ουκρανικών αμυντικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια των ερευνών για την υπόθεση. Η εισαγγελία ανέφερε ότι οι αστυνομικές αρχές χρησιμοποίησαν όπλα προκειμένου να σταματήσουν την ένοπλη αντίσταση.

Ο προεδρικός σύμβουλος, Ντμίτρο Λίτβιν επιβεβαίωσε ότι στο επεισόδιο εμπλέκονταν η SBU και η HUR, προσθέτοντας ότι ο Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από τους επικεφαλής των δύο υπηρεσιών να ενημερώσουν την κοινή γνώμη για όσα συνέβησαν.

Ωστόσο, η πλευρά της HUR και ο δικηγόρος του Καπλούνοφ παρουσίασαν διαφορετική εκδοχή. Διοικητής της ειδικής μονάδας «Timur», στην οποία υπάγεται το RVC, υποστήριξε ότι ο Καπλούνοφ είχε συλληφθεί από στελέχη της SBU χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες. Κατηγόρησε επίσης την SBU ότι άνοιξε πυρ εναντίον άοπλων στελεχών της HUR.

«Απολύτως ντροπιαστική κατάσταση»

Ο δικηγόρος Ταράς Μπορόβσκι ανέφερε ότι τρεις στρατιωτικοί της HUR τραυματίστηκαν, δύο εκ των οποίων σοβαρά. Ο ένας, σύμφωνα με τον ίδιο, πυροβολήθηκε στο πόδι και υπέστη σοβαρή αιμορραγία, ενώ και δεύτερος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε το περιστατικό «απολύτως ντροπιαστική κατάσταση» και ανακοίνωσε ότι η Γενική Εισαγγελία και το Κρατικό Γραφείο Ερευνών θα διερευνήσουν την υπόθεση. Τόνισε ότι όσοι φέρουν ευθύνη θα πρέπει να λογοδοτήσουν, αφήνοντας ανοικτό ακόμη και το ενδεχόμενο αλλαγών σε πρόσωπα των υπηρεσιών ασφαλείας.

«Εδώ στην Ουκρανία μπορεί κανείς να πυροβολεί μόνο εναντίον των Ρώσων κατακτητών, υπερασπιζόμενος την Ουκρανία», δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος.

Λίγο αργότερα, ο Ζελένσκι υπέγραψε διάταγμα για την απομάκρυνση του Όλεγκ Χράμοφ, επικεφαλής της υπηρεσίας της SBU που είναι αρμόδια για την προστασία κρατικών απορρήτων, ενώ ζητήθηκε πλήρης και αμερόληπτη έρευνα για το περιστατικό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
217
206
187
106
89
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Κρις Λάνγκαμ: Πέθανε στα 77 ο ηθοποιός του «The Thick of It» – Μπήκε φυλακή για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών
Ήταν γνωστός από τη σειρά πολιτικής σάτιρας «The Thick of It» - Έδινε μάχη με τον καρκίνο στο πάγκρεας - Αν και πέθανε πριν από τρεις μήνες, η είδηση του θανάτου του έγινε σήμερα (03/09/2026) γνωστή
Ο Βρετανός ηθοποιός και κωμικός Κρις Λάνγκαμ
Δανία: Ανακάλυψε τυχαία στην αυλή του τον μεγαλύτερο θησαυρό της εποχής των Βίκινγκ – «Η έκπληξη της ζωής μου»
Ο θησαυρός περιλαμβάνει περίπου 700 ασημένια αντικείμενα, μεταξύ των οποίων ασημένιες ράβδους, κοσμήματα, 47 ολόκληρα νομίσματα και θραύσματα νομισμάτων, καθώς και ένα μικρό σφυρί του Θορ
Δανός ανακάλυψε τυχαία στην αυλή του τον μεγαλύτερο θησαυρό της εποχής των Βίκινγκ
Η ανατριχιαστική έκκληση του παιδιού πριν πέσει νεκρό από τα πυρά του πατέρα του μαζί με τον αδελφό του στη Γαλλία - «Όχι, μπαμπά»
Πατέρας σκότωσε τα 2 παιδιά του και την πρώην πεθερά του έπειτα από διακοπές στην Ελλάδα και το βιντεοσκόπησε - Στη συνέχεια αυτοκτόνησε
Αστυνομικός στη Γαλλία
Σκάνδαλο στην Εσθονία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας για προμήθεια 70 εκατομμυρίων ευρώ σε εταιρεία πυρομαχικών που δεν είχε πουλήσει ούτε ένα
Πολιτικό σεισμό προκάλεσε στην κυβέρνηση της Εσθονίας το σκάνδαλο με τον υπουργό Άμυνας να παραιτείται μετά τις αποκαλύψεις ότι η...
Ο Χάννο Πέβκουρ
Newsit logo
Newsit logo