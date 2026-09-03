Ουκρανία: Μέλη των μυστικών υπηρεσιών αντάλλαξαν πυρά μεταξύ τους – Έξαλλος ο Ζελένσκι, «ξηλώνει» στελέχη ασφαλείας

Ένοπλη σύγκρουση μεταξύ δύο υπηρεσιών ασφαλείας της Ουκρανίας σημειώθηκε στο Κίεβο, εξοργίζοντας τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Πρόεδρος της χώρας έκανε λόγο για «απολύτως ντροπιαστική κατάσταση».

Οι πυροβολισμοί στο Κίεβο αντηλλάγησαν κατά τη διάρκεια έρευνας που αφορούσε τον Ρώσο αντικαθεστωτικό, Στεπάν Καπλούνοφ, αναδεικνύοντας σοβαρές εντάσεις μεταξύ της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) και της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (HUR), με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ετοιμάζεται να… «πάρει κεφάλια».

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Η SBU ανακοίνωσε ότι διερευνούσε σχέδιο της Ρωσίας για τρομοκρατική ενέργεια εναντίον μέλους της ρωσικής αντιπολίτευσης. Πηγή στις ουκρανικές αμυντικές δυνάμεις ανέφερε στην εφημερίδα «Kyiv Independent» ότι στόχος φέρεται να ήταν ο Καπλούνοφ, υποδιοικητής του Ρωσικού Σώματος Εθελοντών (RVC), παραστρατιωτικής μονάδας που μάχεται στο πλευρό της Ουκρανίας και υπάγεται στη HUR.

Σύμφωνα με την ουκρανική Γενική Εισαγγελία, στελέχη της SBU δέχθηκαν ένοπλη επίθεση από μονάδα των ουκρανικών αμυντικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια των ερευνών για την υπόθεση. Η εισαγγελία ανέφερε ότι οι αστυνομικές αρχές χρησιμοποίησαν όπλα προκειμένου να σταματήσουν την ένοπλη αντίσταση.

Ο προεδρικός σύμβουλος, Ντμίτρο Λίτβιν επιβεβαίωσε ότι στο επεισόδιο εμπλέκονταν η SBU και η HUR, προσθέτοντας ότι ο Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από τους επικεφαλής των δύο υπηρεσιών να ενημερώσουν την κοινή γνώμη για όσα συνέβησαν.

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Ωστόσο, η πλευρά της HUR και ο δικηγόρος του Καπλούνοφ παρουσίασαν διαφορετική εκδοχή. Διοικητής της ειδικής μονάδας «Timur», στην οποία υπάγεται το RVC, υποστήριξε ότι ο Καπλούνοφ είχε συλληφθεί από στελέχη της SBU χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες. Κατηγόρησε επίσης την SBU ότι άνοιξε πυρ εναντίον άοπλων στελεχών της HUR.

Ukrainian spy agencies SBU and HUR exchange fire in Kyiv over the detention of a Russian volunteer fighter, leaving at least three intelligence personnel wounded pic.twitter.com/PyEjQgQO5y — The Tatva (@thetatvaindia) September 3, 2026

«Απολύτως ντροπιαστική κατάσταση»

Ο δικηγόρος Ταράς Μπορόβσκι ανέφερε ότι τρεις στρατιωτικοί της HUR τραυματίστηκαν, δύο εκ των οποίων σοβαρά. Ο ένας, σύμφωνα με τον ίδιο, πυροβολήθηκε στο πόδι και υπέστη σοβαρή αιμορραγία, ενώ και δεύτερος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε το περιστατικό «απολύτως ντροπιαστική κατάσταση» και ανακοίνωσε ότι η Γενική Εισαγγελία και το Κρατικό Γραφείο Ερευνών θα διερευνήσουν την υπόθεση. Τόνισε ότι όσοι φέρουν ευθύνη θα πρέπει να λογοδοτήσουν, αφήνοντας ανοικτό ακόμη και το ενδεχόμενο αλλαγών σε πρόσωπα των υπηρεσιών ασφαλείας.

«Εδώ στην Ουκρανία μπορεί κανείς να πυροβολεί μόνο εναντίον των Ρώσων κατακτητών, υπερασπιζόμενος την Ουκρανία», δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος.

Momento exacto del enfrentamiento entre GUR y SBU ( agencias de inteligencia y seguridad ucranianas respectivamente ) en Kyiv



El GUR denunció el secuestro de un comandante de combate del “RDK” por parte de agentes del SBU. Lo “secuestraron a plena luz del día”y lo… pic.twitter.com/CIPUmMCoBh — Tte.Dan 🪖 (@kozako01) September 2, 2026

Λίγο αργότερα, ο Ζελένσκι υπέγραψε διάταγμα για την απομάκρυνση του Όλεγκ Χράμοφ, επικεφαλής της υπηρεσίας της SBU που είναι αρμόδια για την προστασία κρατικών απορρήτων, ενώ ζητήθηκε πλήρης και αμερόληπτη έρευνα για το περιστατικό.