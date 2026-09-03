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Κρις Λάνγκαμ: Πέθανε στα 77 ο ηθοποιός του «The Thick of It» – Μπήκε φυλακή για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

Ήταν γνωστός από τη σειρά πολιτικής σάτιρας «The Thick of It» - Έδινε μάχη με τον καρκίνο στο πάγκρεας - Αν και πέθανε πριν από τρεις μήνες, η είδηση του θανάτου του έγινε σήμερα (03/09/2026) γνωστή
Ο Βρετανός ηθοποιός και κωμικός Κρις Λάνγκαμ
Ο Βρετανός ηθοποιός και κωμικός Κρις Λάνγκαμ / Photo by Bruno Vincent / Getty Images
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Πέθανε σε ηλικία 77 ετών ο Βρετανός ηθοποιός και κωμικός Κρις Λάνγκαμ, γνωστός από τη σειρά πολιτικής σάτιρας «The Thick of It». Έδινε μάχη με τον καρκίνο στο πάγκρεας. Στο πλευρό του μέχρι το τέλος βρισκόταν η δεύτερη σύζυγός του, θεατρική σκηνοθέτης Κρίσι Λάνγκαμ.

Αν και ο ηθοποιός έφυγε πριν από τρεις μήνες, η είδηση του θανάτου του έγινε σήμερα (03/09/2026) γνωστή. Ο Λάνγκαμ αφήνει πίσω του τα δύο παιδιά που απέκτησε μαζί της, την Έμιλι και τον Τζέιμς, καθώς και τα μεγαλύτερα παιδιά του από τον πρώτο του γάμο με την ηθοποιό Σου Τζόουνς-Ντέιβις.

Υπήρξε ένα από τα αναγνωρίσιμα πρόσωπα της βρετανικής κωμωδίας, με συμμετοχή στο θρυλικό σατιρικό σόου «Not the Nine O’Clock News».

Αργότερα καθιερώθηκε μέσα από τον ρόλο του αδέξιου υπουργού των Εργατικών Χιου Άμποτ στο «The Thick of It». Για την ερμηνεία του στη σειρά κέρδισε βραβείο BAFTA το 2006. Μόλις λίγες ημέρες αργότερα, όμως, βρέθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης και η καριέρα του κατέρρευσε απότομα.

Ο ηθοποιός αντιμετώπισε 15 κατηγορίες για τη λήψη άσεμνων εικόνων ανηλίκων. Μέρος του υλικού απεικόνιζε σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Καταδικάστηκε σε φυλάκιση δέκα μηνών και εξέτισε περίπου τρεις. Ο ίδιος υποστήριζε σταθερά ότι είχε κατεβάσει το παράνομο υλικό στο πλαίσιο έρευνας για μια κωμική σειρά που έγραφε, με θέμα την ψυχοθεραπεία. Ισχυριζόταν ακόμη ότι προσπαθούσε να κατανοήσει εμπειρίες από το δικό του παρελθόν. Οι εξηγήσεις του δεν έγιναν δεκτές από τις Αρχές.

Αργότερα παραδέχτηκε ότι η «αλαζονεία» και ο «εγωισμός» του τον είχαν οδηγήσει σε αυτή την απόφαση, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την καταστροφή της ζωής και της σταδιοδρομίας του. «Διέλυσα εντελώς τη ζωή μου. Δεν έφταιγαν οι περιστάσεις. Δεν κατηγορώ τίποτα και κανέναν», είχε δηλώσει στον δημοσιογράφο Κόουλ Μόρτον.

Μετά την αποφυλάκισή του, οι πόρτες της βρετανικής βιομηχανίας του θεάματος έκλεισαν οριστικά.

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