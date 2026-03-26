Δεξαμενόπλοιο τουρκικών συμφερόντων με ρωσικό πετρέλαιο χτυπήθηκε από drone κοντά στα Στενά του Βοσπόρου

Επίθεση με drone δέχθηκε δεξαμενόπλοιο τουρκικών συμφερόντων με ρωσικό πετρέλαιο στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στα Στενά του Βοσπόρου, σύμφωνα με τις αρχές της Τουρκίας, ενώ το πλοίο παρουσίασε απώλεια ελέγχου και χρειάστηκε ρυμούλκηση.

Σύμφωνα με το MarineTraffic, το δεξαμενόπλοιο φέρεται να επλήγη από ναυτικό drone στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στον Βόσπορο της Κωνσταντινούπολης, πρωτεύουσας της Τουρκίας, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται τουρκικές αρχές.

Το πλοίο, με σημαία Σιέρα Λεόνε και την ονομασία Altura, είχε αναχωρήσει από το Νοβοροσίσκ της Ρωσίας στις 22 Μαρτίου, με προορισμό την Κωνσταντινούπολη.

Crude tanker struck by drone near Bosphorus



A crude oil tanker has reportedly been struck by a naval drone in the Black Sea near Istanbul’s Bosphorus Strait, according to Turkish authorities. The vessel, identified as the Sierra Leone-flagged tanker Altura, had departed… pic.twitter.com/lZdIESeipW — MarineTraffic (@MarineTraffic) March 26, 2026

Έντονη ανησυχία εκφράζει και το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών για την επίθεση στο δεξαμενόπλοιο τουρκικών συμφερόντων στη Μαύρη Θάλασσα, τονίζοντας τους κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα και προαναγγέλλοντας ενδεχόμενα μέτρα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου.

«Εκφράζουμε βαθιά ανησυχία για την επίθεση που σημειώθηκε σήμερα (26 Μαρτίου) στο δεξαμενόπλοιο “ALTURA”, με σημαία Σιέρα Λεόνε και τουρκική διαχείριση, το οποίο μετέφερε αργό πετρέλαιο στη Μαύρη Θάλασσα.

Οι αρμόδιες αρχές μας διεξάγουν τις απαραίτητες έρευνες και τεχνικές ενέργειες σχετικά με την επίθεση. Τα 27 μέλη του τουρκικού πληρώματος που βρίσκονται στο πλοίο είναι καλά στην υγεία τους».

Κίνδυνοι για την περιοχή

Η ανακοίνωση εστιάζει ιδιαίτερα στο νομικό και επιχειρησιακό σκέλος, επισημαίνοντας ότι το περιστατικό εγείρει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

«Τέτοιου είδους επιθέσεις, που λαμβάνουν χώρα εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μας στη Μαύρη Θάλασσα και παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη ζωή, την περιουσία, τη ναυσιπλοΐα και την περιβαλλοντική ασφάλεια στην περιοχή», συμπληρώνει το τουρκικό ΥΠΕΞ.

Διπλωματικές επαφές για αποτροπή κλιμάκωσης

Παράλληλα, η ‘Αγκυρα υπογραμμίζει ότι βρίσκεται σε επαφή με τους εμπλεκόμενους παράγοντες, με στόχο να αποτραπεί περαιτέρω ένταση στη Μαύρη Θάλασσα.

«Συνεχίζουμε τις επαφές μας με τα αρμόδια μέρη, προκειμένου να αποτραπεί η εξάπλωση και η περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μαύρη Θάλασσα».

Ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης μέτρων

Τέλος, το τουρκικό ΥΠΕΞ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αντίδρασης, κάνοντας σαφή αναφορά στην προστασία των συμφερόντων της χώρας.

«Στο πλαίσιο αυτό, διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να λάβουμε τα αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων και δραστηριοτήτων της Τουρκίας στην περιοχή».