Δεν φαντάζεστε τι έκανε η Βασίλισσα Ελισάβετ την ώρα που γεννιόταν το έκτο δισέγγονό της

Όχι θα κάτσει να σκάσει! Όπως μας ενημερώνει λοιπόν ο βασιλικός ανταποκριτής του BBC, Dickie Arbiter, η Βασίλισσα Ελισάβετ έκανε ιππασία την ώρα που ο γιος του Γουίλιαμ και της Κέιτ ερχόταν στην ζωή. Το όνομά του δεν έχει γίνει γνωστό ακόμα αλλά τα πιο πιθανά είναι το Άρθουρ και Τζέιμς. Πιθανό θεωρείται και το Άλμπερτ.

While #TheDuchessofCambridge was giving birth to #TheQueen's sixth great granhdchild, HM went out for a ride – nothing like a gentle hack to blow away the #CHOGM2018 cobwebs of the previous week pic.twitter.com/NkO0qEKNWF

— Dickie Arbiter (@RoyalDickie) April 24, 2018